Les fonds communs de placement, pour les particuliers Esma paient 40% de plus que les institutionnels

L’Autorité européenne de surveillance des marchés financiers, la Autorité européenne des marchés financiers (Esma), a publié son deuxième rapport annuel sur les coûts et la performance des fonds communs de placement et des SICAV pour les investisseurs particuliers. En 2018, comme on le sait, les performances n’étaient pas passionnantes; mais les coûts sont restés stables. En particulier, l’AEMF a tenu à souligner que le compte à payer aux particuliers reste bien supérieur à celui réservé aux investisseurs institutionnels: un petit investisseur paie en moyenne 40% de coûts en plus que la contrepartie institutionnelle.

Les retours

En 2018, la performance moyenne des fonds était de + 0,2%, contre une performance brute de 8,3% enregistrée en 2017. L’AEMF prévient alors de l’année en cours: «les investisseurs de fonds doivent se préparer aux impacts significatifs “de la crise des coronavirus” sur leurs portefeuilles “.

Les coûts

Sur le plan des coûts, le prélèvement est resté “stable et n’a diminué que légèrement au fil du temps”. Pour les investissements à un an, les coûts étaient de 1,5% en 2018 contre 1,6% en 2017: “en cas de faibles performances brutes, l’impact des coûts sur les investisseurs particuliers est plus important”.

En particulier, les fonds d’actions sont particulièrement “chers” en Italie: les tricolores sont en effet les plus chères d’Europe (frais de gestion de l’ordre de 2%). Les fonds d’actions avec les frais de gestion les plus bas, en revanche, sont ceux domiciliés aux Pays-Bas: avec des frais d’environ 1%, le coût est divisé par deux par rapport aux fonds ouverts italiens.

Fonds actifs: comparaison entre les coûts et les retours

La performance des fonds gérés activement en 2018 a dépassé celle des fonds passifs (qui répliquent un indice sans promettre de meilleures performances). Toutefois les coûts plus élevés des fonds gérés activement par des professionnels ont complètement érodé l’avantage de la performance, écrit Esma.

Par conséquent, nets de coûts (1,5% pour les fonds d’actions actifs contre 0,6% pour les fonds passifs), les fonds passifs ont “gagné” la comparaison en 2018. Élargir l’horizon sur trois ans de la performance brute des fonds les actifs sont de 5,3% contre 5% enregistrés par les fonds passifs.

Le commentaire

“Dans ce deuxième rapport annuel, nous continuons d’observer l’impact élevé des coûts sur les rendements finaux auxquels les investisseurs particuliers sont soumis à leurs investissements dans des OPCVM. [fondi comuni e Sicav]. Les coûts payés par les investisseurs de détail sont nettement plus élevés que ceux payés par les investisseurs institutionnels, conduisant à des rendements nets inférieurs pour cette catégorie d’investisseurs “, a-t-il commenté. Steven Maijoor, président du Plan d’action pour l’union des marchés des capitaux.

“Le rapport note également que, sur la période analysée, en raison de coûts plus élevés, les rendements nets des fonds gérés activement sont en moyenne inférieurs à ceux des fonds gérés passivement”, a ajouté Maijoor.

Par conséquent, le président a conclu: “Le rapport publié aujourd’hui met en évidence le besoin constant pour les investisseurs de détail de recevoir des informations claires sur l’impact des coûts sur les rendements auxquels ils peuvent s’attendre, leur permettant de prendre des décisions d’investissement éclairées. Cela constitue un élément clé pour atteindre l’objectif de protection des investisseurs de l’ESMA. “