Les fonds qui ont misé sur le cygne noir s’envolent

28 avril 2020, par Alberto Battaglia

Attendez des années, tolérant des rendements négatifs ou inférieurs à la moyenne, afin d’être prêt au moment de l’effondrement.

la hedge funds positionnés pour tirer pleinement parti de l’apparence cygne noir ils ont enfin eu leur revanche, marquant le meilleur début d’année de tous les temps.

Selon l’indice Cboe Eurekahedge Tail Risk, qui résume la performance d’un panier de hedge funds qui adoptent la stratégie du cygne noir, les rendements moyens ont dépassé 57% depuis le début de l’année.

Les deux fonds qui ont le plus profité de l’effondrement des marchés financiers au cours des trois premiers mois de l’année sont, en détail, Fonds de risque de queue de Capstone (+ 350%) et le pic le plus bas du 36 conseillers South Capital qui a enregistré une performance de 130% (2 milliards de dollars d’actifs gérés).

Les défis du pari sur le cygne noir

Cependant, réussir à exploiter le potentiel de ces fonds reste une tâche très difficile. Ces dernières années, le long marché haussier traversé par les marchés a été interrompu par des corrections de courte durée. Cela a posé deux problèmes aux investisseurs qui ont misé sur le cygne noir.

Tout d’abord, la difficulté à entrer dans le temps avant qu’un événement imprévisible par définition puisse se produire. Le fait que le timing soit nécessaire démontre la performance de ces fonds sur la période 2008 à aujourd’hui: bien que dans cette longue période il y ait eu différentes crises (comme celle de la zone euro), les fonds à risque de queue, toujours selon l’indice Cboe, ils sont en baisse de 24% en moyenne et ont perdu de l’argent chaque année de 2012 à 2019.

Le deuxième problème: on ne dit pas toujours que vous avez assez de temps pour réaliser les acquis. Dans le cas des baisses enregistrées en février 2018 et lors du référendum sur le Brexit en 2016, par exemple, le marché a récupéré ses positions très rapidement, réduisant la fenêtre disponible à la vente.

Dans un cas extrême, les investisseurs du fonds TailProtect de Man Group ont décidé de ne pas prendre ce dernier risque et se sont lancés dans la liquidation de leurs positions au moment où le fonds avait commencé à revenir après cinq ans avec un signe moins, forçant le de décider de sa fermeture.

Bien que certains fonds à risque de queue aient également réussi à enregistrer des performances positives ces dernières années, souligne le Financial Times, citant les cas du fonds Dominicé & Co Cassiopeia ou du One River AM Dynamic Convexity, il est difficile que le coronavirus puisse restaurer la confiance dans la validité du stratégies à long terme de «cygne noir».

