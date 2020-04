Les forces de la blockchain contre le coronavirus

Une startup se tourne vers la Blockchain pour lutter contre le coronavirus

Cette édition de Quick News est spéciale, car les quatre nouvelles sont sur le même sujet, uniquement dans des branches différentes. Cette fois, nous allons exposer comment les forces de la Blockchain luttent contre le Coronavirus.

Ainsi, une startup basée au Canada se tourne vers la Blockchain pour lutter contre la pandémie dans sa localité.

Emerge est une startup Blockchain basée à Toronto. Il lance une application de système de sécurité publique appelée Civitas, pour aider les autorités locales.

Selon un article de blog, l’application a été conçue “pour améliorer la sécurité et réduire les temps d’attente dans les magasins. Cela réduit la probabilité de contagion“

Le logiciel pourrait associer les numéros d’identification des autorités locales à des enregistrements Blockchain uniques. Cela permettrait aux autorités de déterminer si elles remplissent les conditions pour obtenir un permis de quitter leur domicile.

Si les citoyens déclarent éprouver des symptômes de type coronavirus; l’application pourrait aider à déterminer les jours les plus sûrs pour faire du shopping.

La blockchain peut aider les chaînes d’approvisionnement dans le cadre de COVID-19

C’est un fait que la pandémie de COVID-19 met les grandes économies à un point bas. On craint de plus en plus que le système mondial de commerce et de chaîne d’approvisionnement ne se relâche en quelques semaines.

Les auteurs d’un rapport du 6 avril au Forum économique mondial soutiennent que la technologie Blockchain est essentielle pour atténuer l’impact de ces perturbations.

Ziyang Fan, responsable du commerce numérique au WEF, et Rebecca Liao, co-fondatrice et vice-présidente exécutive du projet SKUChain Blockchain, affirment que la technologie peut fournir une visibilité critique de la chaîne d’approvisionnement, à la fois en période de production normale et en temps de crise. .

Genobank.io utilisera la Blockchain Telos pour tester le Coronavirus

Genobank est un projet Blockchain qui vise à offrir aux consommateurs la propriété et le contrôle de leurs données ADN. Par conséquent, il cherche à utiliser les forces de la Blockchain pour améliorer la lutte contre le Coronavirus.

Il se prépare maintenant à lancer une application sur la plate-forme Blockchain Telos basée sur EOS, pour aider les gens à accéder à des tests anonymes de coronavirus.

Selon une annonce, l’application permettra également aux utilisateurs de partager ces informations avec des organismes de santé. L’application devrait être lancée ce mois-ci.

Pour Daniel Uribe, PDG de Geobank, la principale mission du projet est de fournir aux individus un moyen d’accéder aux tests de Coronavirus en privé et en toute sécurité.

Waves a lancé une campagne de charité pour lutter contre COVID-19

Le projet de chaîne de blocs Waves a lancé la campagne de charité # CryptoCOVID19 lors de son échange pour soutenir les organisations et les fonds qui ont besoin d’une aide financière pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19.

Waves a lancé une campagne macabre pour collecter des fonds pour le soulagement des coronavirus.

La plateforme a créé un groupe de paris simulés, où les utilisateurs peuvent spéculer sur l’augmentation ou la diminution du nombre mondial de cas de coronavirus confirmés au cours d’une semaine donnée.

Waves a annoncé la “campagne de charité”, apparemment en faveur de “Organisations et fonds qui ont besoin d’une aide financière pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19”

De cette façon, nous clôturons cette édition du Quick News, reflétant que la communauté de développement de la technologie Blockchain participe activement à la lutte contre le coronavirus.

