Les fournitures de Bitcoin chez BitMEX sont réduites

Les fournitures de Bitcoin (BTC) stockées sur l’échange cryptographique BitMEX ont diminué rapidement au cours des deux dernières semaines, après la liquidation massive du 13 mars.

Bitcoin fournit en BitMEX en chute libre

Il est connu que les échanges cryptographiques stockent une grande partie des crypto-monnaies en circulation. En fait, pendant une grande partie de 2020, ce stockage a augmenté jusqu’à l’arrivée de mars.

Le mois de mars a peut-être été le mois le plus étrange et le plus étrange pour toute l’humanité. Lors du Jeudi noir, le 12 mars, le prix du BTC a connu l’une de ses pires chutes de son histoire.

De cette façon, la baisse du prix du Bitcoin a provoqué un grand nombre de liquidations qui ont maintenu la société sous tension pendant deux semaines consécutives.

Les colonies ont affecté tous les échanges cryptographiques de l’industrie. Cependant, BitMEX a certainement été l’un des plus durement touchés.

Et est-ce que, selon les données collectées par CoinMetrics, les fournitures de Bitcoin détenues par la crypto-échange sont en chute libre depuis le 13 mars.

Pour être plus précis, selon CoinMetrics, BitMEX détient actuellement environ 244 000 BTC. Certains peuvent penser: “C’est un chiffre assez élevé!” Cependant, si on le compare aux chiffres précédemment atteints, l’illusion disparaît.

Le chiffre a chuté de 22,5% par rapport aux niveaux de pointe de l’offre de BTC que BitMEX a observés le 13 mars, alors qu’il avait 315 000 BTC.

Que s’est-il passé?

Les raisons de cet événement ne peuvent pas être spécifiées. Deux options sont gérées.

Tout d’abord, cela peut s’expliquer parce que les investisseurs ont simplement décidé de retirer leurs crypto-monnaies dans un marché incertain. Ou, deuxièmement, ce pourrait être l’échange cryptographique lui-même, BitMEX, qui a peut-être décidé de réduire sa propre exposition aux mouvements BTC.

Cependant, un autre élément intéressant est que plus de Bitcoin a été retiré du crypto-échange qu’il n’y est entré. Et c’est que, selon les données de TokenAnalyst, un flux net de -67 000 BTC a été observé

BitMEX n’est pas le seul

BitMEX n’est pas le seul échange cryptographique à avoir vu ses fournitures BTC baisser de façon spectaculaire. Glassnode a recueilli des données importantes montrant que les retraits ont augmenté depuis le 18 mars.

Selon Glassnode, la baisse a été si drastique qu’elle a fait que la quantité de Bitcoins sur les échanges est à son plus bas niveau en huit mois environ.

Cela est probablement dû au fait que les investisseurs ont peut-être décidé de garder leurs propres crypto-monnaies en garde à vue en raison des préoccupations croissantes concernant la liquidité des échanges de crypto-monnaies.

