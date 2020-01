Les frais de naissance du premier enfant en Italie

24 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

Avoir un enfant coûte et les familles ne sont pas toujours en mesure de supporter ces dépenses au point qu’au cours des 3 dernières années, environ 210000 familles ont demandé un prêt pour couvrir les frais liés à la grossesse ou à la première année de vie de l’enfant.

Les données ressortent de l’enquête réalisée pour Facile.it par mUp Research et Norstat selon laquelle pour les dépenses ordinaires au cours des neuf mois d’une grossesse, des visites gynécologiques aux médicaments à la layette, les familles dépensent en moyenne 3411 euros pour le premier enfant, 2754 pour le second.

Pour 52,6% des familles participant à l’enquête, l’épargne et les contributions de l’Etat n’étaient pas suffisantes et donc l’aide de tiers, les grands-parents (43,5%) dans la plupart des cas, mais environ 125 000 ont été utilisés. les familles ont demandé un prêt dès les 9 mois de la grossesse.

À qui le prêt est-il emprunté? Dans 5,2% des cas, le prêt a été demandé à un membre de la famille, tandis que dans 3,4% à une société de crédit. Au niveau territorial, la tendance à demander un prêt est plus forte dans les régions du sud, plus faible chez les familles du nord-est.

