Les fusions et acquisitions progressent de 9,5% en 2019 malgré l'incertitude

Entre janvier et novembre de cette année, les opérations de fusions et acquisitions ont atteint une valeur de 17 mille 487 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 9,5%, révèlent les données du cabinet de conseil RIóN, ceci malgré l'incertitude générée par l'annulation de l'aéroport de New Mexico à Texcoco (NAIM) et l'entrée d'un nouveau gouvernement.

De plus, au cours des onze mois qui se sont écoulés cette année, 301 transactions ont été enregistrées, soit 2% de plus qu'à la même période en 2018.

«En raison de l'incertitude macroéconomique et politique qui a existé, on peut considérer que ce fut une bonne année dans les transactions, le taux de change est resté stable, et pour le moment, même si le nouveau Traité du Mexique, des États-Unis et du Canada (T-MEC) n'est pas signé ) la précédente est maintenue », a déclaré Daniel Guiot, associé fondateur de RIóN.

Il a souligné que l'événement le plus contre-productif pour la confiance des hommes d'affaires était l'annulation de l'aéroport de Texcoco, une action qui a coûté 71 milliards de pesos.

«Le début de l'année a été lent, avec un nouveau gouvernement et que l'accord de libre-échange pouvait être abandonné, deux problèmes qui ont freiné les projets, le deuxième semestre a eu des nouvelles plus positives avec la mise en place de la nouvelle administration, la discipline budgétaire et qui a repris la conversation entre les hommes d'affaires et le gouvernement », a déclaré Sergio García del Bosque, directeur général de Seale & Associates au Mexique.

Cette année, la transaction de plus grande valeur a été menée par 2,3 milliards de dollars américains par le groupe espagnol Abertis et le fonds souverain de Singapour (GIC), qui en octobre ont conclu un accord avec Goldman Sachs pour acquérir 70% du réseau routier de Occidente (RCO), un opérateur mexicain qui possède cinq concessions totalisant 876 kilomètres dans le centre-ouest du pays et dans le Bajío.

Ricardo Pérez, partenaire fondateur de RIóN, a déclaré qu'il est possible qu'en 2020 le volume des fusions et transactions reprenne de la croissance, dans un environnement positif où les conversations entre le secteur privé et le gouvernement marchent avec des accords tels que les investissements dans les infrastructures, en plus du fait que le L'approbation T-MEC est à la porte.

"Je me risquerais à dire que l'année prochaine, il pourrait y avoir une croissance de 5 à 10%, car dans ces achats, ce que vous voyez est une perspective à long terme", a déclaré Pérez.

Il a expliqué que la première année d'un nouveau gouvernement est toujours transitoire, tandis que dans la seconde, la confiance commence à se consolider.

En perspective, de 2013 à 2014, les premières années de l'administration d'Enrique Peña Nieto, le montant des transactions a augmenté de 15,9%. Alors qu'entre 2007 et 2008, la première année de Felipe Calderón a reculé de 51,8%, dans le cadre de la mise en garde pour le début de la guerre contre le trafic de drogue.

Agroalimentaire, Infrastructure et Fintech, la force 2020

D'ici 2020, les secteurs de fusions et acquisitions potentielles que les spécialistes voient sont la consommation, la construction et la fintech, en raison du dynamisme de ces segments et des investissements attendus.

"Les entreprises les voient déjà retirer leur bras financier pour faire des investissements qui peuvent être convertis dans leur portefeuille, elles parient sur les superaliments et les aliments sains", a déclaré Guiot de RIóN.

Le secteur de la construction et des infrastructures s'appuie sur l'accord national d'investissement dans les infrastructures qui comprend 147 projets au cours de la période 2020-2022, avec un capital de 859 milliards de pesos.

"Vous ne voyez presque pas l'achat ou la vente dans les entreprises de construction, mais si beaucoup de coentreprises sont frappées en ce moment, si le robinet est ouvert et que les dépenses publiques en infrastructures, travaux et autres commencent, nous verrons sûrement un décollage", a estimé Jorge. Ruiz, partenaire principal du groupe de pratique des fusions et acquisitions d'entreprise à l'échelle nationale chez Baker McKenzie.

De plus, ils prédisent le potentiel de la Fintech en raison de l'importance de l'inclusion financière avec l'instrumentation CoDi.

"La Fintech connaît un boom de l'inclusion financière très important avec la démographie du Mexique et la situation de pénétration bancaire, qui est faible, la rend attrayante", a déclaré García de Seale & Associates au Mexique.