Les futurs modèles les plus puissants de Volkswagen seront des hybrides rechargeables

Volkswagen donnera un nouveau rôle à la technologie hybride rechargeable, une stratégie future plus proche qu’il n’y paraît. Le nouveau Volkswagen Touareg R est le premier représentant de la nouvelle gamme, un SUV sport qui offrira de grandes performances avec de très faibles niveaux d’émissions et de consommation.

Jusqu’à présent, l’essence est le carburant qui règne dans les modèles haute performance de Volkswagen, mais La firme allemande recherche déjà de nouvelles façons de maintenir un équilibre entre sportivité maximale et efficacité maximale, une stratégie que la grande majorité des constructeurs, comme Mercedes-AMG et Porsche, saisissent comme un clou brûlant.

Peut-être que ce dernier a été l’impulsion qui a réussi à convaincre ceux de Wolfsburg, qui ont décidé s’attaquer au problème des émissions polluantes avec la technologie des versions GTE, ce qui signifie que les futurs modèles plus puissants de la marque seront des hybrides rechargeables, une stratégie qui devrait également être suivie par les autres marques associées du groupe.

À l’avenir, la technologie hybride plug-in GTE sera dans les modèles Volkswagen R

Cette nouvelle stratégie n’est pas très lointaine, mais plus proche qu’il n’y paraît. Le premier de ces modèles sera bientôt commercialisé, le nouveau Touareg R. Le SUV haut de gamme deviendra un hybride rechargeable avec un moteur six cylindres TSI en V de 3,0 litres et un moteur électrique qui ensemble perdra une puissance maximale de 462 CV. Une solution qui permet des émissions beaucoup plus faibles que la technologie 48 Volts.

Une combinaison mécanique qui permet de faire varier les puissances et les couples en fonction du modèle, en prenant beaucoup de marge au-dessus de ce chiffre, qui est déjà élevé. Cela dépend aussi de la densité de la batterie et de ce à quoi les Allemands travaillent augmenter la capacité sans la taille de l’appareil aussi, qui a réussi à tenir à distance ces dernières années.

Les carburants synthétiques, plus rentables qu’électriques pour affronter le futur Euro 7

Les intentions de la marque allemande vont plus loin. Bien que ce soit plus d’une fois, ils ont souligné que l’électricité est le véritable avenir, l’entreprise n’a pas l’intention d’abandonner la combustion et vous consacrer pleinement à la mobilité durable. Le grand ennemi de Volkswagen est les émissions, c’est pourquoi, selon Matthias Rabe, son équipe étudie sur plusieurs fronts qu’elle reste ouverte, couvrant également carburants synthétiques.

Rabe a souligné que les carburants synthétiques sont recherchés basé sur la biomasse et d’autres matériaux naturels pour réduire les émissions de CO2, des technologies qui permettront aux moteurs à essence et diesel de “rester sur le marché plus longtemps qu’on ne le pense”. Chez le géant allemand, Audi est le leader de la recherche dans ce domaine et Bentley est également à la recherche d’une solution dans ce domaine qui lui permette de ne pas céder à l’électrification.