les gestionnaires de fonds augmentent leurs liquidités en avril

Les gestionnaires de fonds ont porté la liquidité de leurs portefeuilles à 5,9% en avril, soit une augmentation mensuelle de huit dixièmes en raison de la crise que connaît l’épidémie de coronavirus. Les experts ont noté qu’il s’agit d’un niveau sans précédent depuis le 11 septembre 2001.

L’enquête mensuelle de Bank of America montre la plus forte surpondération de la “ trésorerie ” dans les portefeuilles depuis 2008 et la plus faible pondération des fonds propres dans les portefeuilles depuis mars 2009.

63% des répondants prévoient une baisse du bénéfice par action attendu au cours des douze prochains mois. 5% des gestionnaires estiment que les entreprises devraient reverser de l’argent aux actionnaires via des dividendes ou des fusions et acquisitions, ce qui représente le niveau le plus bas de la série historique de deux décennies.

Par conséquent, dans la répartition des actifs, les gestionnaires ont pris la décision de réduire le poids des actifs cycliques, avec un minimum d’énergie, et ont donné aux portefeuilles défensifs une plus grande présence dans les portefeuilles, avec un maximum dans le secteur de la santé. .

90% des personnes interrogées par Bank of America considèrent que la plus grande menace pour la stabilité des marchés financiers est le risque de défaillance. Il s’agit du plus haut niveau de préoccupation concernant les «défauts de paiement» depuis une décennie, avec des niveaux similaires à ceux de mars 2009, avec la dernière crise économique.

57% des gestionnaires estiment qu’une deuxième vague d’infections à coronavirus se produira, ce qui constituerait le plus grand risque de file d’attente et pourrait déclencher une crise systémique du crédit.

Au niveau macroéconomique, l’enquête Bank of America montre un approfondissement du pessimisme des gérants d’actifs, qui anticipent (52%) une reprise économique sous forme de «U».

En terminant, Bank of America a indiqué que 93% des personnes interrogées s’attendent à une récession mondiale, ce qui représente les deux quarts de la croissance négative du PIB cette année. Seuls 15% sont encore convaincus que la crise des coronavirus sera en forme de «V», et 22% s’attendent à une reprise en forme de «W».

