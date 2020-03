Les gestionnaires demandent de retarder le calendrier fiscal et du travail

Le Conseil général des collèges de directeurs administratifs a réitéré sa demande au gouvernement de retarder le calendrier fiscal et du travail d’au moins 30 jours par rapport au calendrier actuel, en raison de la situation générée par l’état d’alerte décrété dans le pays.

C’est ce qu’a déclaré son président, Fernando Santiago, qui considère qu’il est “essentiel” que cette mesure soit mise en œuvre, tout en estimant que les mesures urgentes du gouvernement “ont échoué en termes de soutien fiscal aux PME et aux travailleurs indépendants”.

Santiago a rappelé que les responsables administratifs avaient déjà exonéré le paiement des frais d’avril et permis un retard dans le paiement des frais de mai et juin pour les écoles qui prennent la même mesure avec leurs membres.

“Nous demandons maintenant au gouvernement d’écouter ceux d’entre nous qui accompagnent au quotidien ces citoyens, les indépendants et les PME, que nous connaissons les difficultés qu’ils traversent, et retardent enfin le calendrier des procédures fiscales et du travail”, a déclaré le président. des gestionnaires.

De même, Santiago a souligné mercredi que les managers “avaient réussi à faire en sorte que la DGT ne soit pas paralysée”, en traitant 100% des inscriptions, annulations et transferts qui leur étaient parvenus. Plus précisément, plus de 7 500 transferts de véhicules ont été effectués (ventes entre particuliers). “On nous a demandé une collaboration et nous la donnons”, conclut-il.

