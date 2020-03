Les gouvernements analysent les mesures économiques pour faire face au Coronavirus

La course de l’humanité pour affronter le Coronavirus est de plus en plus intense. Ce qui se concentre non seulement sur la maîtrise de la propagation du virus pour éviter l’augmentation du nombre de victimes, mais également sur la mise en œuvre de mesures pouvant atténuer les pires effets de la maladie sur l’économie.

C’est un sujet de discussion tant aux États-Unis, avec la controverse entre Trump et la Réserve fédérale (FED), qu’au sein de l’Union européenne.

Comment surmonter une crise comme celle du coronavirus?

Même les pays les plus libres du monde ont un niveau important d’intervention de l’État dans l’économie. Notamment dans la réglementation et la fixation de certains guides pour la réalisation de transactions, telles que l’émission monétaire, la fixation du taux d’intérêt et l’utilisation des impôts.

Toutes les mesures décrites ci-dessus visent à créer des incitations qui orientent l’économie dans la direction souhaitée par le gouvernement.

Pour cette raison, en période d’incertitude économique, comme celles que nous connaissons actuellement, les gouvernements ont des outils en main pour minimiser les effets de la crise sur la société.

Par conséquent, une stimulation de l’investissement et de la croissance est particulièrement nécessaire à l’heure actuelle. Afin d’éviter la crise annoncée par l’avancée du Coronavirus.

En règle générale, ces types de stimuli se présentent sous la forme d’un ensemble de mesures fiscales et monétaires. Cela comprend la réduction des taux d’intérêt, une baisse des impôts et une augmentation des dépenses publiques. Ce dernier augmente les niveaux de consommation de la nation.

Le problème est que ces mesures entraînent d’autres types d’effets à moyen terme. Y compris l’inflation et la perte de réactivité des gouvernements face à l’émergence d’une nouvelle crise.

Car ni les taxes ni les taux d’intérêt ne peuvent être réduits à jamais. Par conséquent, si, depuis la crise de 2008, la marge d’action des États était faible, les mesures complémentaires pour arrêter le coronavirus pourraient le diminuer encore plus.

Le débat occidental

Compte tenu de ce panorama, il n’est pas surprenant que les pays occidentaux soient plongés dans un débat sur les mesures à appliquer pour faire face à la crise. Surtout après deux jours d’effondrement financier au cours de la même semaine, signalant au monde que les effets du Coronavirus ne peuvent être ignorés.

Aux États-Unis, le président Donald Trump exige que la Réserve fédérale prenne des mesures immédiates pour encourager la croissance. Appel à une réduction des taux d’intérêt pour stimuler l’investissement dans tout le pays.

Mais la Fed hésite à suivre les instructions de la Maison Blanche, se limitant à un programme d’injection monétaire à Wall Street pour enrayer le Coronavirus.

Notre Réserve fédérale pathétique et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et baissé trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de nos pays concurrents. Ils ont maintenant un avantage allant jusqu’à deux points, avec une aide encore plus importante sur les devises. Stimulez aussi!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mars 2020

En revanche, en Europe, tous les regards sont tournés vers la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde. Dans l’attente qu’à la réunion de l’organisation ce jeudi à Francfort, une réduction des taux d’intérêt et une augmentation de la question monétaire de l’institution seront décidées.

Les yeux du monde sont fixés sur les mesures que Christine Lagarde peut prendre.

De cette façon, l’Union européenne et les États-Unis pourraient suivre les traces de la Banque d’Angleterre. Ce qui a déjà fait baisser les taux d’intérêt au Royaume-Uni, en même temps que le gouvernement a lancé un plan de relance budgétaire, agissant de manière coordonnée pour faire face au Coronavirus dans la sphère économique.

Cependant, les pays occidentaux ne prennent toujours pas de décisions définitives sur la question. Cette indécision ne fait qu’ajouter davantage d’éléments à l’incertitude qui règne sur les marchés.

Par conséquent, des actions décisives des États sont nécessaires pour faire face à la menace du Coronavirus dans la sphère économique. Raison pour laquelle nous avons choisi cette situation comme nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

