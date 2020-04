Les griffes du monde sur l’Italie

Je ne sais pas combien ont réalisé “Bataille silencieuse” qui se bat « Pour » Italie. Attention, que “pour” ne signifie pas “Pour le bénéfice”. Non, quand je dis “par”, je veux dire que quelqu’un est prêt à prendre l’Italie et à toucher les redevances d’une sorte de protectorat sur le plus beau pays du monde.

Covid-19 représente la couverture idéale ou l’excuse idéale, le déclencheur idéal. Le virus distrait l’opinion publique. Mais en réalité, si nous regardons ce qui semble être de petits signaux, nous réalisons comment ils sont, à la place, des canons, des canons de guerre.

Lorsque Covid-19 est venu changer nos vies, peu se sont rendu compte que le virus pouvait également changer l’équilibre des forces au niveau international et comment l’Italie représentait l’épicentre de ce changement violent.

Nous vivons dans un moment sombre. Sad. Malgré le soleil, le climat chaud nous donne l’impression qu’il ne nous reste plus rien. Nous avons été privés de la liberté de se déplacer, de décider de nos vies GRATUIT, et les masques ont tendance à se transformer en une sorte de GAG dont nous aurons du mal à nous libérer. Dans un certain temps, ils nous équiperont également de BRACELET ÉLECTRONIQUE repensé comme une application sur nos téléphones et les nôtres état de captivité sera certifié. Peut-être que ce sera dans notre intérêt aujourd’hui, mais demain? Mais je veux en parler à une autre occasion.

Il semble que tout a été perdu, même la religion. Aujourd’hui c’est Pâques, il y a une semaine c’était le dimanche des Rameaux. Quelqu’un l’a-t-il remarqué? Mes filles me demandent si elles iront à la plage cet été et je ne sais pas quoi répondre. Certains commencent à tirer la ceinture, les comptes ne peuvent pas rendre l’argent qui devrait guérir les budgets des entreprises et des familles ne sont même pas vus avec le télescope et on ne sait pas si et quand ils arriveront.

Pourtant, des interventions extraordinaires ont été annoncées. 400 milliards en Italie, 500mld après la nuit des longs couteaux en Europe. Mais parmi celles de l’Union, l’Italie pourra 35 milliards, et sans les garanties européennes, même les 400 milliards promis au sein de qui peut les garantir?

A moins que vous ne souhaitiez vraiment utiliser la réserve représentée par CDP. Mais les millions d’épargnants doivent être informés que les propriétaires réels de ces 436 milliards déposés à Cassa Depositi e Prestiti.

Du point de vue des finances publiques, nous sommes un pays pauvre. En Europe, pire que nous, il n’y a que la Grèce.

Mais si on ajoute les économies, notre condition change soudainement comme en témoigne le graphique de ce très récent document de la BCE.

Revenons aux équilibres internationaux. Avec l’Italie en difficulté médicale, la Chine est la première à faire entendre sa “voix amicale”.

Voici l’un des nombreux articles (La Stampa) qui mettent en évidence en quoi la «solidarité chinoise» avec les colis de matières arrivant sur la «route de la soie», représente l’un des rares soutiens à notre pays. La solidarité est la bienvenue et aide ceux qui en ont besoin. Sur les cartons arrivant de Pékin, il y a des écrits qui mettent en évidence l’attention du pays asiatique sur l’Italie. En Italie et au-delà, l’écho est fort.

C’est le 13 mars.

Le lendemain. Le 14 mars sera-t-il une coïncidence?

Des États-Unis, Trump fait entendre sa voix. Il le fait par le biais d’un tweet.

“Les États-Unis aiment l’Italie “ Il écrit.

Au message est jointe une vidéo du Frecce Tricolori (avion militaire) qui s'élance dans le ciel accompagné du "No Dorma".

Pas de sommeil! Pas de sommeil!

Toi aussi, oh princesse

Dans ta chambre froide

Regardez les étoiles tremblantes

D’amour et d’espoir

Mais mon mystère est fermé en moi

Personne ne connaîtra mon nom

Non, non, je vais le dire sur ta bouche

Quand la lumière brille

Et mon baiser fondra

Le silence qui te fait mien

(Personne ne connaîtra son nom

Et nous devrions, hélas, mourir, mourir)

Vanish, oh night

Ensemble, étoiles

Ensemble, étoiles

A l’aube je gagnerai

remportera

Vincerò

Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose d’aléatoire. Du texte du tweet, aux images des flèches, aux paroles chantées par Pavarotti. Bref, je pense que c’était un message que celui qui devait comprendre aura compris.

Europe. En attendant il y a des scènes« Euro-catastrophe. Lagarde d’abord, ensuite les ministres des finances. L’Europe implose, puis essaie de se relever, mais chaque nouvelle tentative est pire que la précédente. Demain, les marchés nous diront ce qu’ils pensent de l’accord dans lequel tout le monde dit qu’ils ont atteint de grands objectifs, mais qu’en fait, ils n’ont pas produit de résultats importants.

L’Italie est liée à l’ESM. C’est un fait.

Comme en témoignent les lignes suivantes:

Les analystes de Mps Capital Services soulignent que la partie de l’accord de l’UE qui fait le plus débat est à l’étape 16 où il est dit que “Par la suite (après la crise de COVID 19), les États membres de la zone euro resteront déterminés à renforcer les fondamentaux économiques et financiers, conformément à la structure de coordination et de surveillance économique et budgétaire de l’UE.Bref, la dette doit être contractée mais avec modération et sans trop de liberté.

Voici le document complet:

Bref, la certitude est que nous aurons glissé dans un genévrier et pour un peu moins de 35 milliards.

Mais en attendant, un autre arrière-plan de l’euro émerge. Pour tout découvrir Alessandro Plateroti, chroniqueur pour IlSole24Ore. Que lors de l’émission “Quelli delle Ventidue” explique pourquoi les pays du Nord de l’Europe, la Hollande surtout, ne pouvaient pas se permettre de s’abonner aux Euro Bonds.

Les banques néerlandaises, en difficulté avec les hypothèques, ne pouvaient pas se permettre même de petites augmentations de taux d’intérêt car elles risquaient de ne pas avoir les garanties.

Alors, oubliez les euro-obligations.

en attendant. Pendant ce temps, en Italie, les tons s’éclairent. La politique se dispute. Pour quoi? Pour quels intérêts non déclarés? Les tons montent à travers le pays. Les gens sont désorientés. Le beau temps, Pâques.

Beaucoup quittent la maison. Sans perspectives claires, sans communications efficaces, chacun fait ce qu’il veut. Nous sommes en pleine anarchie. Voici ceux qui crient le plus ou qui méditent en silence sur quoi faire?

Ou qui le fait vraiment?

La nuit de la veille de Pâques. Les jours passent sans problème. Il y a ceux qui travaillent et beaucoup, ceux qui passent leurs journées à se prélasser. Quand et si nous quittons la maison, nous serons tous plus fatigués, plus nerveux, un peu en surpoids. Obligatoire fermé sous le même toit, de nombreuses relations vont se briser, d’autres peuvent même se renforcer.

C’est Pâques, nous avons dit. Ces jours-ci, des centaines de messages de salutations arrivent, avec quelqu’un que vous arrêtez pour échanger plus que de simples formalités. Je suis absent de Milan depuis près de deux mois.

Il me manque, la relation avec la ville me manque, avec des amis qui font partie de ma vie depuis 20 ans maintenant. Surtout, la nouvelle que beaucoup d’entre eux me disent me déchire.

C’est ainsi que par accident, en parlant à Vincenzo, je découvre l’existence d’un hôpital de campagne construit par l’armée américaine. Je n’en avais pas entendu parler. Mais je trouve qu’à Crémone la présence américaine est particulièrement nourrie, utile, efficace.

J’y pense depuis quelques jours. Tous les regards sont tournés vers l’Italie. Alors qu’à l’intérieur, il y a une bataille interne intarissable contre la politique, à l’extérieur, à l’extérieur, beaucoup jouent pour comprendre ce que va devenir l’Italie.

Je me le demande aussi depuis quelques semaines. Je me demande aussi, dans cet échiquier international, de l’intérieur où vous allez, pour quoi et avec quelles alliances potentielles. Aujourd’hui c’est Pâques et il y a un soleil qui brise les pierres.

Les gens sont désorientés. Il n’y a pas de plan. Vous sortez, non vous ne sortez pas. Puis-je emmener ma fille avec moi? Non, je ne peux pas l’apporter. Ma fille ne l’est pas, mais le chien l’est.

Et puis masquer oui ou masquer non ces masques qui devraient se trouver à chaque coin de rue et qui sont à la place bloqués, nous disent-ils, par des procédures bureaucratiques insupportables.

Il est tard le soir.

Je fais un tour sur LinkedIn.

Son ami Sergio Albarelli, publie un article qui m’amène sur le site de la Maison Blanche. J’ai lu et je suis étonné.

Les autres se disputent, ils ne se comprennent pas, quelqu’un pense profiter de la situation pour acheter des entreprises italiennes à 4 dollars, quelqu’un envoie des masques et du matériel.

Les États-Unis traversent l’enfer. Covid-19 frappe fort. Les images des cercueils blancs enterrés dans des fosses communes font le tour du monde. Et que fait Trump?

Lisez ce qu’il fait …

“Le personnel américain stationné en Italie offrira son aide dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 “. L’annonce a été faite par le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Mais c’est toujours une déclaration. Je reviens sur le site Maison Blanche parmi les nombreux documents présents, un très récent porte la signature du président américain Donald Trump. En huit points, une série d’aides pratiques et économiques à l’Italie.

Ici vous trouvez le lien.

Pour votre commodité, je signale également la traduction italienne.

Mémorandum sur la fourniture d’une assistance COVID-19 à la République italienne

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Disponible le: 10 avril 2020

MÉMORANDUM POUR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT

DU SECRÉTAIRE DU TRÉSOR

LE SECRÉTAIRE DE LA DÉFENSE

DU SECRÉTAIRE DE COMMERCE

LE SECRÉTAIRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES HUMAINS

LE SECRÉTAIRE DE la Sécurité intérieure

l’assistant du président de NATIONAL

SÉCURITÉ DES ENTREPRISES

l’assistant du président pour ECONOMICA

POLITIQUE

L’ADMINISTRATEUR DE L’AGENCE FÉDÉRALE POUR

GESTION D’URGENCE

LE PRÉSIDENT DE LA BANQUE D’EXPORTATION / IMPORTATION DE LA

ÉTATS-UNIS

L’ADMINISTRATEUR DE L’AGENCE DES ÉTATS-UNIS POUR

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

LE DIRECTEUR DES ÉTATS-UNIS

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

OBJET: Fournir une assistance COVID-19 à la République italienne

De l’autorité qui m’a été donnée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, il est ordonné:

Section 1. Politique. La République italienne (Italie), l’un de nos alliés les plus proches et les plus anciens, est dévastée par la pandémie de COVID-19, qui a déjà fait plus de 18 000 victimes, a amené une grande partie du système de santé italien au bord de l’effondrement et de la menace pour pousser l’économie italienne dans une profonde récession. Le gouvernement italien a demandé l’aide des États-Unis. Bien que la responsabilité principale du gouvernement des États-Unis incombe au peuple américain, l’aide à l’Italie aidera à combattre l’épidémie de COVID-19 et à atténuer l’impact de la crise, tout en démontrant le leadership américain de face aux campagnes de désinformation chinoises et russes, réduisant le risque de réinfection de l’Europe aux États-Unis et maintenant des chaînes d’approvisionnement critiques.

Sec. 2. Appui d’organisations internationales publiques et d’organisations non gouvernementales. Le secrétaire d’État et l’administrateur de l’Agence des États-Unis pour le développement international (administrateur de l’USAID), en consultation avec les ambassades et missions des États-Unis, y compris la mission des États-Unis en Italie, l’ambassade des États Unis au Saint-Siège et aux États-Unis La mission des États auprès des organismes des Nations Unies à Rome identifiera les organisations internationales publiques et les organisations non gouvernementales (ONG), y compris les organisations religieuses, qui sont en mesure de soutenir l’Italie et les communautés italiennes en ce qui concerne la crise du COVID-19 en Italie, et en donnant la priorité aux actions des agences telles que le secrétaire d’État et l’administrateur de l’USAID jugent nécessaires et appropriées pour mettre en œuvre ce mémorandum.

Sec. 3. Contribution d’équipement et de fournitures. Pour répondre aux besoins urgents de l’Italie en matériel et fournitures médicales pour répondre à l’épidémie de COVID-19, et pour exclure la fourniture d’articles dont le Secrétaire à la santé et aux services humains ou le Secrétaire à la sécurité intérieure sont nécessaires pour la Réponse nationale de notre pays à la crise COVID -19:

a) le secrétaire au commerce, en consultation avec le secrétaire à la santé et aux services sociaux et avec le secrétaire à la sécurité intérieure, agissant par l’intermédiaire de l’administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, facilite, le cas échéant, les contacts entre Les autorités italiennes et les sociétés américaines et, le cas échéant, encouragent les fournisseurs américains à effectuer des ventes commerciales d’articles requis par les autorités italiennes ou les professionnels de la santé;

b) le Secrétaire à la défense identifiera les fournitures excédentaires non létales disponibles qui pourraient être transférées au Secrétaire d’État pour distribution humanitaire en Italie;

c) l’administrateur de l’USAID, en coordination avec le secrétaire à la santé et aux services sociaux, identifie les ONG appropriées et les organisations publiques internationales capables de fournir les fournitures et l’équipement nécessaires à l’Italie et donne la priorité aux actions du l’agence telle que l’administrateur USAID juge nécessaire et approprié de mettre en œuvre ce mémorandum; et

(d) le Secrétaire d’État encouragera les entreprises et les ONG présentes en Italie, y compris les organisations religieuses, à faire don de matériel et de fournitures médicales à l’Italie.

Sec. 4. Utilisation de la présence existante du ministère de la Défense en Italie. À la lumière des plus de 30 000 membres des forces armées et personnes à charge des États-Unis en Italie, le secrétaire à la Défense doit, sans compromettre l’état de préparation ou la santé de la force, sans diminuer la réponse interne de notre pays à la crise COVID. 19 et conformément aux limitations politiques du présent mémorandum, fournir du personnel et des installations pour aider l’Italie dans sa réponse à COVID-19:

a) fournir des services de télémédecine aux hôpitaux italiens;

b) faciliter le transport et l’installation d’hôpitaux de campagne et de matériel d’intervention fournis par des sources non gouvernementales aux États-Unis;

c) faciliter le transport des fournitures, du carburant et des vivres;

d) soigner, par renvoi et en consultation avec le commandant de l’établissement médical, les patients italiens non-COVID-19 (en accordant une attention particulière aux premiers intervenants civils et militaires) dans les établissements américains;

e) fournir un appui au Centre italien d’opérations militaires civiles pour assurer une réponse coordonnée à la pandémie de COVID-19; et

(f) offrir des services d’évacuation médicale militaire-militaire opérés par les États-Unis, le cas échéant, pour les patients non-COVID-19.

Sec. 5. Support technique. À la lumière des collaborations en cours entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le secteur de la santé italien, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, en consultation avec l’ambassade des États-Unis à Rome, fournit un soutien technique, selon qu’il convient et de manière cohérente. conformément à la loi applicable, aider à répondre à la pandémie de COVID-19 en Italie.

Sec. 6. Support aux entreprises italiennes. Le secrétaire d’État, l’administrateur de l’USAID et le président de la Banque d’import-export des États-Unis, en consultation avec le secrétaire au Trésor, le secrétaire au Commerce, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, le secrétaire à la Sécurité nationale et le En tant que PDG de l’International Development Finance Corporation des États-Unis, ils peuvent utiliser les autorités disponibles pour soutenir la reprise de l’économie italienne, le cas échéant et conformément aux limites politiques contenues dans le présent mémorandum.

Sec. 7. Limitation. Tout le soutien et l’assistance abordés dans ce mémorandum sont soumis à la limitation qui ne devrait pas être fournie s’ils réduisent les exigences nationales existantes ou qui pourraient survenir à l’avenir pour répondre à la propagation du COVID-19 aux États-Unis.

Sec. 8. Dispositions générales. (a) Rien dans le présent mémorandum ne doit être interprété comme compromettant ou autrement influençant:

(i) l’autorité conférée par la loi à un ministère ou organisme exécutif, ou à son chef; ou

(ii) les fonctions de directeur du Bureau de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.

(b) Le présent mémorandum doit être exécuté conformément à la loi applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits.

(c) Le présent Mémorandum n’est pas destiné et ne crée aucun droit ou avantage substantiel ou procédural, applicable en vertu de la loi ou en équité par une partie contre les États-Unis, ses départements, agences ou entités, ses dirigeants, employés ou agents ou toute autre personne.

DONALD J. TRUM

Que puis-je dire?

DIEU BÉNIT L’AMÉRIQUE?

Joyeuses Pâques