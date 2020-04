Les grossistes alimentaires britanniques se tournent vers les consommateurs directs dans la crise des coronavirus – cela fonctionnera-t-il? – Econsultancy

Comme les gens à travers le Royaume-Uni ont écouté les conseils de rester à l’intérieur et de ne s’aventurer à l’extérieur que si nécessaire, les restaurants et les pubs qui devraient normalement répondre à de grandes foules ont fermé leurs portes.

Cela a laissé les grossistes qui leur fournissent de la nourriture dans une position délicate: beaucoup veulent trouver des moyens de faire fonctionner leur entreprise, mais leur source régulière de revenus est au point mort. Cependant, la demande de nourriture à travers le pays est aussi élevée qu’elle ne l’a jamais été – et avec des créneaux de livraison de supermarché réservés, les étagères nettoyées et les limites les plus imposantes sur qui peut faire ses achats et quand, y a-t-il un créneau que les grossistes pourraient combler?

Un certain nombre de grossistes britanniques pensent que oui, et dans une période d’agilité admirable, ils ont pivoté pour vendre directement aux consommateurs, ouvrir des boutiques en ligne et des pages Facebook destinées aux consommateurs et offrir la livraison au domicile des clients.

Les possibilités des grossistes qui vendent directement aux consommateurs (DTC) sont nombreuses, de s’établir en tant que marque de confiance et valorisée à part entière à l’ouverture de sources de revenus supplémentaires et à la collecte de données clients qui pourraient continuer à être utiles même après la crise. passé.

Mais la création d’un modèle commercial DTC réussi peut être un défi, même pour un détaillant qui est normalement en contact avec le client, sans parler de celui qui est habitué à vendre aux entreprises d’une manière très spécifique, avec des exigences spécifiques pour la livraison, la quantité et la valeur minimale de commande . Les vendeurs en gros peuvent-ils surmonter ces défis et réussir le DTC?

L’expérience e-commerce

La plupart des grossistes sont habitués à ce que les entreprises avec lesquelles ils interagissent passent des commandes par le biais de canaux particuliers. Nous sommes peut-être à l’ère du commerce électronique, mais pour les fournisseurs de produits alimentaires en gros, il n’est pas rare que des commandes soient passées par téléphone – même si elles affichent des produits sur leur site Web. Mais dans le monde de la vente au détail destinée aux consommateurs, s’attendre à ce que les clients téléphonent pour passer une commande semble désespérément archaïque, surtout s’ils sont déjà sur votre site Web à la recherche de produits.

Cependant, c’est exactement ce que certains grossistes, comme les freins et les boissons LWC, attendent des clients. Brakes est allé jusqu’à mettre en place une page Web dédiée à son nouveau service “Food Shop” destiné aux clients – mais n’accepte que les commandes via “call and collect”, dans lesquelles les clients passent une commande par téléphone (après avoir parcouru le site Web). ), puis rendez-vous dans l’un de ses dépôts pour récupérer la commande. Il leur demande également de télécharger et de suivre un ensemble spécifique d’instructions pour chaque dépôt, ainsi que d’accepter un long ensemble de termes et conditions.

Bien que certains de ces obstacles, tels que les termes et conditions, ne puissent pas être éliminés par les grossistes sans une refonte beaucoup plus large de la façon dont ils préparent, expédient et vendent les marchandises, il est logique de réduire les frictions autant que partout ailleurs pour compenser. Plus il y a d’obstacles sur le chemin de l’achat, moins il y a de chances que les clients dérangent.

Le détaillant de saucisses allemand The Sausage Man est un excellent exemple de la façon de vendre directement au consommateur en tant que grossiste: la société a mis en place une boutique en ligne dédiée qui est disponible 24 heures par jour, et a pris soin de mettre en évidence son système de récompense et e- Chèques cadeaux. Il a également éliminé la valeur minimale de commande – un autre obstacle potentiel majeur pour les clients potentiels, qui pourraient ne pas vouloir dépenser plus de 50 £ ou 60 £ pour une seule boutique – et bien qu’une dépense minimale soit toujours requise pour recevoir la livraison gratuite, il est inférieur pour les clients dans la zone du code postal du détaillant.

Un autre grossiste en viande, Fairfax Meadow, a mis en place un microsite dédié à la vente au public, avec une interface claire et facile à naviguer et un chat en ligne Facebook Messenger pour les requêtes des clients. Cependant, le microsite n’est lié nulle part sur le site Web principal de Fairfax Meadow, même lorsqu’il parle d’ouvrir une entreprise destinée aux consommateurs – je n’ai réussi à trouver le lien que lorsque j’ai visité la page Facebook de l’entreprise.

De plus, Fairfax Meadow oblige les clients à acheter pour au moins 50 £ de viande pour passer une commande, et bien que le détaillant propose des remises intéressantes sur son site, cela signifie seulement que les clients doivent acheter plus afin d’atteindre le montant minimum, ce qui peut ne pas leur donner l’impression de faire des économies.

Quantité et livraison

Une autre différence majeure entre une boutique en ligne régulière et l’achat auprès d’un grossiste est la quantité de marchandises – les grossistes sont habitués à fournir en vrac aux restaurants et traiteurs, et ils vendent donc leurs produits en ligne en quantités similaires. Freins, par exemple, vend des sachets de thé en quantités de 300, des petits pains croisés chauds en paquets de 48, des granulés de sauce en paquets de 6 kg, etc. LWC Drinks vend également des caisses de bière, d’alcool, de boissons gazeuses, etc. en quantités de 12, 15 ou 24 – bien que les pubs soient fermés, ils pourraient être plus demandés que vous ne le pensez!

Alors que des quantités en gros de nourriture auraient été une excellente option pour la restauration de fêtes avant la pandémie, les grands rassemblements ne sont plus exactement une possibilité maintenant – bien que pour les familles et les ménages plus importants, l’achat en vrac puisse toujours avoir son attrait. Et compte tenu des énormes files d’attente signalées dans les entrepôts Costco à travers le pays, les acheteurs peuvent être prêts à prendre tout ce qu’ils peuvent obtenir.

Une fois que les clients ont passé leur commande, un autre problème est de la faire livrer. De nombreux grossistes sont habitués à livrer dans les restaurants des environs et adoptent la même approche avec les livraisons aux clients, en proposant uniquement des livraisons vers un code postal ou une zone spécifique (par exemple au sein du M25).

Cependant, l’ouverture de la livraison à un plus large éventail d’emplacements à travers le pays pourrait donner aux grossistes un avantage majeur s’ils veulent réussir leur entreprise de vente directe aux consommateurs. Trouver un partenaire de livraison pourrait les aider à accomplir cela sans avoir à consacrer beaucoup de temps et d’efforts à la mise en place d’un réseau de livraison, et le partenariat pourrait être rompu une fois la crise passée, si les grossistes décident de ne pas poursuivre leurs activités de DTC.

Offrir la livraison permet également aux clients d’acheter de la nourriture au nom d’amis ou de proches qui pourraient les inquiéter, ou en cadeau – Fairfax Meadow, par exemple, fait la publicité d’un pack de viande de Pâques spécial que les clients peuvent acheter pour un être cher ou en tant que régal personnel. C’est peut-être un peu peu orthodoxe, mais ce sont des temps peu orthodoxes!

Dites à un être cher que vous le manquez avec le cadeau d’un pack de viande Fairfax comme gâterie de Pâques, commandez avant 15 h aujourd’hui pour…

Publié par Fairfax Meadow – Mettre de la bonne viande au menu le dimanche 5 avril 2020

Maintenir une présence sur les médias sociaux est également une bonne idée pour les grossistes qui ont opté pour le DTC car il fournit un canal pratique pour les demandes des clients – et facilite le bouche-à-oreille.

Bien qu’il puisse sembler compliqué de mettre en place ces processus supplémentaires, ils peuvent apporter des dividendes en termes d’activités supplémentaires. Les grossistes qui vendent directement aux consommateurs n’ont pas à devenir Amazon, mais ils doivent à leurs nouveaux clients de passer une commande aussi sans frottement que possible. Après tout, si vous réinventez votre modèle commercial, vous pouvez aussi bien le faire efficacement – et il pourrait y avoir des avantages et des plats à emporter qui durent bien au-delà de la crise actuelle.

