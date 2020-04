Les groupes de projets de crypto-monnaie sur Telegram ont chuté de 75% depuis 2018

Faits saillants:

Des groupes de projet comme Monero, EOS et Litecoin ont perdu plus de 50% de leurs membres.

Les groupes Ripple et EOS comptaient finalement plus de 50 000 membres sur Telegram.

La popularité des projets de crypto-monnaie semble diminuer. C’est du moins le cas du réseau de messagerie Telegram, où les groupes associés à ce type de projet ont connu une nette baisse du nombre de membres.

Cela est illustré par une liste publiée sur Twitter par le bitcoiner @Aztek_btc. La comparaison présentée par cette liste contraste le nombre de membres de différents groupes en juin 2018, novembre 2019 et aujourd’hui – avril 2020.

La liste comprend des groupes de projets de crypto-monnaie qui figurent dans le top 20 en fonction de leur capitalisation boursière. Parmi eux, le litecoin (LTC) se démarque, dont le groupe est passé de plus de 32000 membres en juin 2018 à un peu plus de 10000 aujourd’hui. Au total, la baisse dans ce groupe a été supérieure à 67% au cours de cette période.

Deux autres groupes qui ont perdu plus de 20 000 membres en un peu moins de 2 ans. Dans le cas d’EOS, le groupe comptait plus de 55 000 utilisateurs enregistrés et n’en compte plus que 23 483. Le groupe Ripple, quant à lui, a perdu plus de 30 000 abonnés; passant de 64 525 à 23 399, selon la liste présentée par @Aztek_btc.

Pourcentage, les groupes avec la plus forte baisse d’abonnés appartiennent au trading. Précisément, la liste montre les groupes de marchands de crypto-monnaie @coinfarm, @thecoinfarm et @Whaleclub avec une perte d’utilisateurs de plus de 70%.

Les groupes Whaleclub, CoinFarm et TheCoinFarm sont ceux qui ont perdu le plus de membres, surmontant la démission de plus de 70 000 contacts. Source: @Aztek_BTC

Les autres projets de la liste sont Monero, Sia, Ethereum Classic, Stellar Lumens et Decred. De tous, ce dernier a enregistré la plus faible baisse en pourcentage, avec 26,13% de moins entre 2018 et aujourd’hui.

Cependant, parmi les commentaires du tweet, certaines positions contredisent les données fournies dans cette liste. Par exemple, le PDG d’Atomic Wallet, Konstantin Gladych, a allégué qu’il suivait certains groupes de ce réseau de messagerie et avait connu une croissance dans des cas comme Cardano ou Tezos.

Réseaux sociaux, censure et crypto-monnaies

Dans les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, la réalité des contenus associés au monde des crypto-monnaies n’est pas la même. Alors que l’intérêt semble diminuer sur Telegram, le Bitcoin, déjà presque divisé par deux, a atteint un pic d’intérêt pour les recherches mondiales sur Google.

D’autre part, YouTube poursuit sa campagne pour éliminer les comptes dédiés à la création de contenu sur les crypto-monnaies. Les cas les plus récents sont ceux de l’analyste de marché Tone Vays et du compte pédagogique BTC Sessions, rapporté ce vendredi par CryptoNews.

Pendant ce temps, la communauté des amateurs de crypto-monnaie sur Twitter s’est positionnée contre les récentes mises à jour de la politique de confidentialité de ce réseau. Parmi ces changements, Twitter a supprimé l’option qui permettait aux utilisateurs d’éviter la vente de leurs données par la plateforme.