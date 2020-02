Les habitudes des Italiens changent, maintenant ils investissent dans des montres et des œuvres d’art

Impatient de les hauts et les bas des sacs, et al risque d’éventuelles corrections, Les Italiens s’identifient de plus en plus montres de luxe et dans oeuvres d’art de nouvelles sources d’investissement. Comme on le sait, ces deux catégories, montres de luxe et œuvres d’art, sont considérées comme le «refuge» par excellence, plus fort que toute crise.

La preuve vient de l’augmentation enregistrée en 2019 des prêts accordés par PRESTIAMOCI, société financière qui gère la place de marché éponyme des prêts aux particuliers entre particuliers, requise à cet effet: 7,5% avec un taux de conversion record de 65 contre 3% avec un taux de conversion de 35% en 2018.

En revanche, nous vivons une période de forte volatilité dans le Bourses, et le fait que les marchés se soient beaucoup développés au cours des vingt dernières années confirme la volonté d’investir dans des biens qui assurent un certain rendement, même si à long terme, devenant une véritable tendance de plus en plus à la portée de tous.

Des investisseurs à la recherche de certains rendements

Le chiffre d’affaires du marché mondial de l’art, après avoir doublé entre 2005 et 2015, passant de 35,9 milliards d’euros à 63,8 milliards, elle a subi une baisse de 20,3% en 2019. Mais l’Italie fait exception: elle a en effet enregistré un Croissance de 3,3% sur la même période 2018.

Quant au marché horloger, les actualités récentes relatives aux enchères de 2018 et 2019 ont confirmé que la valeur des montres vintage continue de croître, constituant une forme d’investissement capable d’offrir des garanties importantes.

Les marques de luxe les plus connues ont une valeur dont la croissance est pratiquement garantie dans le temps.

Pour ne donner que quelques exemples, certains modèles célèbres en seulement trois ans sont passés d’une moyenne de 5 000 euros à une moyenne de plus de 18 000 euros, tandis que les montres de célébrités ou de modèles particulièrement rares ont plus que multiplié leur valeur au fil des années.

Ce chiffre marque également changement d’époque en termes culturels: demander un prêt est de plus en plus perçu comme une source d’embarras et de plus en plus comme une opportunité, un outil très précieux, non seulement pour la réalisation de projets contingents, mais aussi pour de nouvelles formes d’investissement.