Les indicateurs montrent que le marché du bitcoin panique

Glassnode, une entreprise qui étudie les marchés des crypto-monnaies, a collecté des données indiquant que les indicateurs techniques du marché des bitcoins commencent à augmenter. Ce changement de sentiment du marché suggère que la panique déclenchée depuis le marasme qui s’est produit depuis la mi-mars, lorsque le prix de la crypto-monnaie principale est passée de 7400 $ à 5600 $ en moins d’une heure, s’atténue.

Pour les analystes de Glassnode, le marché du bitcoin a repris son activité de trading normale et certains signes le démontrent, comme un reprise des prix de plus de 5%, moyenne plus faible des mouvements importants et taux plus élevé des petites transactions.

Dans un rapport publié le 2 avril, les chercheurs disent avoir observé une augmentation des adresses et entités actives, qui, de son point de vue, est le signe d’une utilisation plus répandue du réseau bitcoin, par opposition à la baisse d’activité qui a accompagné la baisse des prix le mois dernier. Ce sont d’autres manifestations qui suggèrent que la panique déclenchée par la chute diminue, laissant la place à la guérison.

Les analystes de Glassnode ont également utilisé d’autres mesures pour soutenir leur interprétation selon laquelle le sentiment du marché du bitcoin penche vers le positif. En ce sens, pour chronométrer plus précisément le cycle du marché, ils ont utilisé divers indicateurs, parmi eux le profit et pertes nettes non réalisées (NUPL pour son acronyme en anglais).

Selon l’étude, cet indicateur donne une idée de la tendance du marché et offre aux investisseurs une meilleure évaluation des perspectives, identifiant les périodes pendant lesquelles les bénéfices seraient garantis, tout en déterminant d’autres périodes pendant lesquelles les pertes peuvent être évitées.

Dans le passé, des études de l’entreprise ont montré que lorsque l’indicateur NUPL tombe dans la zone rouge, il y reste pendant plusieurs mois avant d’émerger et de retrouver le niveau où le marché entre dans des cycles d’espoir puis d’optimisme. Cependant, jamais auparavant cet indicateur n’est tombé dans la zone rouge si près d’une réduction de moitié, ce qui, pour les analystes, est un signe que la période glaciaire actuelle ne durera pas aussi longtemps que les précédentes.

Le graphique montre que l’indicateur NUPL a chuté brièvement dans la zone de capitulation le 13 mars. Source: Glassnode

L’autre métrique que la signature utilise est celle qu’elle identifie comme le MVRV-Z qu’elle utilise pour évaluer si le bitcoin est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa «juste valeur». Le rapport ajoute que lorsque cet indicateur tombe en dessous de zéro, il montre que la CTB est sous-évaluée.

Dans ce sens, la dernière fois que cet indice est tombé sous zéro, c’était fin mars, pour la première fois, puisque la phase baissière s’est produite fin 2018 et début 2019, lorsque la chute avait touché le fond. Reste à savoir si ce fonds durera aussi longtemps que les précédents.

Le graphique suivant montre que l’indice MVRV-Z est tombé sous zéro entre le 13 et le 18 mars. Source: Glassnode

Le Bitcoin, qui est sorti d’une crise financière, n’a jamais été au milieu de celui-ci, jusqu’à présent, ce qui représente l’occasion d’évaluer comment l’actif réagit à ce scénario, d’autant plus que les marchés traditionnels du monde entier s’effondrent.

Précisément, dans cet environnement, trois analystes du marché ont livré leur vision à CryptoNews concernant ce qui se passera à l’avenir avec le prix de la crypto-monnaie. Ils indiquent tous que les événements mondiaux actuels, sans précédent, rendent plus risqué de prévoir les mouvements des prix sur le marché du bitcoin, mais ils conviennent également que l’avenir semble optimiste.