Les industriels perdent espoir d’un accord fiscal avec le gouvernement

Au cours des deux dernières semaines, les chefs d’entreprise ont insisté sur l’urgence d’un soutien budgétaire pour atténuer les impacts économiques de l’arrêt des activités non essentielles qui a commencé le 31 mars et durera jusqu’au 30 avril dans le but de surmonter l’urgence sanitaire. .

“Cependant, le gouvernement fédéral refuse de mettre en œuvre des stimuli fiscaux ou de promouvoir des mesures anticycliques pour atténuer les effets de la récession, comme le font la plupart des pays du monde”, a déclaré la Chambre nationale de l’industrie de la transformation ( Canacintra), dans un communiqué publié ce samedi.

L’agence, qui regroupe 53 200 entreprises industrielles du pays, a envoyé la semaine dernière une liste de mesures au gouvernement fédéral pour atténuer les impacts économiques de l’arrêt des activités.

Parmi les soutiens demandés figurent l’élimination au cours de 2020 des déclarations de paiements provisoires d’ISR, la déduction de 100% des dépenses de salaires et traitements pour les petites et moyennes industries, le remboursement de la TVA, la déduction immédiate des investissements en capital de travail, et un crédit de 90 jours pour le paiement de l’électricité. Cependant, ils n’ont pas obtenu de réponse favorable.

«Le gouvernement fédéral nous demande de faire l’impossible: payer des impôts et des contributions à 100% avec un revenu nul. Personne n’est obligé à l’impossible, cependant, les membres vont faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garder un emploi », ajoute-t-il.

