Les inscriptions en location en Espagne ont baissé de 66,89% en mars 2020

En mars 2020, les inscriptions de location en Espagne ont atteint 9.307 unités, ce qui, par rapport à la même période de l’année précédente, se traduit par une baisse de 66,89%. La location cumule 55 249 voitures enregistrées à ce jour cette année.

L’Association espagnole de location de véhicules (AER) a publié les chiffres des ventes du mois dernier Mars 2020. Au cours de cette période, le immatriculations de véhicules effectuées par les sociétés de location atteint le 9.307 unités, qui par rapport au même mois de l’année précédente a été un diminution de 66,89%. Sur la période cumulée, c’est-à-dire au cours du premier trimestre 2020, les inscriptions à la location ont atteint 55249 unités, soit 26,19% de moins qu’en 2019.

La pandémie générée par le coronavirus COVID-19 Il a des effets directs sur le secteur automobile. L’activité industrielle et commerciale est paralysée. La location de véhicules est conforme au comportement général des ventes de voitures en Espagne. Le poids de la location dans le canal entreprise est de 38,47%. Et en ce qui concerne l’investissement total réalisé dans l’achat de véhicules neufs par les loueurs, cumulé en mars 2020, il atteint 1 096 millions d’euros, soit 22,71% de moins que l’an dernier.

La SEAT Ateca était le véhicule le plus immatriculé par les loueurs.

Inscriptions à la location en mars 2020 – Marque

Jetons un coup d’œil à dix marques les plus enregistrées dans la location dans le canal de l’entreprise, dans le cumul de mars 2020, ils ont représenté 73,97%. Cependant, la baisse enregistrée par ces marques automobiles est de 13,40%. Le podium reste le même qu’en février. Nous avons SEAT, Volkswagen et Peugeot.

ClassementMarque’20% Var.1SEAT54.28% 2Volkswagen-27.74% 3Peugeot-14.63% 4Renault-37.65% 5Toyota8.77% 6BMW-23.89% 7Audi-1.85% 8Mercedes-4.79% 9Nissan-21,34% 10Citroën-30,30% Le Nissan Qashqai est le SUV le plus demandé en location.

Inscriptions à la location en mars 2020 – Modèles

Et qu’en est-il des modèles les plus populaires? Continuons à analyser le classement des dix modèles de location les plus demandés au cours du premier trimestre 2020. Ceux-ci représentaient 27,65% du nombre total de véhicules immatriculés pour la location dans le canal business. Ces premiers modèles ont accru leur présence dans le canal de l’entreprise de 3,06%. Les SEAT Ateca, Nissan Qashqai et SEAT León se distinguent.

RankingModelMarch’20% Var.1SEAT Ateca563.36% 2Nissan Qashqai-0.88% 3SEAT León-17.31% 4Renault Kangoo-44.21% 5Volkswagen Golf-30.35% 6Toyota Corolla82.79% 7Citroën Berlingo-18.85 % 8Peugeot 3008-32.05% 9Volkswagen T-Roc65.27% 10BMW X10.61% La SEAT León, malgré un changement de génération, concentre une grande partie de la demande.

Inscriptions à la location en mars 2020 – Propulsion

Entre janvier et mars 2020, un total de 1 859 immatriculations de location des différents types de véhicules électriques, ce qui représente 3,36% du total des inscriptions à la location. Le poids apporté par la location aux ventes de voitures électriques est désormais de 24,28%. Par rapport à mars 2019, les immatriculations de véhicules électriques ont augmenté de 11,85%.

Type Unités March’20% S / essence totale20.11536.41% Diesel26.43547.84% BEV8771.59% EREV00.00% PHEV Essence9741.76% PHEV Diesel80.01% HEV Essence 4.3307.84% HEV Diesel1.6963.07% GLP4350,79% GNV3790,69%Total55 249100,00%