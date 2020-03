Les investisseurs immobiliers à l’étranger profiteront de la baisse de la devise britannique

Le marché immobilier britannique est souvent considéré comme un refuge pour les investisseurs étrangers. Le climat actuel pourrait attirer plus d’investissements étrangers que jamais dans le pays.

Le marché immobilier au Royaume-Uni est l’un des plus populaires au monde parmi les investisseurs étrangers. Le pays est l’une des principales puissances économiques et financières du monde, avec Londres en son cœur. Le logement fait l’objet d’une demande constamment élevée et, ces dernières années, il s’est propagé aux autres régions du pays. Cela est particulièrement important dans certaines parties du nord et des Midlands, qui sont devenues des plaques tournantes pour les investissements étrangers.

Maintenant, avec la crise sanitaire actuelle, l’économie mondiale subit des pressions. Au Royaume-Uni, les taux d’intérêt sont à un niveau record, ce qui rend les emprunts hypothécaires extrêmement bon marché. De plus, la livre est faible par rapport au dollar, qui a été exacerbé par les événements récents.

Pour les investisseurs chinois et hongkongais en particulier, les conditions sont attrayantes à plusieurs niveaux pour l’investissement immobilier au Royaume-Uni.

De plus, le dollar de Hong Kong se comporte relativement bien dans la tourmente. Cela signifie que les investisseurs peuvent obtenir un rapport qualité / prix encore plus important lorsqu’ils investissent dans une propriété au Royaume-Uni.

“Sur presque tous les marchés où les acheteurs de Hong Kong sont très actifs, ils peuvent acheter des biens beaucoup moins chers maintenant qu’il y a seulement quelques semaines”, a déclaré Georg Chmiel, président exécutif de Juwai IQI, un portail immobilier international. “Les retombées économiques poussent les autres devises vers le bas alors que les investisseurs ont fui vers la sécurité du dollar américain.”

Modifications fiscales futures

Dans la dernière déclaration du budget du Royaume-Uni, le nouveau chancelier Rishi Sunak a annoncé d’importantes modifications fiscales. Le plus important pour les investisseurs étrangers concerne le droit de timbre.

À partir du 1er avril 2021, tous les investisseurs étrangers dans des propriétés britanniques seront éligibles à payer un supplément de 2% sur les investissements immobiliers résidentiels. Cela suppose que nous ne voyons aucun changement majeur en raison des effets continus du coronavirus sur l’économie.

Cela signifie que de nombreux acheteurs étrangers seront désireux de poursuivre leurs investissements au cours des 12 prochains mois. Les investisseurs chinois et hongkongais en particulier, en raison des taux de change favorables, pourraient être particulièrement désireux de voir les investissements se réaliser maintenant.

Jonathan Benarr, directeur de l’APAC sur le portail immobilier mondial Quintessially Estates, a déclaré: «Nous avons constaté une augmentation de plus de 300% des demandes d’assistance client du côté achat depuis l’épidémie de coronavirus. Les principales villes d’intérêt sont Sydney, Londres et Lisbonne. »

Des opportunités loin de Londres

Au Royaume-Uni, Londres n’est qu’un des nombreux points chauds d’investissement immobilier. Ces dernières années, les investisseurs qui se sont diversifiés dans des domaines tels que Manchester, Liverpool, Birmingham et Leeds ont atteint des rendements très élevés.

La richesse qui était autrefois concentrée dans la capitale va maintenant plus loin. Un certain nombre de grandes entreprises opèrent désormais dans les villes du nord et des Midlands, et d’autres devraient suivre. Cela signifie que les perspectives d’emploi et les bassins de talents dans ces domaines augmentent.

Avec des prix de départ moins chers que Londres, ces zones peuvent offrir de plus grandes opportunités de croissance si vous faites le bon choix d’investissement. Pour les investisseurs étrangers en particulier, ces domaines offrent actuellement d’excellentes perspectives.

Pour en savoir plus sur les opportunités d’investissement immobilier au Royaume-Uni, inscrivez-vous gratuitement en tant que membre. Vous pouvez parcourir certains de nos projets en cours ici.