Les investisseurs institutionnels augmentent leur influence sur le prix du bitcoin

Ces derniers mois, le prix du bitcoin a changé violemment, présentant une plus grande volatilité que d’habitude.

Le prix du bitcoin, qui a vu tous les bénéfices réalisés en 2020 éliminés en raison de la panique causée par la propagation du coronavirus, plus tôt ce mois-ci, il est tombé à son plus bas niveau au cours des dix derniers mois, pour rebondir violemment, et est maintenant échangé autour du prix de 6 000 $ par bitcoin.

Les investisseurs du bitcoin et des autres crypto-monnaies surveillent de près l’apparition de signes de volatilité accrue, un analyste notant “une nouvelle augmentation de l’afflux de maisons de change” alors qu’il annonce des mouvements extrêmes du prix du bitcoin. .

“Les fortes augmentations des flux de trésorerie en devises se sont révélées être un bon indicateur d’une volatilité accrue, nous vous recommandons donc de garder un œil sur les montants transférés aux bureaux de change”, a écrit Philip Granwell cette semaine, économiste en chef de la société de recherche Bitcoin, crypto et blockchain Chainalysis sur le blog de l’entreprise.

Au cours de la deuxième semaine de mars, les maisons de change Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont vu une augmentation de 250% de l’apport quotidien, par rapport à la moyenne globale de 2020, selon les recherches de Chainalysis.

Du 9 au 16 mars, les bureaux de change du monde entier ont reçu 1,1 million de Bitcoins par jour, ce qui représente 712 000 bitcoins de plus que la moyenne, ceci en conjonction avec une augmentation de l’activité commerciale, dans la mesure dans lequel le bitcoin entré dans les maisons de change a été vendu.

Chainalisys a constaté que le trading de bitcoins était principalement stimulé par de nouveaux bitcoins entrant dans des maisons de change, plutôt que par des bitcoins qui étaient déjà dans des maisons de change.

“La plupart des bitcoins excédentaires qui sont entrés dans les bureaux de change ont déjà été vendus, et le pire de l’offre excédentaire semble être terminé pour l’instant”, a écrit Gradwell, ajoutant qu’en raison de “l’incertitude entourant la pandémie de COVID – 19, il est difficile de prédire où ira le marché du bitcoin ».

“Nous nous attendons également à ce que les commerçants professionnels continuent à organiser des événements, contrairement aux utilisateurs des échanges de détail, simplement parce qu’ils sont responsables de volumes beaucoup plus importants”, a écrit Gradwell.

L’afflux quotidien dans les maisons de change, en milliers de transactions Bitcoin quotidiennes. Image: Forbes.

Le mois dernier, avant l’effondrement du prix du bitcoin dû au coronavirus, une enquête a révélé que le taureau bitcoin exécuté au début de 2020 était dirigé par des investisseurs institutionnels tant attendus achetant des bitcoins.

Au plus fort de la course haussière épique de 2017, les dépôts de bitcoins dans les maisons de change ont dépassé le prix du bitcoin, la société analytique de bitcoins et d’autres crypto-monnaies Glassnode enregistrant environ 200000 dépôts quotidiens dans les maisons de change.

Les dépôts dans les maisons de change ont déjà augmenté conjointement avec le prix du bitcoin, tandis que le montant des dépôts diminue pendant les tendances baissières, cependant la moyenne des dépôts de bitcoins dans les maisons de change a chuté de façon spectaculaire au cours des six derniers mois, même lorsque le prix du bitcoin a augmenté, ce qui suggère que la dernière hausse du prix de la crypto-monnaie n’a pas été provoquée par les investisseurs de détail.

Version traduite de l’article de Billy Bambrough, publiée sur Forbes.