Les investisseurs se tournent vers des locations plus attrayantes pour les vacances

Les locations saisonnières ont gagné en popularité, les propriétaires examinant leurs portefeuilles et les nouveaux investisseurs immobiliers recherchant des opportunités en dehors de l’achat traditionnel. Pour certains, le rêve de posséder une résidence secondaire dans leur lieu de vacances préféré au Royaume-Uni suffit à les inciter à investir dans le marché de la location de vacances.

Le marché de la location à court terme a connu une croissance importante au cours des dernières années. De nombreux sites d’hébergement de vacances comme Airbnb, Home Away et Owners Direct promettent aux propriétaires immobiliers des rendements plus élevés qu’ils ne peuvent obtenir sur un investissement locatif et une croissance d’année en année.

Pour les investisseurs immobiliers, les locations à court terme peuvent être beaucoup plus attrayantes que les locations standard (BTL) d’un point de vue fiscal. Une location meublée est classée comme entreprise. Cela signifie que toutes les dépenses sont déductibles des revenus de location avant de calculer l’impôt. Surtout pour les propriétaires piqués par les récents changements fiscaux sur BTL, cela comprend les intérêts hypothécaires.

Prêteurs spécialisés

Les emprunteurs qui cherchent à investir dans une location de vacances auront besoin d’une hypothèque spécialisée pour les locations de vacances. Les prêts hypothécaires à l’achat traditionnels exigent que les propriétés soient louées sur des contrats de location garantie (AST), qui ne permettent pas de louer des périodes de six mois ou moins. Cela signifie que les propriétaires qui souhaitent convertir un BTL existant devront probablement réhypothéquer pour convertir une propriété à louer en location de vacances.

Les prêts hypothécaires de location de vacances sont généralement offerts par des prêteurs spécialisés plutôt que par les grands prêteurs de grande rue. Bath Building Society, Furness Building Society, Leeds Building Society, Mansfield Building Society, Principality Building Society et The Cumberland offrent tous ces prêts hypothécaires. Sur les 17 prêteurs actifs sur ce marché, 11 prêtent aux propriétaires de portefeuille et aux sociétés anonymes, ainsi qu’aux emprunteurs personnels.

Faire une demande de prêt hypothécaire à court terme

La plupart des prêteurs évalueront l’abordabilité sur la base des revenus de location AST plutôt que des revenus de location prévus pour les vacances. Cependant, quelques-uns ont commencé à travailler à partir des prévisions commerciales pour la location de vacances, ce qui aide certains emprunteurs. Les prêteurs exigent un revenu de 10 000 à 25 000 £ par an, certains jusqu’à 40 000 £ et au moins un acompte de 30%.

Homeowners Alliance utilise l’exemple de l’achat d’une maison de vacances d’une valeur de 250 000 £. Pour cela, un emprunteur aura besoin d’un dépôt de 75 000 £. La propriété devra également générer au moins 11 000 £ par an de revenus locatifs en supposant un taux d’intérêt de 4,5%.

Les prêteurs prendront également en compte les emprunts sur l’ensemble de votre portefeuille, y compris les engagements hypothécaires immobiliers. Ils peuvent inspecter vos dépenses personnelles, vos déclarations de revenus et vos relevés bancaires de location.

Le type de propriété que vous achetez affectera également votre capacité à obtenir un prêt hypothécaire. Votre prêteur voudra avoir l’assurance que vous pourrez facilement vendre la propriété si vous manquez à votre hypothèque. Par conséquent, les maisons et les propriétés de parc de vacances se limitant à être simplement une maison de vacances peuvent ne pas être admissibles.

Trouver les meilleurs tarifs

Les taux d’intérêt sur une location de vacances sont supérieurs aux taux hypothécaires résidentiels. Ils se situent actuellement entre 2% et 4% selon la taille de votre dépôt.

Hodge Bank a lancé sa gamme de produits de location de vacances l’année dernière, offrant des prêts allant de 75% LTV à 1,5 M £. Aucun revenu minimum n’est requis et une promesse de remboursement anticipé annule les frais de remboursement anticipé lors de la vente.

Mansfield Building Society a réduit son taux de remise de deux ans à 95% LTV. Les emprunteurs bénéficient d’une réduction de 0,20%, ce qui rend le taux de rémunération initial de 3,45% variable.

Les emprunteurs à la recherche d’une hypothèque compétitive à court terme devraient demander conseil à un courtier spécialisé pour avoir accès aux meilleurs taux. Mais avec une prévision de croissance du marché de 4% sur un an, les prêteurs se préparent à rivaliser. Cela signifie que les emprunteurs pourraient trouver des offres intéressantes.

Le coronavirus pourrait-il avoir un impact sur les staycations?

Le Royaume-Uni est maintenant dans la phase de «retard» de son plan de lutte contre les coronavirus (ou COVID-19). Il n’a généralement pas limité les déplacements en dehors des zones très touchées et les rassemblements publics n’ont pas encore été interdits.

Mais pour beaucoup de gens, la perspective de partir en vacances à l’étranger peut sembler peu probable dans un avenir proche. Certains choisiront de rester au Royaume-Uni pour éviter les risques, tandis que d’autres devront peut-être annuler des voyages qui leur sont désormais déconseillés, comme en Italie.

En tant que tel, il pourrait y avoir une augmentation du nombre de personnes désireuses de rester cette année. Un avantage supplémentaire est que, dans de nombreux cas, une location de vacances à court terme ne peut nécessiter aucune interaction humaine. Cela pourrait être utile lorsque les gens s’isolent d’eux-mêmes. Par exemple, la réservation, le paiement et toutes les requêtes peuvent avoir lieu en ligne ou via une application, comme Airbnb. Les clés peuvent également être stockées dans une serrure avec un code, de sorte que les propriétaires de vacances n’ont pas besoin d’être présents à tout moment.

Pour en savoir plus sur l’impact du coronavirus sur le marché du logement, cliquez ici.