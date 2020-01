Les Italiens dépensent de plus en plus dans les restaurants et les bars

Il y a eu une crise, mais les restaurants sont de plus en plus pleins. Ou du moins, c’est l’image qui se dégage du dernier rapport du Fipe, la Fédération des exercices publics.

Au cours de la décennie qui a suivi la grande crise financière, les dépenses italiennes dans les bars et restaurants ont augmenté, en termes réels, de 5,7%. Un luxe qui s’est accompagné d’une réduction des dépenses de consommation alimentaire à domicile: si les repas pris à l’extérieur se sont traduits par une dépense de 4,9 milliards en 2019 par rapport à 2008, la consommation de produits alimentaires domestiques a baissé de 8,6 des milliards d’euros.

Du cappuccino et de la brioche au déjeuner à l’extérieur: les chiffres

En 2019 seulement Les Italiens ont dépensé 84,3 milliards dans les bars et restaurants, 1,7% de plus que l’année précédente (net d’inflation). Prendre un petit déjeuner à l’extérieur de la maison est une habitude pour un Italien sur dix (10,8%), et autant de personnes déjeunent dans des cantines ou des restaurants tous les jours. 18,5% des Italiens s’autorisent le restaurant au moins deux fois par semaine.

“Le monde de la restauration”, souligne le président de Fipe, Lino Enrico Stoppani«Est un grand atout pour notre économie et un héritage culturel du pays. Les données sont claires: avec 46 milliards d’euros, nous sommes la première composante de la valeur ajoutée de la chaîne agroalimentaire, nous continuons à augmenter l’emploi et à contribuer au maintien de la consommation alimentaire: au cours des 10 dernières années, malgré la crise, les Italiens ont toujours dépensé plus à manger à l’extérieur de la maison, au contraire réduisant les achats à la maison “.

La restauration attire de plus en plus de monde

Selon le dernier recensement disponible, 336 000 entreprises de restauration sont actuellement actives. 112 441 sont dirigés par des femmes qui choisissent dans un cas sur deux d’ouvrir un restaurant. 56 606 entreprises sont gérées par des jeunes de moins de 35 ans. Enfin, 45 000 entreprises ont des partenaires ou propriétaires étrangers. Dans le monde de la restauration, l’emploi reste stable par rapport à l’année dernière (1,2 million de salariés dont 52% de femmes) mais à long terme il affiche une forte poussée, notamment par rapport aux autres secteurs de l’économie nationale. En effet, au cours des 10 dernières années, les emplois, mesurés en unités de travail standard, dans les bars et restaurants ont augmenté de 20%, contre une baisse de l’emploi total de 3,4%.

Sur le secteur des lumières, mais aussi des ombres

Pour la restauration, cependant, ce ne sont pas toutes des roses. Un restaurant sur quatre ferme dans l’année suivant son ouverture; au bout de 3 ans, près d’un lieu sur deux baisse le volet, alors qu’au bout de 5 ans les fermetures concernent 57% des bars et restaurants.

Le secteur ne brille donc certainement pas pour la productivité. La valeur ajoutée par unité de travail est de 38 700 euros, soit 41% de moins que le chiffre global pour l’ensemble de l’économie. Bref, le restaurant demande beaucoup de main-d’œuvre mais produit relativement peu de valeur ajoutée par heure travaillée. Ce dernier a baissé de 9 points de pourcentage au cours des 10 dernières années.