Les Italiens parmi les plus “bourreaux de travail” en Europe, 71% répondent aux e-mails et appels professionnels même en vacances

Une recherche de l’OCDE l’a confirmé il y a quelque temps, maintenant une nouvelle confirmation arrive. Les travailleurs italiens sont parmi les plus “bourreaux de travail” en Europe: malgré l’équilibre vie professionnelle / vie privée, ils sont toujours connectés, ils prennent du travail même pendant leur temps libre.

C’est ce qu’une enquête de Randstad Workmonitor menée dans 34 pays, et tirée de la Sole 24 Ore, dont il ressort que obji 71% des travailleurs italiens répondent aux appels téléphoniques, aux e-mails et aux messages professionnels même en dehors des heures de bureau. C’est un pourcentage supérieur à celui du monde (+ 6%) et parmi les plus élevés du Vieux Continent. En Europe, ce ne sont que des Portugais et les Roumains sont plus dévoués au travail que nous.

Cependant, une chose doit être attendue. La décision de rester disponible pour travailler même pendant les temps libres n’est pas toujours le résultat d’une décision volontaire. Elle est souvent dictée par la pression de l’employeur. En fait, plus de la moitié des Italiens affirment que les entreprises s’attendent à ce que les employés soient disposés à travailler après les heures de bureau (59%, contre 56% de la moyenne mondiale) et qu’ils soient disponibles pour répondre aux messages de travail pendant leur temps libre. (52%, contre 45% de la moyenne dans les autres pays).

Résultat final: 71% des Italiens se sentent libres de se débrancher au moins pendant les vacances (surtout les hommes: 76% contre 66% des femmes), mais plus d’un sur deux (53%) avoue être “connecté” pour gérer les activités professionnelles même pendant les vacances.

Une photographie similaire vient récemment d’une étude de l’OCDE. Contrairement aux stéréotypes et aux attentes, l’Organisation de Paris a confirmé que leItalie c’est, après la Grèce et l’Estonie, le pays de la zone euro où nous travaillons plus d’heures par semaine: 33, 3 heures de plus que la moyenne européenne de 30 heures et 7 de plus qu’en Allemagne. Un fait qui se heurte à un autre fait. Malgré les nombreuses heures travaillées, l’Italie est en bas de la liste en termes de productivité.

Selon l’OCDE, la productivité n’a augmenté que de 0,14% par an entre 2010 et 2016, le pire chiffre après la seule Grèce. L’Allemagne, en revanche, est parmi les meilleurs pays pour la productivité. En outre, sur la base du traitement desInstitut des syndicats européens Etuc (Confédération européenne des syndicats), il apparaît que le pouvoir d’achat des salaires italiens diminue également: par rapport à il y a 10 ans, il diminuait de 1%.