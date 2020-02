Les Italiens plus satisfaits de leur situation économique et de leur vie en général

Une Italie positive est celle qui ressort du rapport Istat qui enquête sur la satisfaction des citoyens pour leur propre conditions de vie, relatif à 2019. Satisfaction qui globalement, comme le révèle le rapport, s’améliore par rapport à l’année précédente, confirmant une tendance positive amorcée en 2016.

La satisfaction globale à l’égard de la vie augmente

En fait, 43,2% des Italiens se disent très satisfaits de leur vie et chez les jeunes de 14 à 24 ans, ce pourcentage augmente de plus de 50%. Après la stase de 2017-2018, la part des personnes âgées de 14 ans et plus qui se déclarent très ou assez satisfaites de leur situation économique, augmente à nouveau pour atteindre 56,5%.

En 2019, le Nord a une valeur de satisfaction moyenne de 7,2, le centre égal à 7,1 et le midi une valeur de 7,0.

La région avec le plus haut niveau de satisfaction est le Trentin-Haut-Adige (7,6). Parmi les autres régions ayant les niveaux de satisfaction les plus élevés, on trouve également Vallée d’Aoste et le Piémont, tandis que ceux qui ont les niveaux les plus bas sont les Campanie et le Calabre.

Alors que la prudence continue de prévaloir parmi les citoyens, la confiance dans les autres s’améliore: la part des personnes pour lesquelles la plupart des gens sont dignes de confiance atteint 23,9% en 2019 contre 21,0% en 2018.

Les travailleurs les plus satisfaits

La condition d’emploi influence le jugement. La population active sur le marché du travail ou engagée dans la formation (salariés et étudiants) est en effet la plus satisfaite et exprime le plus souvent des jugements très positifs. En effet, 47,5% des salariés et 51,7% des étudiants expriment une grande satisfaction.

La position dans la profession affecte également: parmi ceux qui sont employés, les gestionnaires, les entrepreneurs et les indépendants (50,0%), ainsi que les cadres et les employés (50,2%), déclarent des niveaux de satisfaction plus élevés que les travailleurs (44,3%) et travailleurs indépendants (45,6%). Comme par le passé, les personnes à la recherche d’un nouvel emploi (28,1%) et les femmes au foyer (38,8%) ont les niveaux les plus bas

Le rapport Istat montre également que situation économique il est stable pour plus de 6 familles sur 10. En 2019, la part des ménages qui considèrent leur situation économique améliorée ou inchangée par rapport à l’année précédente a fortement augmenté (74,1% contre 70,6% en 2018).

En particulier, la perception de stabilité (65,2% contre 62,5% en 2018) et même légèrement celle des amélioration de la situation (8,9% contre 8,1% en 2018).