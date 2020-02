Les Italiens préfèrent les échéances, le crédit à la consommation galopant (+ 7,4% en un an)

Pour acheter une maison, une voiture ou payer un abonnement à la salle de sport, les Italiens ont de plus en plus recours au crédit. Au cours des dernières années, selon les chiffres publiés par Creopay, la nouvelle société fondée par Antonello Fontanelli, la le crédit à la consommation a augmenté de 7,4% pour atteindre 22 milliards d’euros, avec une forte composante de prêts de moins de 5 000 €, ce qui représente près de la moitié du

“Les Italiens s’endettent principalement pour l’achat de la maison, avec les crédits hypothécaires qui représentent 44% de la dette italienne totale»Souligne le fondateur de Creopay. Mais c’est le crédit à la consommation dans son ensemble qui a un poids encore plus considérable: compte tenu de tous les secteurs – de la voiture au voyage – l’année dernière, le crédit à la consommation a en effet enregistré une croissance de 7,4% pour atteindre 22%. milliards d’euros, avec une prévalence de prêts inférieure à 5 000 euros qui représentent 46% du total “, ajoute Giorgio Mottironi, co-fondateur et directeur stratégique de Creopay.

Les mauvais créanciers se multiplient

Mais la tendance croissante à emprunter a également conduit à«Augmentation du nombre de ceux qui ne sont pas en mesure de rembourser les montants accordés dans les délais, avec plus de 16 millions de mauvais payeurs signalés aux systèmes d’information sur le crédit.

Parmi les raisons pour lesquelles des prêts sont demandés, nous trouvons également la rembourser les dettes précédentes, payer les factures de services publics, faire face à des coûts de santé inattendus. Et même Amazon a lancé un système d’acomptes d’achat automatique.

“L’attitude à payer en plusieurs fois semble donc être devenue un comportement habituel même dans le pays qui a ainsi adopté les modèles de consommation les plus débridés comme l’américain: tout est désormais consommé, avec tout le respect dû à nos grands-parents qui nous ont appris à préserver et réparer . Aujourd’hui, au contraire, nous préférons jeter quelque chose et acheter le nouveau remplacement par tranches plutôt que de faire face aux coûts de réparation en une seule fois: l’important est que la tranche soit inférieure au coût de réparation “, conclut Creopay.