Les Italiens redécouvrent le Made in Italy: dans l’urgence, huit sur dix n’achètent que des produits nationaux

Dans une phase de grande difficulté économique liée à l’urgence Covid-19, les Italiens optent pour le “shopping autonome”: Huit Italiens sur dix jugent important d’acheter uniquement des produits fabriqués en Italie pour soutenir notre économie.

C’est ce qui ressort d’une enquête menée par laObservatoire des coronavirus, né de la collaboration entre Swg et Legacoop Study Area, pour tester les opinions et les perceptions de la population face aux problèmes causés par l’urgence en cours.

En détail, l’importance d’acheter uniquement des produits fabriqués en Italie a été exprimée par 82% de l’échantillon, avec le pourcentage le plus élevé (86%) enregistré dans la classe moyenne, suivi de près par la classe moyenne-basse (82%) et, plus loin, par la «classe populaire» (72%).

“La demande de soutien pour les produits des chaînes d’approvisionnement Made in Italy qui émane de l’opinion publique est sans ambiguïté – a-t-il commenté le président de Legacoop, Mauro Lusetti – dans cette phase d’urgence dramatique, il est clair que les citoyens, à la fois consommateurs et travailleurs, perçoivent le risque d’un retrait du pays mais aussi les réponses possibles. Nos sentiments à cet égard étaient corrects, et pour répondre à ce sentiment, nous préparons des propositions concrètes pour soutenir les productions nationales et les chaînes d’approvisionnement “.

Les coopératives en première ligne face à l’urgence

En pensant au monde coopératif, l’enquête aborde un sujet qui pourrait intéresser plusieurs à l’avenir. Il a été demandé si, face à l’éventualité de la fermeture de l’entreprise dans laquelle ils travaillent à la suite de la crise actuelle, les personnes interrogées souhaitaient la relancer en créant une coopérative avec des collègues de travail ou en utilisant la méthode du rachat par les travailleurs. Dans ce cas, les réponses décrivent un division claire des opinions entre ceux (36%) qui se disent très ou assez intéressés et ceux (30%) qui se déclarent peu ou pas intéressés.

la des pourcentages plus élevés parmi les personnes intéressées sont enregistrés dans le Sud (44%) et dans le Nord-Est (41%), tandis que le Centre (37%) est en tête du classement des parties non intéressées.

«Nous mesurons chaque jour que l’impact de cette crise sur le système commercial sera significatif – conclut Lusetti – chaque entreprise anéantie dispersera ses compétences, son travail et sa valeur entrepreneuriale. La coopération sera également l’une des réponses possibles en termes de politiques industrielles. Nos propositions sont sur la table et seront présentées à chaque fois que nous pourrons le faire “.