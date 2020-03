Les Jeux Olympiques Tech-Laden de Tokyo ont été reportés

Mars

24, 2020

Cette histoire est apparue à l’origine sur Endgadget

Le Comité International Olympique (CIO) a finalement accepté que les jeux d’été à Tokyo ne puissent pas continuer. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, a demandé à Thomas Bach, président du CIO, un retard au téléphone plus tôt dans la journée. La pandémie de coronavirus signifiait qu’il était tout simplement impossible d’assurer la sécurité des athlètes, des organisateurs et des participants pendant l’événement. “J’ai proposé de reporter d’un an environ et le président Bach a répondu avec un accord à 100%”, a déclaré M. Abe aux journalistes après l’appel. Les matchs devraient maintenant avoir lieu à l’été 2021, à peu près au même moment que le tournoi de football Euro 2020 reprogrammé. Curieusement, ils seront toujours appelés les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.

“Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reportés à une date au-delà de 2020 mais au plus tard à l’été 2021. , pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale “, a déclaré le CIO dans un communiqué.

Le report est un coup dur pour les athlètes qui, avant l’épidémie de coronavirus, suivaient des programmes d’entraînement qui signifiaient qu’ils auraient atteint un sommet pendant les Jeux. Cependant, de nombreux concurrents ont déjà cessé de pratiquer et ont plutôt commencé à suivre les directives de distanciation sociale. Le Canada a retiré ses équipes olympiques et paralympiques plus tôt ce mois-ci et des centaines de personnalités sportives, dont le président de World Athletics, Lord Coe, avaient auparavant exhorté le Comité à suspendre l’événement.

Après ses entretiens téléphoniques avec le président du CIO Bach, le Premier ministre Abe a parlé à la presse et a expliqué que les deux ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo ne seraient pas annulés et que les jeux se tiendraient d’ici l’été 2021. pic.twitter.com/ ihe8To2g3R

– Bureau du PM du Japon (@JPN_PMO) 24 mars 2020

Mais les Jeux olympiques ne sont pas seulement un événement sportif. Le gouvernement japonais, en collaboration avec des sociétés établies, avait également espéré utiliser les jeux comme vitrine technologique. L’or, l’argent et le bronze requis pour les médailles gagnantes, par exemple, provenaient de l’électronique usagée. NHK avait également passé des années à se préparer à diffuser les Jeux olympiques en résolution 8K. Le diffuseur japonais a déclaré qu’il offrirait les cérémonies d’ouverture et de clôture en Ultra HD, ainsi que certains événements d’athlétisme, les finales de football et de volleyball féminin et de nombreuses parties des compétitions de badminton, judo, tennis de table et natation. De plus, Intel avait espéré offrir des flux à 360 degrés en 8K.

En tant que partenaire olympique, Intel avait promis le plus grand réseau 5G jamais déployé, les processeurs requis pour un système de reconnaissance faciale et le suivi des athlètes 3D, une combinaison de caméras, d’intelligence artificielle et de vision par ordinateur qui permettrait aux diffuseurs de superposer les événements avec des informations utiles. Lors d’un sprint, par exemple, les couloirs pourraient être peints numériquement en jaune, orange et rouge pour montrer quand les athlètes atteignent la vitesse maximale. De plus, Intel prévoyait deux tournois d’esports, basés autour de Street Fighter V et de Rocket League, qui auraient abouti à des finales en direct au lieu de musique Zepp DiverCity dans la zone centrale des Jeux Olympiques.

Toyota prévoyait également d’avoir un impact important lors des Jeux. Le constructeur automobile préparait 20 e-Palettes – une boîte entièrement autonome pouvant être remplie de sièges, d’étagères ou d’écrans – pour transporter les athlètes. (Le pod massif a attiré notre attention au CES 2018 et a fini par remporter plusieurs prix, y compris notre catégorie Best of the Best, à la fin du spectacle.) Diverses sociétés se précipitaient pour développer et démontrer d’autres véhicules autonomes. On ne sait pas combien d’entre eux auraient été prêts ou approuvés à temps pour les Jeux olympiques. Toyota, au moins, était confiant de pouvoir proposer des trajets en taxi autonomes avec chauffeur au centre-ville de Tokyo.

Le constructeur automobile ne s’intéressait pas seulement au transport. Il avait prévu d’utiliser un robot de soutien sur le terrain – un minuscule quatre-roues qui ressemble à l’e-Palette à l’extérieur – qui pourrait aider à ramasser des javelots et d’autres objets à lancer. Il aurait été rejoint par un robot qui pourrait aider les invités dans des sièges accessibles et des versions interactives des mascottes olympiques, Miraitowa et Someity. La société a également dévoilé un robot de téléprésence T-TR1 pour les personnes qui ne peuvent pas assister aux jeux en personne, et inversement, un robot humanoïde T-HR3 qui aurait permis à des personnes dans des endroits éloignés de converser avec des athlètes de haut niveau.

Robot d’assistance sur le terrain de Toyota

Samsung, quant à lui, allait offrir aux athlètes une version spéciale de son smartphone Galaxy S20 + avec un fond d’écran et un logo sur le thème olympique.

Rien ne permet de penser que ces projets ne se réaliseront pas lors des jeux olympiques reprogrammés. Le retard pourrait également aider certaines entreprises à affiner et à tester davantage leurs produits avant la cérémonie d’ouverture. Quoi qu’il en soit, c’est une attente frustrante pour un événement qui voulait pousser la technologie aussi fort que les athlètes le feront sur la piste. En attendant … quelqu’un a envie d’un jeu de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020?

