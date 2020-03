Les kits de test à domicile du coronavirus arrivent à Seattle

La Fondation Gates soutient la technologie de tests médicaux plus sûrs.

Il pourrait bientôt être beaucoup plus facile et plus sûr de déterminer si une personne a été infectée par le nouveau coronavirus. L’équipe derrière un projet soutenu par la Fondation Gates a déclaré au Seattle Times qu’elle se préparait à livrer des kits de dépistage à domicile du virus à Seattle (où le taux d’infection a été relativement élevé) dans les “semaines à venir”. Les patients potentiels se tamponnent le nez et renvoient les échantillons à un laboratoire pour étude, avec des résultats prêts en un à deux jours. Si une personne est infectée, elle peut remplir un questionnaire en ligne pour déterminer ses contacts et ses habitudes de voyage au cas où les autorités devraient informer quelqu’un d’autre qu’elle pourrait avoir le virus.

Le test permettra aux gens de rester à la maison et réduira les risques de propagation du virus. Dans le même temps, il pourrait également améliorer le délai d’exécution en traitant un grand nombre de tests dans un laps de temps relativement court. Scott Dowell, de la Fondation Gates, a estimé que le laboratoire traiterait environ 400 tests par jour pour commencer, mais devrait à terme gérer des «milliers» par jour.

Le test est le fruit d’une initiative de l’Université de Washington qui était à l’origine destinée à suivre les maladies infectieuses comme la grippe.

Comme l’a souligné TechCrunch, ce n’est peut-être pas le seul kit de test à domicile dans le pipeline. L’entrepreneur en santé Jonathan Rothberg est en pourparlers avec un fabricant pour développer un kit de test à domicile à faible coût qui pourrait utiliser un écouvillon, des réactifs lyophilisés (pour amplifier l’ADN) et une lecture colorimétrique via une application mobile. Cependant, la technologie soutenue par Gates pourrait déjà faire beaucoup pour mesurer l’ampleur de l’épidémie de coronavirus et, idéalement, empêcher sa propagation.

