Les loyers courts, les quartiers les plus populaires des grandes villes

L’achat d’immeubles de placement est un phénomène croissant. Acheter une petite maison et en faire un revenu pour de courtes périodes offre certains avantages par rapport à la location traditionnelle, comme l’élimination du problème des arriérés à la racine. Où les achats d’investisseurs vont-ils saisir l’opportunité ouverte par des plateformes comme AirBnB?

LBureau d’étude de Tecnocasa il a tenté de fournir certains éléments à partir des données de vente de son réseau d’agences immobilières. «Ces dernières années, dans certaines villes comme Naples, Vérone et Bologne les achats à des fins d’investissement sont également en hausse suite au phénomène des loyers à court terme, en particulier dans les zones centrales, de sorte qu’il est possible de supposer acheter une petite coupe (étant donné que les prix sont encore partiellement accessibles) à mettre sur les revenus en prêtant attention à l’évaluation des coûts associés à la gestion d’un bien à cette fin et à la possibilité que le marché peut commencer à être saturé “.

Achats de locations à court terme, ville par ville

Milan

La demande de logements à Milan, écrit Tecnocasa, est concentrée sur l’appartement de deux pièces qui recueille 45,1% des demandes confirmant l’attractivité que la ville a pour les investisseurs qui se concentrent principalement sur les appartements d’une et deux pièces. 27,4% des achats à Milan sont destinés à l’investissement. Marché résolument dynamique pour ce type de location, non loin des canaux Porta Genova, viale Coni Zugna et via Solari, Savona et Tortona. À Porta Romana, il y a une augmentation des investisseurs à la recherche de réductions à fractionner ainsi que des loyers à court terme sont enregistrés dans la zone de via Gioia et via Ponte Seveso également parce que non loin de la gare centrale.

turin

À Turin, les investisseurs emploient un capital de moins de 200 000 euros, écrit le bureau d’étude Tecnocasa. en via Lagrange, via Roma, via della Rocca et Piazza Bodoni il y a des investisseurs qui recherchent des appartements d’une et deux pièces pour faire des revenus et le capital disponible se situe en moyenne entre 50 et 250 milliers d’euros. Ensuite, il y a ceux qui achètent pour démarrer des entreprises de B&B et de maisons de vacances, une tendance qui se poursuit depuis quelques semestres.

Naples

A Naples, il y a des quartiers avec des prix en hausse Monteoliveto-San Felice, suite au remorquage d’achats pour investissement à allouer à une maison de vacances et B&B qui se concentre surtout près de la Piazza del Gesù et du cloître de Santa Chiara. Dans la zone de la via Toledo et du Quartieri Spagnoli, la demande immobilière est très vive; pour le nourrir à la fois des primo-accédants et des investisseurs qui achètent pour démarrer une entreprise de B&B ou louer à des étudiants. Les investisseurs locaux recherchent principalement des propriétés à des fins touristiques et d’hébergement, tant pour les petites coupures que pour des solutions plus larges.

Palerme

Les achats sont concentrés dans le centre historique de Palerme, partiellement réaménagés et piétons (via Maqueda et une partie de Corso Vittorio Emanuele II) et avec une offre commerciale améliorée notamment en restauration. Les propriétaires, dans ce cas, souhaitent faire des locations touristiques, en allouant un maximum de 100 mille euros pour les appartements de deux et trois pièces, explique Tecnocasa.

Bologne

A Bologne, le marché le plus dynamique se développe autour via Irnerio, où le nombre de demandes d’achat ne cesse d’augmenter alors que l’offre diminue. “La demande de studios et d’appartements de la part d’investisseurs qui ont l’intention de créer des chambres d’hôtes est toujours présente, tandis que des réductions importantes sont requises par les entrepreneurs qui se scindent, se restructurent puis revendent”.

Florence

en Santa Maria Novella aprincipalement des investisseurs intéressés par la location touristique Quartier de San Frediano il existe de nombreuses propriétés achetées pour être utilisées en partie pour créer des chambres d’hôtes. Les investisseurs qui souhaitent démarrer des activités de B&B sont également en augmentation dans la zone des bancs et «arrivent souvent des zones les plus centrales de Florence».

Vérone

Dans le centre historique de la ville, le marché des propriétés moyennes, petites, deux et trois pièces est très actif grâce à la demande des investisseurs pour le démarrage des activités de location touristique. en Quartier Veronetta la demande est toujours élevée également dans le segment des investissements, en particulier pour les types à transformer en chambres d’hôtes et maisons de vacances: le budget disponible commence en moyenne de 120-130 milliers d’euros à 200 milliers d’euros.

Aussi Borgo Venezia il est affecté par la forte demande des investisseurs à la recherche de logements à utiliser sur le marché locatif touristique.

