Les magasins Apple dans le monde seront fermés beaucoup plus longtemps que nous le pensions – .

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyé une lettre au cours du week-end annonçant que la société fermerait ses magasins jusqu’au 27 mars en raison de la propagation continue du coronavirus. “Tous nos employés horaires continueront de recevoir une rémunération conforme aux activités normales”, a ajouté M. Cook dans son annonce originale, envoyée samedi matin.

Maintenant, cependant, il semble que l’entreprise se prépare à garder ses magasins fermés encore plus longtemps que prévu. Un message en haut d’Apple.com indique maintenant que les magasins de l’entreprise “sont fermés jusqu’à nouvel ordre”.

L’annonce originale du PDG d’Apple, Tim Cook, au cours du week-end, a été une nouvelle évolution spectaculaire qui a montré la gravité de l’épidémie de coronavirus dans le monde. Tous les Apple Store en dehors de la Chine, a déclaré Cook, fermeraient immédiatement pendant deux semaines et rouvriraient le 27 mars.

Avec les nouvelles qui changent presque d’une minute à l’autre en raison de la propagation du virus mortel, cependant, Apple semble avoir apporté un changement subtil à la formulation de ses fermetures de magasins, ce qui suggère maintenant que la société est prête pour une fermeture encore plus longue que prévu initialement. : «Nos magasins de détail», lit une bannière en haut d’Apple.com, «sont fermés jusqu’à nouvel ordre.»

“Nous nous engageons à fournir un service exceptionnel à nos clients”, poursuit cette bannière en haut de la page d’accueil de l’entreprise. “Pour les achats avec livraison rapide et gratuite, achetez ici sur apple.com ou l’application Apple Store. Pour le service et l’assistance, rendez-vous sur support.apple.com ou appelez le 800-275-2273. Nous avons hâte de vous voir bientôt.”

Apple a annoncé les fermetures en premier lieu dans le cadre d’un effort à plusieurs volets qui comprend également le déplacement des employés vers des dispositions de travail à distance lorsque cela est possible et la mise en correspondance des dons des employés pour soutenir les efforts visant à contenir le virus, entre autres. Cela fait également suite à l’annonce du fabricant d’iPhone vendredi que sa prochaine conférence annuelle des développeurs passera à un format en ligne cette année plutôt que d’encourager les journalistes et les blogueurs du spectre de l’industrie technologique à se réunir en un seul endroit pour que la société présente de nouveaux logiciels. mises à jour pour sa myriade d’appareils.

Cela contraste avec la Chine, qui s’est depuis remise de son pire moment de la flambée du coronavirus – et où Apple a initialement fermé tous ses bureaux et magasins de détail. Cependant, au début du mois, le fabricant d’iPhone avait rouvert ses 42 magasins dans le pays et ses fournisseurs avaient également repris leurs activités normales en Chine. En dehors d’Apple, pendant ce temps, les mauvaises nouvelles continuent de monter aux États-Unis, avec des fermetures de dizaines de lieux de rassemblement publics qui incluent tout, des restaurants et des bars aux cinémas et plus encore.

