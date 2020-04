Les magasins et les jardineries peuvent continuer à cliquer et collecter, confirme le gouvernement

“Les magasins peuvent utiliser des services de collecte et de retrait à condition que les commandes soient prises en ligne, par téléphone ou par la poste, et que les clients restent à l’extérieur du magasin pour récupérer leurs marchandises.” // Services de collecte et de retrait des détaillants non essentiels peut continuer à fonctionner pendant la pandémie, le gouvernement a confirmé // Cependant, les clients ne doivent pas entrer dans les magasins pour récupérer les services // Vient après que des questions ont été posées à Downing Street sur les jardineries offrant un clic-et-collecte

Les services click-and-collect des détaillants non essentiels peuvent continuer à fonctionner tant que les clients n’entrent pas dans les magasins pour collecter les achats, a confirmé le gouvernement britannique.

La clarification intervient après que Downing Street a été interrogée hier lors de son briefing quotidien avec des journalistes sur certaines jardineries offrant des services de clic et de collecte, bien qu’elles ne soient pas considérées comme des détaillants essentiels.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «La vente en ligne pourrait continuer.

«Les magasins peuvent utiliser des services de retrait et de retrait tant que les commandes sont prises en ligne, par téléphone ou par courrier, et que les clients restent en dehors du magasin pour récupérer leurs marchandises.

«Dans cette situation, comme en général, les entreprises doivent fonctionner dans le strict respect des directives de distanciation sociale.»

La semaine dernière, un politicien conservateur vétéran, Sir Geoffrey Clifton-Brown, a demandé que les jardineries soient l’un des rares magasins à pouvoir rouvrir afin de tester si le verrouillage britannique actuel pourrait être assoupli.

Le Premier ministre a ordonné à tous les magasins, à l’exception de ceux classés comme essentiels, tels que les supermarchés, les pharmacies et les nettoyeurs à sec, de fermer leurs portes au public lorsqu’il a introduit les restrictions de verrouillage le mois dernier.

Le prochain examen des mesures doit avoir lieu le 7 mai.

Clifton-Brown, lors d’une émission en ligne la semaine dernière du Barn Theatre de Cirencester, Gloucestershire, a déclaré: «Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas ouvrir lentement des jardineries.

“Peut-être même des agents immobiliers – des entreprises qui ont une séparation sociale responsable.”

En Écosse, les jardineries ont été invitées à mettre en place des services de livraison à domicile afin d’aider les personnes bloquées à domicile à rester actives.

Le ministre des Affaires rurales et de l’Environnement naturel, Mairi Gougeon, a écrit aux patrons pour les exhorter à envisager un service de vente par correspondance pour la vente de plantes et de semences.

Gougeon a déclaré à l’agence de presse PA: “Il est important pour la santé mentale des gens d’avoir la possibilité de sortir dans leurs jardins et de travailler et de soutenir leurs pépinières locales.”

