Les maisons de change se sont brièvement effondrées lorsque le bitcoin a chuté de plus de 50% en une journée

Faits saillants:

BitMEX et Gemini ont cessé de fonctionner pendant environ 45 minutes, en raison de l’effondrement soudain du marché.

La chute du marché a fait chuter le prix des ETH de 36%.

Au moins deux des principales maisons d’échange de crypto-monnaie, BitMEX et Gemini, ont cessé de fonctionner brièvement entre la nuit du jeudi 12 et le matin de ce vendredi, alors que la volatilité du marché augmente.

Bien que son état actuel soit indiqué comme “opérationnel”, Gemini a été déconnecté pendant environ 45 minutes jeudi soir, tandis que BitMEX a déclaré qu’il avait un “problème matériel” avec son fournisseur de services cloud. Cela a entraîné le retard des demandes entre 02h16 et 02h40. Le service normal a repris à 3 h 00.

La baisse soudaine de Bitcoin de plus de 50% ce jeudi a déclenché des liquidations massives de positions sur BitMEX. La maison d’échange de dérivés de crypto-monnaie a enregistré un règlement total de positions de 1,1 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les données de Skew. Il s’agit du montant le plus élevé depuis plus de 18 mois.

Le volume des liquidations dans BitMEX s’est intensifié à partir de 10 heures. ce jeudi 12 mars. Image: Le bloc.

Il convient de noter que le fonds de réserve de BitMEX a été peu affecté. Il a perdu 1 627 bitcoins au cours des dernières 24 heures, ce qui ne représente que 4,6% de la valeur totale du fonds. En revanche, le fonds de réserve Deribit, le rival de BitMEX, a été presque complètement épuisé, sa valeur ayant chuté de près de 3,1 millions USD à quelque 227 000 USD au cours de la période.

BitMEX a tweeté plus tôt dans la journée:

Le fonds de réserve BitMEX est le plus important de l’industrie par ordre de grandeur et il reste en excellent état.

Autres maisons de change

En revanche, similaire à ce qui s’est passé avec BitMEX, Gemini a subi une “maintenance d’urgence” hier soir pour résoudre un problème technique vers 12h46, avant de restaurer ses services à 1h37.

En particulier, Coinbase surveille également actuellement son réseau pour les jetons Ether (ETH) et ERC20, car les transactions d’expédition sont retardées “en raison de la congestion du réseau”. Le prix des ETH est tombé en dessous de 100 $ fin jeudi, atteignant ce record pour la première fois depuis décembre 2018.

D’autres maisons de change, telles que Binance et Kraken, fonctionnent actuellement normalement, selon leurs pages d’état.

Bitcoin près de 5200 $

Le Bitcoin se négocie actuellement autour de 5 200 $, le prix le plus bas depuis le 25 mars 2019. Il convient de noter que la plus grande crypto-monnaie du monde a brièvement atteint un creux d’environ 3 800 $ sur Coinbase à 22h15 jeudi.

Les prix des autres principales crypto-monnaies, y compris Bitcoin Cash (BTC), XRP et Litecoin (LTC), ont également baissé de plus de 20% au moment de la rédaction de cet article.

Règlements via MakerDAO et Compound

Les données du marché montrent que le crash du marché des crypto-monnaies jeudi a entraîné une série de règlements dans deux principaux protocoles de prêt de financement ouvert (DeFi).

Les données collectées par The Block montrent que le nombre de liquidations de Compound a atteint son plus haut niveau, avec la majorité de ces clôtures à l’ETH. Ces données indiquent qu’au cours des dernières 24 heures, 4,19 millions USD d’ETH et environ 120 000 USD ont été réglés dans la monnaie stable USDC.

Au moment d’écrire ces lignes, ETH se négocie à environ 124 $, une baisse d’un peu moins de 36%, selon les données de Coinbase, en tenant compte du fait que jeudi matin, il était coté à 194 USD.

MakerDAO, une autre plateforme de prêt DeFi, a également vu une énorme augmentation du nombre de règlements, selon les données disponibles.

Comme le montre le graphique ci-dessous, il y a eu deux pics de peuplement majeurs, qui se sont produits à 13 h 19 et 13 h 35 UTC. Plus de règlements sont attendus tout au long de la journée à mesure que l’historique des prix de MakerDAO s’ajuste et que les prix du gaz s’installent, permettant aux liquidateurs de reprendre les coffres sous-garantis.

Règlements sur la plateforme MakerDAO par minute contrairement au prix ETH (en rouge). Image: Le bloc.

Des données supplémentaires indiquent que le montant du DAI a diminué de 6 millions de dollars au cours des deux derniers jours.

Comme le montre DeFi Pulse, qui suit l’écosystème Open Finance, Maker et Compound sont les deux plus grandes plateformes en termes de valeur totale bloquée.

Des deux, Maker possède un jeton public coté en bourse, MKR, qui, selon les données de Coinbase, a baissé d’environ 42% sur la journée et se négocie actuellement à 298,87 $.

Version traduite de l’article de Yogita Khatri et de l’article de Michael McSWeeney, publiée dans The Block.