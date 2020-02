Les maisons neuves valent-elles leur poids dans les bars Mars?

Que cela nous plaise ou non, nous sommes une société dirigée par les consommateurs et aimons sentir que nous en avons pour notre argent – comment cela se compare-t-il sur le marché du logement au Royaume-Uni?

Les spécialistes des maisons neuves Stone Real Estate ont récemment effectué des recherches pour évaluer le coût d’une brique pour une propriété neuve en utilisant son poids en kilogrammes par rapport à certains articles de luxe et de tous les jours.

Sans surprise, le coût d’une nouvelle construction varie à travers le Royaume-Uni, ce qui se traduit par le coût d’une brique individuelle.

Les briques de Londres font un trou dans le portefeuille

Les briques de Londres sont, bien sûr, les plus chères avec Kensington et Chelsea en tête de table à 214 £ pour une nouvelle brique. Westminster est le deuxième, où une brique coûtera 198 £ pour une nouvelle construction et la ville de Londres arrive à 174 £. Bexley abrite la brique de la meilleure valeur de la capitale à 64 £.

Les plus grandes variations se trouvent en dehors de Londres. À Chiltern, le coût moyen d’une nouvelle brique est aussi bas que 19 £, mais dans South Bucks, à quelques pas de là, cette brique vous coûtera 150 £.

Burnley (23 £), l’Ayrshire du Nord et de l’Est (23 £ et 29 £) et Inverclyde (29 £) fournissent certains des coûts de briques de nouvelle construction les moins chers au Royaume-Uni, avec les prix des maisons les plus abordables trouvés dans ces domaines selon l’étude.

Briques de construction

Il faut environ 5 180 briques en moyenne pour construire une propriété neuve au Royaume-Uni. La nouvelle construction coûte en moyenne 293 167 £ et chaque brique équivaut à 57 £ et pèse 2,7 kg, ce qui signifie que le coût est de 21 £ par kg.

Lorsque vous examinez le coût d’une brique par kg par rapport à des articles quotidiens tels que des barres et des chips Mars ou un café au lait et un Big Mac, vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’une barre Mars coûte 12 £ par kg, un sac de marcheurs les chips coûteront 18 £ par kg, les cafés et les hamburgers 13 £ par kg, tandis qu’un gros article comme une nouvelle voiture de taille moyenne ne coûte que 14 £ par kg.

Des produits plus chers et de luxe mettent en évidence l’abordabilité des briques et du mortier dans une seule unité – prenez un iPhone 11 qui pèse 3 878 £ par kg.

Briques et mortier – rapport qualité / prix

Les nouvelles constructions offrent des avantages distincts aux acheteurs de maisons, des caractéristiques éco-efficaces, de nouvelles conditions et des développeurs offrant des packages incitatifs tels que la contribution aux frais juridiques, aux droits de timbre ou aux déménagements.

Le fondateur et PDG de Stone Real Estate, Michael Stone, commente: «Le secteur des nouvelles constructions offre un bien meilleur rapport qualité / prix par rapport au parc de logements existants et les maisons neuves conservent également leur valeur beaucoup plus longtemps.

“Bien que le prix initial puisse être plus élevé, le coût moyen d’une nouvelle brique de construction n’entre pas beaucoup plus que d’autres articles quotidiens tels que les chips, le chocolat ou le café lorsque vous les comparez au kilogramme.”

«L’avantage supplémentaire est que vous obtenez également une maison dans ces briques et quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps qu’un kilogramme de barres de Mars tout en fournissant également un retour à la fin de celui-ci, ce dernier n’offrant pas beaucoup plus qu’un mal de ventre.

«Bien sûr, ce n’est pas aussi simple que de monter sur l’échelle une brique à la fois, mais pour ceux qui peuvent se faufiler et économiser, monter ce pied sur l’échelle est toujours l’un des investissements les plus solides que vous puissiez faire, malgré la récente années de croissance constante des prix des logements.

Division Nord-Sud

La fracture nord-sud est démontrée en examinant le prix de la brique dans une nouvelle construction dans les différentes régions. Alors que chaque brique d’une construction neuve à Londres coûte environ 97 £ (avec une propriété nouvellement construite moyenne qui se vend 502 228 £), dans le nord-est, ce prix diminue à seulement 37 £ par brique.

Le Yorkshire et le Humber, où les briques pour les nouvelles constructions coûtent 41 £ chacune, sont poussées par le nord-ouest de l’Angleterre – un favori des investisseurs immobiliers – où elles se vendent à 44 £ la brique.