Les marketeurs pensent que la collaboration souffrira le plus dans un environnement de travail distribué – Econsultancy

Alors que les organisations se tournent de plus en plus vers le travail à distance pour empêcher la propagation croissante du coronavirus (COVID-19), une enquête auprès de plus de 2200 spécialistes du marketing menée par Econsultancy et Marketing Week a révélé comment les responsables du marketing pensent que le travail distribué affectera leurs activités professionnelles.

Les spécialistes du marketing de marque des États-Unis et du Royaume-Uni, qui comprenaient plus de 1 800 des répondants à l’enquête, sont les plus préoccupés par l’impact du travail à distance sur les différentes formes de collaboration et de travail d’équipe.

Alors que la grande majorité des spécialistes du marketing interrogés (77% au Royaume-Uni et 87% aux États-Unis) estiment qu’il est «important» ou «essentiel» de pouvoir s’adapter à la situation actuelle en passant aux réunions et événements en ligne, 67% des spécialistes du marketing aux États-Unis et au Royaume-Uni disent que la collaboration créative souffre lorsque les travailleurs ne partagent pas un espace.

Et 74% du Royaume-Uni et 81% des spécialistes du marketing de marque aux États-Unis pensent que la collaboration en personne «sera toujours supérieure» aux réunions virtuelles.

En ce qui concerne les défis les plus importants auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils effectuent un travail à domicile, plus de la moitié des spécialistes du marketing (53% au Royaume-Uni et 52% aux États-Unis) trouvent difficile d’assister à des réunions productives, tandis qu’au moins la moitié (57% en Royaume-Uni et 50% aux États-Unis) disent la même chose au sujet de l’organisation de réunions productives. Cependant, les deux tiers des marketeurs britanniques (66%) et les trois cinquièmes des marketeurs américains (61%) pensent que l’idée que les visioconférences sont en quelque sorte moins efficaces que les conférences téléphoniques régulières est un mythe.

Quatre conseils pour gérer le travail à distance

Cependant, tous les travaux de marketing ne sont pas hautement collaboratifs, et le travail à domicile présente de nombreux avantages potentiels, tels qu’une concentration et une efficacité accrues. 76% des spécialistes du marketing de marque au Royaume-Uni et 67% des spécialistes du marketing des États-Unis du côté de la marque pensent que le travail à distance est «excellent» pour la concentration, tandis que 57% de ceux au Royaume-Uni et 45% de ceux aux États-Unis ont convenu que «je suis plus efficace lorsque vous travaillez à domicile qu’au bureau. »

Cependant, il y a aussi un inconvénient: le travail à domicile peut réduire de plus en plus le fossé entre le travail et les loisirs, et en effet, 59% des Britanniques et 62% des États-Unis ont déclaré qu’ils travaillaient plus d’heures lorsqu’ils travaillaient à domicile. 31% des répondants britanniques et 39% des répondants américains sont également d’accord pour dire que le travail à distance empiète «inévitablement» sur leur vie personnelle.

L’impact à long terme du travail à distance sur les spécialistes du marketing

Bien que l’impact du coronavirus sur les pratiques de travail ait été rapide et dramatique, les spécialistes du marketing pensent-ils qu’il durera – ou s’attendent-ils à revenir au «statu quo» dans quelques mois?

Une majorité de spécialistes du marketing estiment qu’il y aura une sorte d’impact durable sur les pratiques de travail du passage au travail distribué résultant de l’épidémie de coronavirus; cependant, les répondants varient quant à l’importance qu’ils croient que ce changement sera. 51% des marketeurs britanniques et 43% des marketeurs américains estiment que «la plupart des façons de travailler reviendront à ce qu’elles étaient, mais il y aura des changements». Cependant, 13% des commerçants britanniques et 21% des commerçants américains estiment qu’il y aura des changements à long terme «importants» – ou que leur façon de fonctionner sera «très différente». Environ un tiers – 32% au Royaume-Uni et 34% aux États-Unis – pensent que les choses reprendront ce qu’elles étaient.

Même si l’impact du coronavirus n’est «que» à court terme, les organisations doivent encore faire face à des changements importants dans leurs méthodes de travail dans un avenir immédiat. Jusqu’à récemment, seulement 23% des spécialistes du marketing de marque au Royaume-Uni et 19% aux États-Unis déclaraient que le travail à distance était «très courant» dans leurs organisations, mais 45% (Royaume-Uni) et 30% (États-Unis) disent qu’il le sera très deux prochains trimestres. Un autre 19% (Royaume-Uni) et 39% (États-Unis) disent que le travail à distance sera quelque peu courant dans leur organisation.

Selon eux, quel est donc le meilleur moyen de rester compétitif et de se préparer à un travail à distance efficace? Afin de rester compétitifs, 77% des marques britanniques et 87% des marques américaines déclarent qu’il est important ou essentiel de pouvoir former rapidement leur personnel pour travailler efficacement à distance, tandis que parmi les principaux responsables marketing de la marque, 70% au Royaume-Uni et 78% aux États-Unis, le travail à distance est plus efficace avec une formation aux meilleures pratiques.

Les spécialistes du marketing recherchent également la formation à la demande et à distance en général afin de rester compétitifs dans les mois à venir: 70% des responsables marketing britanniques et 80% des responsables américains disent qu’il est important ou essentiel d’avoir la capacité de perfectionner leur par le biais de formations virtuelles. 70% des spécialistes du marketing au Royaume-Uni et 81% aux États-Unis pensent également qu’il sera important ou essentiel de fournir des ressources d’apprentissage à la demande efficaces aux travailleurs à distance.

Si vous êtes l’un des spécialistes du marketing soucieux de pouvoir travailler efficacement dans un environnement distant, Econsultancy a un webinaire gratuit pour vous! Rejoignez Neil Perkin, formateur et consultant en Econsultancy, le mercredi 18 mars à 14h00 GMT (10h00 EDT / 8h00 PDT) pour en savoir plus sur les meilleures pratiques de travail à distance – y compris comment organiser des réunions virtuelles efficaces et vous assurer qu’elles sont optimisées pour le temps, la prise de décision et les résultats . Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire.