Les marques qui fabriqueront des articles médicaux pour lutter contre le COBID-19

Ils disent que les situations d’urgence font ressortir le meilleur de nous-mêmes et l’industrie automobile en a donné un exemple ces jours-ci, lorsqu’elle a commencé à s’allier avec les gouvernements pour soutenir la production d’appareils médicaux tels que les respirateurs, les protège-dents et d’autres articles.

L’épidémie de coronavirus et sa propagation rapide dans le monde ont effondré pratiquement tous les services médicaux dans les pays les plus touchés, ce qui a provoqué une grave absence de fournitures, y compris des ventilateurs ou des respirateurs artificiels.

Le ventilateur est une machine qui aide le patient à respirer et à obtenir l’oxygénation correcte lorsqu’il ne peut pas le faire lui-même. Ces équipes sont connectées à des ordinateurs qui surveillent leur fonctionnement, alertent sur les erreurs et aident à suivre l’état des fonctions pulmonaires du patient.

Siare Engineering est le plus grand fabricant de ces appareils en Italie et a une production d’environ 160 unités par mois, mais on estime qu’au moins 500 par mois sont nécessaires pour faire face à la crise dans ce pays.

Aux États-Unis, on estime qu’au cours des prochaines semaines, il y aura plus de 960 000 patients, c’est pourquoi plusieurs entreprises ont mis leurs usines au service de cette cause.

Quelque 80 ans après que les usines automobiles ont rejoint l’industrie militaire pour soutenir leurs armées pendant la Seconde Guerre mondiale, elles s’unissent aujourd’hui pour combattre un ennemi commun et aider l’humanité. En Italie, Ferrari, FCA et Magneti Marelli ont commencé à travailler sur le support, tandis qu’aux États-Unis, Ford, General Motors et Tesla font déjà de même.

La FCA a annoncé la production en série de masques de protection pour le personnel de premiers secours et le personnel de santé en Amérique du Nord. «Nous travaillons en étroite collaboration avec Ventec pour augmenter rapidement la production de leurs produits respiratoires utilisés dans des situations de santé graves pour soutenir la lutte contre la pandémie.

Nous continuerons d’explorer des moyens d’aider en cette période de crise », a déclaré Mary Barra, présidente et chef de la direction de GM. «La protection de nos premiers secours et de nos agents de santé n’a jamais été aussi importante.

En plus du soutien que nous fournissons pour augmenter la production de ventilateurs, nous avons examiné nos contacts dans l’industrie de la santé et il était très clair qu’il y avait un besoin urgent et critique de masques de protection.

Nous avons réuni les ressources du Groupe FCA pour nous concentrer immédiatement sur l’installation de la capacité de production pour fabriquer des masques et soutenir ceux qui en ont le plus besoin en première ligne face à cette pandémie », a déclaré Mike Manley, PDG de FCA.

En plus de ces supports de fabrication, la famille Agnelli, fondatrice de FIAT et grand actionnaire du groupe FCA, a confirmé qu’elle reversera 10 millions d’euros au ministère italien de la Protection civile, pour faire face à l’urgence dans le nord de ce pays. Purificateurs et masques Ford, 3M et GE Healthcare se sont associés pour développer divers articles médicaux, tirant parti de leurs connaissances en matière de manipulation et d’ingénierie des matériaux, de sorte qu’ils commenceront à produire 100 000 masques de protection en acrylique, en utilisant l’impression 3D pour accélérer la fabrication de divers éléments .

Ils cherchent également à augmenter la capacité de fabrication de leurs conceptions de respirateurs à épuration d’air motorisé (PAPR) et travaillent ensemble pour développer une nouvelle conception qui tire parti des pièces des deux sociétés (Ford et 3M) pour répondre à la demande croissante de personnel de premiers secours et agents de santé.

Ce nouveau respirateur pourrait être produit dans une usine Ford par des travailleurs de l’UAW. Pour aller aussi vite que possible, les équipes ont placé diverses pièces disponibles sur l’étagère pour les pièces de production, telles que les ventilateurs de siège refroidis du Ford F-150 pour le flux d’air, les filtres à air HEPA 3M pour filtrer les polluants atmosphériques et sous forme de gouttelettes qui transportent des particules virales, ainsi que des batteries d’outils portables pour faire fonctionner ces respirateurs pendant huit heures au maximum.

L’entreprise ovale bleue continue de délibérer dans laquelle de ses usines du Michigan commencera la production de ces purificateurs, afin de soutenir 3M dans ce domaine et d’augmenter de 10 fois la fabrication actuelle de ces appareils.

Pas de salon de l’auto, mais avec un hôpital Le Jacob K. Javits Convention Center, siège du salon de New York (qui a été reporté à la fin du mois d’août), a annoncé qu’un hôpital sera improvisé dans ses installations pour soigner les patients infectés par le COVID-19, qui devrait dans les prochaines semaines dépasser la capacité hospitalière de la Big Apple.

Au total, quatre unités de soins de 250 lits chacune seront créées, qui pourraient être doublées si nécessaire, selon les informations des membres de l’US Navy. Ces installations médicales seront opérationnelles les premiers jours d’avril.

PRODUCTION

Du côté des fermetures d’usines automobiles, Mazda a confirmé qu’à partir de cette semaine, elle avait fermé ses usines au Japon, en Thaïlande et au Mexique.

Les installations d’Hiroshima et de Hofu resteront fermées pendant 13 jours, pour réactiver plus tard la production pendant huit jours par jour. Au Mexique, les portes de l’usine de Salamanque ont été fermées depuis mercredi dernier pendant 10 jours, la même situation des installations en Thaïlande, mais la fermeture sera jusqu’au lundi 30, la même pendant 10 jours.

En l’absence d’approvisionnement et de faible demande de voitures neuves, Mazda a décidé de déplacer ses plans de production pour le deuxième semestre de son exercice (octobre 2020 à mars 2021), tout en déclarant que toutes ses opérations administratives et de service sont ils s’adaptent aux situations de chaque pays, essayant de minimiser l’affectation de leurs clients tant en service qu’en pièces détachées

.