Les marques qui ont augmenté (et perdu) le plus de valeur cette année

Ferrari et Tesla, deux univers automobiles aux antipodes: l’un à la tête du pur plaisir de conduire, l’autre à la pointe du développement de systèmes de conduite automatisés. Et les différences pourraient continuer indéfiniment. Pourtant, ces deux marques ont quelque chose en commun: Ferrari est la marque la plus forte et la plus désirable au monde (pas seulement du point de vue automobile), Tesla est celle dont la valeur a le plus augmenté au cours de la dernière année. C’est ce que le cabinet de conseil a calculé Finance de marque, leader dans l’évaluation des 1500 marques les plus importantes au monde.

Le rapport contient plusieurs classements. Il est important de distinguer, en fait, l’indice de “force”, dans lequel Ferrari excelle devant Disney et WeChat, du classement de la valeur économique de la marque. Par «force», Brand Finance signifie «l’efficacité de la performance d’une marque par rapport à mesures intangibles, par rapport à celles de ses concurrents “.

Dans le deuxième classement, celui qui calcule la “valeur globale de la marque”, les rapports de puissance sont très différents. Dans l’ordre, les marques les plus précieuses sont Amazon, la première entreprise à dépasser 200 milliards de dollars en valeur de marque, suivie de Google, Apple, Microsoft, Samsung, Icbc et Facebook.

Dans ce deuxième classement, qui plus que la réputation est basée sur la valeur économique réelle, la première marque italienne n’apparaît pas avant la position 99, avec Gucci – également détenue par la holding française Kering. Enel (position 156) et Eni (197) suivent parmi les Italiens. En termes de valeur, Ferrari est la 206ème marque du classement.

Marque, qui monte et qui descend

Il est encore plus intéressant d’observer lesquelles des grandes entreprises dans le monde ont vu leur marque augmenter en valeur. Et c’est là Tesla a fait un bond de 64% au cours de la dernière année, qui a vu le nombre de livraisons de véhicules croître grâce au succès du Model 3 (voici notre analyse approfondie des perspectives du titre). La valeur de la marque automobile fondée par Elon Musk est estimée à 12,4 milliards de dollars.

Instagram (+ 58%) et Mitsubishi (42%) s’en sont également très bien sortis. En revanche, le réseau social chinois Baidu (-54%) et le réseau de télévision Fox (47%) perdent de la valeur; Uber (-32%) et Boeing (-29%) ont suivi à distance certaines positions qui ont écarté les conséquences des deux catastrophes aériennes en Éthiopie et en Indonésie.