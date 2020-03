Les médecins vénézuéliens reçoivent un bonus à Petro tandis que sa valeur diminue dans les maisons de change

Faits saillants:

Sur les plateformes sous licence gouvernementale, le PTR se négocie à moins de la moitié de sa valeur.

Compte tenu des difficultés d’utilisation, les acheteurs du petro dans les maisons de change sont rares.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé mardi que les médecins du pays sud-américain recevront un bonus spécial de 1 Petro (PTR), le projet de monnaie numérique lancé par le gouvernement vénézuélien. Le bonus correspond à une reconnaissance pour la Journée du docteur, célébrée au Venezuela tous les 10 mars.

Lors d’une activité commémorative à cette date, Maduro a qualifié ce bonus de point de départ pour une “nouvelle offensive pétro”. Sur ce, il annonce que de nouvelles mesures viendront pour favoriser l’adoption du petro, un effort qui a retenu l’attention du gouvernement ces derniers mois.

Le chef de l’Etat a rappelé la livraison, en décembre dernier, de 0,5 pétros “à plus de 9 millions de travailleurs du secteur public”, en prime de Noël. Selon le président vénézuélien, de nombreux bénéficiaires de cette prime de décembre ont décidé d’économiser 0,5 PTR. Au taux officiel, ce montant équivaut à environ 29 $.

Cependant, ceux qui ont décidé de dépenser le cautionnement ont eu du mal à le faire. D’une part, la plateforme BioPago, de l’entité étatique Banco de Venezuela, a été désactivé pour avoir reçu des paiements avec petros quelques semaines après son activation. De même, de nombreuses entreprises qui ont décidé d’accepter le petro comme moyen de paiement ont signalé plus tard des retards de règlement par l’institution financière. Ils ont donc décidé de retirer l’option.

Certaines entreprises qui ont accepté petros, avant même la livraison du bon susmentionné et l’autorisation de la plateforme BioPago, ont cessé d’accepter les paiements PTR. Parmi ces cas, Traki se démarque, l’une des principales chaînes de vente au détail du pays, selon les utilisateurs des réseaux sociaux.

Dans les magasins Traki, ils ne l’acceptent pas, dans les endroits où ils vendent de la nourriture avec Petro, c’est-à-dire dans les magasins Stop et Clap, ils vendent cher avec des prix plus élevés et des files d’attente énormes, je n’exagère pas, .🙄😥

– naty brito (@ natyb17) 9 mars 2020

Petro en dessous du prix officiel

Parallèlement aux difficultés d’utilisation de la monnaie du gouvernement vénézuélien, les entreprises qui acceptent encore le petro offrent au public des taux de change défavorables par rapport au bolivar ou au dollar. Cela, selon ce que prétendent les mêmes utilisateurs.

En entrant dans l’application organisée par le gouvernement pour calculer la valeur du petro, nous pouvons voir qu’il équivaut à près de 59 dollars ou un peu plus de 4 millions de bolivars (VES 4 299 184). Ceci, selon le taux de change officiel de la Banque centrale du Venezuela.

La réalité des maisons de change autorisées par le gouvernement vénézuélien à opérer avec le petro en est une autre. Des sites comme Cryptia ont des commandes de vente inférieures à 3 300 000 VES, soit environ 24% de moins que le prix imposé par le gouvernement.

Source: Capture cryptiaexchange.com

Sur d’autres plateformes, telles que Cryptolago, la propagation est beaucoup plus élevée. Sur cette plateforme d’échange, Nous pouvons voir des commandes jusqu’à 1 400 000 VES. Soit, plus de 67% en dessous.

En fait, l’une des caractéristiques du marché pétro sur diverses plateformes d’échange est une offre excédentaire avec très peu d’acheteurs. Donc, en fait, c’est arrivé avec le marché P2P lancé par Cryptolago lui-même il y a quelques semaines.