Les médias sociaux domineront-ils jamais Internet?

Sans aucun doute, les médias sociaux ont changé notre façon de vivre dans le monde. C'est devenu un outil pour nous pour rencontrer de nouvelles personnes, accéder à l'information et exiger un changement politique de nos jours.

Saviez-vous que les plateformes de médias sociaux sont utilisées par une personne sur trois dans le monde et par plus des deux tiers de tous les internautes? C'est beaucoup d'utilisateurs actifs!

L’influence des médias sociaux parmi les internautes du monde est indéniable. Alors oui – bien qu'il soit vrai que les médias sociaux peuvent régir Internet et notre vie sociale, notre question est, les médias sociaux sont-ils le roi des entreprises en matière de marketing en ligne?

Pas assez. Bien que les médias sociaux fassent toujours partie du mix marketing moderne, il est important de comprendre que ce n'est pas tout. Alors, utilisez le social smart mais ne vous laissez pas prendre dans le battage médiatique! Voici 3 raisons pour lesquelles les médias sociaux ne gouverneront jamais le jeu de marketing Internet.

1. Croyez-le ou non, votre public idéal peut même ne pas être sur les réseaux sociaux

Tout comme deux entreprises ne sont pas une copie conforme l'une de l'autre, il n'y a pas non plus deux publics. Donc, avant d'investir votre temps et votre argent dans les médias sociaux, il est important de voir qui est réellement votre public cible et où il passe son temps en ligne. De cette façon, vous pouvez allouer vos ressources de la manière la plus logique pour vous et votre entreprise.

Parce que même si une personne sur trois est sur les réseaux sociaux, qu'advient-il des deux autres?! Même si les médias sociaux sont devenus un lieu populaire au fil des ans, le paysage des médias sociaux est devenu beaucoup plus complexe qu'il y a 5 ans. Bien sûr, votre public cible peut être sur les réseaux sociaux, mais sur quels canaux? Quelles sont les données démographiques et psychographiques prédominantes qui composent ces canaux? Et surtout, comment ces personnes préfèrent-elles s'engager avec les marques?

Du marketing astucieusement

Par exemple, Reddit est un endroit commun pour trouver de jeunes hommes instruits discutant des choses qui comptent le plus pour eux. Mais ces gens aiment-ils être engagés par des marques sur Reddit? Pas du tout! Reddit est un endroit notoirement difficile pour les marques de s'engager avec d'autres, au point de déclarer carrément que Reddit déteste le marketing. D'un autre côté, pour le niveau global d'engagement de la marque, Instagram est le numéro un.

Mais que se passe-t-il si le public cible que vous espérez atteindre est plus âgé et plus riche? Ensuite, la publicité dans les journaux, les magazines ou même la télévision peut vous donner de meilleurs résultats que tout ce que les réseaux sociaux pourraient offrir! Et si vous avez le budget pour cela, alors une campagne de marketing 360 (qui utilise le social mais ne dépend pas du social) peut être la voie à suivre!

En ce qui concerne le résultat final – il n'y a pas de solutions universelles. Étudiez votre public, sachez où il vit en ligne et développez une stratégie marketing adaptée à votre entreprise et à votre public.

2. Etre conversationnel et relationnel passe avant la vente

S'il est vrai que certaines entreprises ont réussi à vendre leurs produits sur les réseaux sociaux via la vente sociale, le fait est que pour la plupart des entreprises, trouver des acheteurs sur les réseaux sociaux peut être difficile à vendre.

Bien que cela vienne avec un bon raisonnement. D'une part, les motivations des gens quant aux raisons pour lesquelles ils utilisent les médias sociaux ont rarement à voir avec le fait de vouloir rechercher des produits ou des services à acheter. Plus souvent qu'autrement, les gens vont sur le social pour découvrir quelque chose de nouveau ou d'intéressant. Ils peuvent vouloir rattraper les personnes qui sont dans leur réseau proche, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement avoir une conversation amusante!

Lorsque les marques comprennent ce point clé, le nom du jeu de médias sociaux s'éloigne souvent de la réponse directe à des efforts davantage axés sur la notoriété de la marque. Surtout, les entreprises qui utilisent les médias sociaux comme un moyen de mettre en valeur leur marque et sa voix, ses valeurs et sa personnalité ont une meilleure chance de faire une impression positive et durable (par opposition à quelqu'un qui a frappé à droite et a opté pour la vente difficile).

via GIPHY

Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver de conversions réussies grâce au trafic généré par les réseaux sociaux. La clé est que, encore une fois, ce n'est pas la totalité de l'image. Lorsque vous réchauffez votre public de cette façon, poste après post, ils apprennent à mieux vous connaître. Et une fois qu'ils vous connaissent un peu mieux, ils sont bien mieux placés pour entendre votre argumentaire (et sortir leur portefeuille). Mais bien sûr, une fondation de confiance devrait être un élément clé de votre stratégie de médias sociaux, et une grande partie de cette stratégie de renforcement de la confiance consiste à avoir une marque clairement définie afin que votre entreprise se révèle plus agréable, sympathique, conversationnelle et relatable.

3. Vous avez l'attention de votre public! Maintenant quoi?

Il y a une fenêtre de 3 secondes dont disposent les marketeurs pour faire passer leur message à leur public – 3 secondes! Nous nous battons tous désespérément pour la même chose, et statistiquement parlant, nous finirons par briser le bruit et captiver l'attention de notre public (hourra!)

Mais alors… que se passe-t-il ensuite? Les gens cliquent sur aaaand – votre site Web est-il optimisé pour les mobiles? Est-il optimisé pour les conversions? Avez-vous une offre intéressante? Reprenez-vous la conversation là où elle s'est arrêtée? Racontez-vous une histoire intéressante?

La vérité est que nous sommes tous si désespérés d'attirer l'attention de notre public qu'une fois que nous l'avons enfin compris, il peut être facile d'oublier l'évidence, comme la façon de maintenir l'intérêt et de concevoir une expérience qui inspire les gens à prendre le bon type d'action.

En fin de compte, avec autant de pièces mobiles qui contribuent à une utilisation réussie des médias sociaux pour les entreprises, une des clés à retenir est que les médias sociaux devraient être un moyen de parvenir à une fin, et non une fin en soi. Les médias sociaux ne sont pas un modèle commercial, c'est une partie importante d'un mix marketing global que vous avez à votre disposition en tant que propriétaire d'entreprise. Bien sûr, cela peut être un pilier important de votre stratégie commerciale globale, mais si les médias sociaux organiques sont le seul type de marketing en ligne que vous faites, vous devrez peut-être prendre du recul et revoir votre stratégie.

Conseil de pro! Le fait que vos abonnés aux médias sociaux s'abonnent à votre liste de diffusion, via votre newsletter ou votre offre de contenu, vous donne le plus de contrôle sur vos médias sociaux en tant que propriétaire d'entreprise – prenez le contrôle de votre destin!

Les médias sociaux peuvent gouverner nos vies, mais ils ne gouvernent pas le jeu de marketing en ligne!

Si vous ne sortez pas vos téléphones et ne consultez pas votre compte pour faire défiler votre flux quotidiennement, alors vous êtes très minoritaire. La plupart d'entre nous sont empêtrés dans le monde des médias sociaux, que cela nous plaise ou non. Que ce soit pour découvrir des nouvelles, des tendances ou trouver le dernier mème, on ne peut nier le pouvoir que le social a dans nos vies – en ligne et hors ligne.

Mais en ce qui concerne les médias sociaux pour les entreprises et le poids que vous devriez donner à cet outil en ce qui concerne votre stratégie marketing globale, il est important de mettre les choses en perspective. Le social n'est pas tout, comme certains le pensent. Il doit toujours être considéré comme un moyen de parvenir à une fin lorsqu'il s'agit de votre entreprise et non comme une fin en soi. Il sera essentiel de réfléchir à la manière dont vous compléterez votre stratégie sociale et de voir comment elle s’intègre dans l’ensemble de votre entreprise si vous souhaitez tirer le meilleur parti de cet outil très puissant.