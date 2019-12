Les médias sociaux en 2020: où en sommes-nous maintenant?

Nous sommes à quelques jours du début de 2020 et je pensais qu'il était temps de mettre à jour mon ancien récapitulatif des médias sociaux de 2018. À quoi ressemblera 2020 pour les médias sociaux? Qu'est-ce que 2019 nous a apporté? Y a-t-il quelque chose de mon article de 2018 qui reste vrai aujourd'hui? Découvrons-le!

En 2018, j'ai écrit: Nous savons que la politique est toujours une question délicate, l'équipe américaine de football masculin ne joue toujours pas de football significatif, la pluie est encore humide, et oui, les médias sociaux font toujours partie intégrante de la vie de beaucoup. C'est encore vrai. Cependant, le point de football n'est pas pertinent actuellement.

Médias sociaux: c'est vivant!

Dans le monde des médias sociaux, il y a eu de nombreux changements notables au cours des derniers mois. Nous écrivons fréquemment sur divers médias sociaux les tendances mais même notre équipe d'écrivains crack ne peut pas suivre le paysage en constante évolution. C'est pourquoi nous avons décidé de parler de toutes les tendances et mises à jour actuelles en un seul endroit.

Que va faire Twitter en 2020?

Nous sommes au pays de 280 tweets de personnages depuis un moment maintenant. En 2018, c'était un gros problème, mais maintenant c'est monnaie courante. En fait, Twitter en tant que plate-forme n'a pas beaucoup changé. Il est toujours important de tweeter avec un but. Oui, il y a beaucoup de monde sur Twitter (plus de 300 millions) mais vous n'essayez pas de leur parler à tous, alors composez vos tweets en conséquence.

La plus grande nouveauté de Twitter n'a pas vraiment d'incidence sur les spécialistes du marketing honnêtes qui tentent de gagner leur vie. Bien sûr, je parle de La répression de Twitter contre les fausses nouvelles et des comptes qui diffusent de fausses nouvelles. Encore une fois, vous n'avez probablement rien à craindre, et si vous êtes inquiet… arrêtez de diffuser de fausses nouvelles! haha

Accrocher avec Facebook en 2020

Oui, c'est mon H3 de 2018 mais avec une année mise à jour. "Hanging with Facebook" n'était pas cool à l'époque et ce n'est toujours pas cool aujourd'hui, mais je m'en tiens à cela.

Ah, Facebook, le roi des médias sociaux. Ou est-ce? En 2018, j'ai écrit sur la façon dont Facebook pourrait perdre une partie de son emprise sur le marché et maintenant nous en savons plus à ce sujet. D'après ce que nous pouvons maintenant dire, le temps d'engagement sur Facebook, le temps qu'un utilisateur passe sur Facebook, a été en baisse et continuera de baisser jusqu'en 2020. Nous avons pu constater une baisse moyenne de l'utilisation de près de 4 minutes. C'est important si l'on considère le nombre d'annonces en lice pendant quelques secondes devant un utilisateur.

Il pourrait y avoir plusieurs raisons à cette baisse. Contrairement à Twitter, Facebook a du mal à traiter publiquement les fausses nouvelles. Bien qu'aucune des plateformes de médias sociaux n'ait complètement cloué l'approche, la perception du public est que Twitter fait du mauvais travail mais essaie tout en Facebook n'essaye peut-être pas aussi fort.

Un autre facteur alarmant et significatif est que Facebook n'est pas aussi important pour les jeunes générations. En commençant par la génération Y et en poursuivant jusqu'à la nouvelle génération, Facebook perd des utilisateurs à un rythme choquant. Selon techspot.com, Facebook a perdu plus de 15 millions d'utilisateurs depuis 2017. Certaines études suggèrent que les jeunes sont moins susceptibles de créer un compte que ceux qui sont plus âgés.

Qu'est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, c'est toujours une plate-forme géante et mérite votre attention. Je ne dirais à personne de l'abandonner, mais je serais ouvert à d'autres plateformes.

Un instantané de Snapchat en 2020

Nous avons publié un article en 2017 sur la façon d'utiliser Snapchat, et surtout pourquoi l'utiliser. À l'époque, j'ai beaucoup parlé de la façon dont c'était un excellent moyen de commercialiser et cela n'a pas changé. Ce n'est peut-être pas le nouveau jouet brillant qu'il était autrefois, mais il continue de trouver de nouvelles façons intéressantes d'attirer les utilisateurs.

Quelles sont ces nouvelles fonctionnalités? Eh bien, Snapchat a toujours été sur le filtre en direct qui est vraiment juste AR que tout le monde peut utiliser. Dernièrement, Snapchat a vraiment pris cela à un tout nouveau niveau.

Qu'est-ce que je recommande? Continuez à l'utiliser et revenez en arrière et lisez cet article auquel j'ai fait référence plus tôt en 2017. Il est toujours vrai.

Instagram peint une jolie image en 2020

Instagram grandissait en 2018 et continue de croître. De plus en plus de gens remplissent leurs histoires Insta avec des images et des vidéos amusantes rapides, y compris Boomerangs .

Si vous avez atteint 2020 sans entendre parler des influenceurs des médias sociaux – félicitations. Ce sont des gens qui, pour une raison ou une autre, ont de nombreux abonnés et sont prêts à commercialiser des produits à leurs abonnés si le prix est correct. * Excusez-moi pendant que je dis à des enfants de descendre de ma pelouse. Ok, je suis de retour. * Donc, Instagram est la capitale des influenceurs sur les réseaux sociaux et, heureusement pour vous, des rapports récents suggèrent que certains des plus abordables sont également les plus percutants.

Ma suggestion est que vous parliez à votre agence marketing de l'utilisation des influenceurs, il serait peut-être temps de voir ce qu'ils peuvent vous offrir.

Faire des affaires avec LinkedIn en 2020

2020 est une grande année pour moi et mon vieux copain LinkedIn. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été sceptique sur LinkedIn, mais je suis maintenant un croyant… en quelque sorte.

En 2018, j'ai écrit: «Oh, LinkedIn. Le réseau de médias sociaux «professionnel» reste une mine d’informations pour certaines industries et une friche stérile pour d’autres. Je suis continuellement impressionné par la croissance de l’utilisation que je constate pour mes clients dans certains secteurs. »Cela est toujours vrai aujourd’hui.

Je pense que mon plus grand avantage est que LinkedIn est très important… pour les personnes qui utilisent LinkedIn. Il y a encore beaucoup d'industries qui ne se soucient pas de cela et il y a beaucoup de gens dans d'autres industries avec des comptes qui n'ont pas été touchés depuis 6 ans. Cependant, les personnes qui ont des comptes et les vérifient tous les jours savent très bien quelles marques investissent du temps et de l'énergie dans LinkedIn.

En quoi est-ce différent de toute autre plate-forme? En termes de fonctionnement, ce n'est pas le cas, mais il y a une différence dans la façon dont il est perçu. Avec Facebook et Twitter, il est entendu que vous utilisez ces plateformes pour atteindre le segment de votre audience qui les utilise. Mais, les gens qui ne jurent que par LinkedIn le vendront comme la passerelle à TOUS les professionnels. Le fait est que ce n'est vraiment qu'une passerelle vers d'autres professionnels qui croient également en LinkedIn (ce qui peut être dit pour toutes les plateformes).

Quoi qu'il en soit, je l'utilise plus que jamais et je vous suggère d'envisager de faire de même.

TikTok: Le temps presse-t-il pour le nouveau venu?

Je comprends, cette plate-forme est p-o-p-u-l-a-r. Je veux en parler et vous dire comment cette courte plateforme vidéo envahit le monde. Cependant, le problème est que cette application pourrait littéralement conquérir le monde. Ok, peut-être que ce n'est pas si extrême, mais il fait actuellement l'objet d'une enquête en tant que menace possible pour la sécurité donc je ne suis pas sûr que je devrais vous dire à quel point c'est génial. Mais c'est très amusant.

Tout cela pourrait être beaucoup de rien, mais en tant que personne qui est payée pour écrire des blogs, je ne vais pas être le seul à exprimer des pensées et des opinions sur la sécurité nationale. Espérons que nous pourrons revisiter TikTok en 2021.