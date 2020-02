Les meilleures histoires et campagnes sur les réseaux sociaux de février 2020 – Econsultancy

Pour le résumé des médias sociaux de février, nous avons des campagnes de Burger King, Yorkshire Tea et Tesco ainsi que votre dose habituelle de nouvelles sur la plateforme.

Tesco lance ses #SkinTonePlasters

Le géant britannique de la vente au détail Tesco a publié son premier ensemble de pansements qui répondent à plusieurs tons de peau.

Pour être honnête, il s’agit de temps bl ** dy.

Pour refléter la diversité raciale au Royaume-Uni, le détaillant a produit des emplâtres de marque propre qui se déclinent dans des tons clairs, moyens et foncés.

Le directeur de la santé, de la beauté et du bien-être de Tesco, Nicola Robinson, a déclaré: «En tant que l’un des plus grands détaillants du Royaume-Uni, nous comprenons que nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos produits reflètent la diversité de nos clients et collègues.»

La campagne a été accueillie de manière mitigée, mais de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont partagé leurs éloges pour l’inclusivité de Tesco.

Présentation de «Here for You» par Snapchat

Snapchat a déployé une ressource de santé mentale pour ses utilisateurs appelée «Here for You».

L’application des médias sociaux a annoncé que «Here for You» offrira aux utilisateurs, qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale, une crise émotionnelle ou des curieux d’en savoir plus, un «soutien proactif intégré».

Prévu pour un déploiement mondial dans les prochains mois, Here for You fournira des ressources de sécurité d’experts locaux aux utilisateurs à la recherche de termes relatifs à l’intimidation, à la dépression, à l’anxiété et aux pensées suicidaires.

Snapchatters disposera également de nouveaux filtres et du tout premier Quiz Snappable de Snapchat, ce qui renforcera la sécurité sur la plate-forme.

Burger King et The Moldy Whopper

Burger King a fait la une des journaux ce mois-ci avec sa captivante campagne Moldy Whopper.

La campagne vise à mettre en évidence l’abandon de Burger King des conservateurs artificiels dans ses aliments – qu’il vise à éliminer d’ici la fin de 2020, dans tous ses restaurants américains et certains marchés européens.

Les données de Brandwatch ont montré que près de 50 000 personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour exprimer leur dégoût à la vidéo le jour de sa sortie – ce qui signifie qu’environ 60% des mentions de Burger King étaient négatives.

Cependant, avec près de 2 millions de vues sur YouTube, un éventail de mentions de fans, des réponses intelligentes d’autres marques et plus de 21 millions d’impressions sur son hashtag, la campagne peut être un grand succès en termes de portée et d’engagement – rien de tel qu’un mauvais PR?

Le «Dating Twitter Advice Bureau»

Pour la Saint Valentin 2020, Twitter a ouvert son propre pop-up de conseils de rencontres, dans le centre de Londres.

Le «Dating Twitter Advice Bureau» a présenté des tweets d’utilisateurs qui proposaient des conseils de rencontres humoristiques dans la vraie vie, allant de gênant à peu pratique.

La fenêtre contextuelle a créé une opportunité pour Twitter d’inciter les gens à rejoindre la plate-forme ou à se réengager et, comme démontré ci-dessus, elle a également donné à Twitter UK un bon contenu généré par les utilisateurs.

L’Organisation mondiale de la santé et les sociétés de médias sociaux luttent contre le coronavirus

Pour lutter contre la désinformation sur la propagation du coronavirus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les entreprises technologiques travaillent ensemble.

L’OMS a récemment lancé une alerte Google SOS pour s’assurer que ses propres informations officielles apparaissent en haut de la page de résultats du moteur de recherche.

En outre, Twitter, Facebook, TikTok et Tencent ont tous pris des mesures pour supprimer les informations erronées. L’OMS a utilisé Facebook pour cibler des populations spécifiques avec des publicités et a également recruté des influenceurs en Asie pour passer le mot.

Cependant, MIT Tech Review note que «la pure avalanche de contenu a submergé les efforts coordonnés pour éliminer tout le bruit. Cela a à son tour créé un terreau fertile pour le contenu xénophobe. Des mèmes et des insultes racistes ont proliféré sur TikTok et Facebook. Certains adolescents ont même inventé un diagnostic de coronavirus pour gagner plus de poids sur les réseaux sociaux. »

Snapchat ajoute une nouvelle fonctionnalité «Glisser vers le haut pour appeler ou envoyer un SMS»

Snapchat souhaite attirer davantage d’entreprises sur sa plate-forme avec sa nouvelle fonctionnalité de balayage vers le haut pour appeler ou envoyer des SMS.

La nouvelle fonctionnalité de Snapchat, accessible aux annonceurs via son gestionnaire de publicités, permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec des entreprises et des marques en deux actions simples; faites glisser pour appeler ou faites glisser vers le texte.

L’option Glisser vers le haut pour appeler ou envoyer du texte permettra également aux annonceurs sur Snapchat d’adapter leurs campagnes et leur contenu pour piloter ces actions spécifiques, leur donnant ainsi plus de moyens de dialoguer avec le client sur la plateforme; ce qui pourrait s’avérer utile pour certains secteurs, comme l’hôtellerie, les télécommunications et les voyages.

Le Depart for Transport lance une initiative d’inclusivité

Le DfT s’est associé à des groupes de personnes handicapées pour aider à lancer #ItsEveryonesJourney, dans le but d’aider les personnes handicapées à «voyager en toute confiance, facilement et sans frais supplémentaires»

Le ministère des Transports tient à promouvoir l’égalité d’accès et un traitement équitable des transports publics pour tous, et la campagne le montre en sensibilisant les gens au fait que les petites actions en voyage peuvent avoir un impact sur les passagers handicapés.

Le microsite de la campagne regorge également de vidéos, d’informations et d’études de cas.

Facebook et . s’associent pour lutter contre la désinformation

Il a été annoncé que l’agence de presse . et Facebook uniraient leurs forces pour lutter contre la propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux.

Les grandes lignes de l’accord, qui ont été publiées sur le site Web de . plus tôt ce mois-ci, aident à définir le fonctionnement du partenariat avec Facebook et à expliquer le but de l’initiative de vérification des faits.

Une unité de vérification des faits permettra à . de vérifier l’authenticité et la validité du contenu publié sur Facebook et Instagram.

. a déclaré qu’il «évaluera désormais l’authenticité des photos, vidéos, titres et autres contenus générés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux – à l’approche des élections américaines et au-delà – en vérifiant pour le public américain de Facebook en anglais et en espagnol et en publiant les résultats sur un blog spécialement créé. “

Cet accord fait suite à un financement de 2 millions de dollars que Facebook a promis pour la recherche afin de mieux comprendre la désinformation et la polarisation sur sa plate-forme.

Le nouveau profil utilisateur potentiel de style Instagram de TikTok

TikTok serait en train de repenser la conception de son profil utilisateur pour ressembler à Instagram.

Comme l’a rapporté le journaliste du New York Times Taylor Lorenz, l’application de partage de vidéos s’inspirera de l’un de ses contemporains pour son nouveau look.

À ce stade, il ne s’agit que d’un test, il n’y a donc aucune confirmation que ce nouveau design sera déployé. Le nouveau design, cependant, offrirait aux utilisateurs non-TikTok une expérience de médias sociaux plus familière à ce à quoi ils sont habitués sur Instagram.

Compte tenu du succès rencontré par Tencent, propriété de Tencent en 2019, nous pouvons prédire que les profils d’utilisateurs repensés constitueront l’une des nombreuses mises à jour de l’application de médias sociaux en 2020.

… Et le Yorkshire Tea est devenu viral

Plus tôt cette semaine, Yorkshire Tea est devenu viral avec sa réponse à être le thé de choix du Chancelier, et en particulier pour ses allers-retours avec un utilisateur de Twitter.

Après que Yorkshire Tea ait repéré le Chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak partageant ce qui pourrait être confondu avec du contenu d’influenceur, la marque a demandé à Twitter de dire qu’il restait un thé apolitique.

La réponse de la marque – “Sue, tu cries au thé.” – à l’utilisateur de Twitter @sulaAlice était bientôt à la mode, bien que de nombreux autres utilisateurs ne savaient pas si Yorkshire Tea aurait pu être un peu plus indulgent dans sa réponse.

