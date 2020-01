Les meilleures histoires et campagnes sur les réseaux sociaux de janvier 2020 – Econsultancy

Il s’agit de notre premier rassemblement social de 2020 et nous commençons l’année avec certaines des plus grandes nouvelles et campagnes de la plateforme, notamment Facebook pour le Super Bowl LIV, NBC pour les Jeux olympiques et First Direct.

Le successeur de la vigne Byte lance

La seconde venue de Vine est enfin avec nous. Présentation de Byte.

Le site Web de Byte. Source: Byte.co

Byte a été évoquée pour la première fois il y a deux ans par le fondateur de Vine, Dom Hofman, lorsqu’il a annoncé qu’il construisait un successeur à son application de partage de vidéos de 6 secondes. Alors quoi de neuf?

Pour les anciens utilisateurs de Vine, vous pouvez vous attendre à une expérience similaire avec Byte en gardant toutes les vidéos limitées à six secondes et en fournissant les caractéristiques d’une plate-forme de médias sociaux – profils individuels, flux, explorer les pages et options de partage.

Byte ne peut pas encore correspondre à toutes les cloches et sifflets de son plus grand rival, Tik Tok, qui a des filtres AR, de la musique et des bonus, mais ce qu’il manque dans les outils, il compensera les options de monétisation pour les créateurs, selon Hofman.

Byte lancera bientôt son programme partenaire qui aidera les utilisateurs populaires à monétiser leurs créations, ce qui manquait sur Vine et n’a pas encore été réalisé sur Tik Tok et d’autres plateformes similaires.

En discutant avec Tech Crunch, le fondateur de Byte a expliqué que le programme de partenariat est toujours en cours d’élaboration mais fonctionnerait probablement sur une part des revenus + des fonds supplémentaires de Byte pour payer les créateurs sur sa plate-forme.

LinkedIn lance la nouvelle année avec des mises à jour de bienvenue

Ce mois-ci, le réseau social professionnel, LinkedIn, a mis à jour ses pages d’entreprise pour aider les marques à s’humaniser sur sa plateforme.

Il existe trois mises à jour majeures qui, selon LinkedIn, faciliteront l’engagement des marques auprès de leur public de manière plus personnelle et interactive.

La «diffusion en direct» permettra aux marques de parler à leurs abonnés en temps réel, où les abonnés peuvent commenter et réagir, ce qui ouvre la possibilité de conversations significatives et de commentaires bidirectionnels.

La fonctionnalité “inviter à suivre” est le résultat de l’un des plus gros bugs des utilisateurs de LinkedIn: inciter les personnes concernées à suivre les pages de leur entreprise. Le nouvel outil permet aux utilisateurs d’inviter leurs connexions au premier degré à suivre les pages de leur entreprise et permet également aux utilisateurs de refuser d’être invités à rejoindre des pages.

Enfin, LinkedIn donne aux marques la possibilité de publier en tant que telles ou en tant qu’individu y travaillant avec moins de friction qu’auparavant.

Facebook lance sa toute première campagne du Super Bowl

Saviez-vous que plus de 98 millions de personnes ont regardé l’année dernière le Superbowl de la NFL (LIII)? Saviez-vous que Superbowl LIII a généré plus de 400 millions de dollars de revenus publicitaires en 2019, de sociétés comme Microsoft, Verizon et Audi? Saviez-vous que l’une des plus grandes entreprises mondiales, Facebook, n’a jamais mené de campagne publicitaire pour le Superbowl?

Entrez 2020, Chris Rock et Superbowl LIV.

Facebook lancera une série d’annonces pour l’épreuve de force début février, avec à la fois Chris Rock et Sylvester Stallone.

Selon une porte-parole de l’entreprise, les campagnes visent à montrer «comment des personnes d’horizons différents se réunissent autour d’intérêts et d’expériences partagés, tout au long des groupes Facebook».

First Direct prend fait de l’argent un problème de bien-être

La banque britannique appartenant à HSBC, First Direct, a lancé la nouvelle année avec sa campagne #MoneyWellness.

L’argent est-il un problème de bien-être? Nous le pensons. #moneywellness pic.twitter.com/5Z7KWwgZdI

– premier direct (@firstdirect) 13 janvier 2020

Helen Priestly, première CMO directe, a déclaré à Campaign: «Les banques sont l’endroit où les gens mettent leur argent et s’engagent, donc si nous ne pouvons pas parler de [money] à la fois positivement et négativement, alors qui peut? “

La campagne #MoneyWellness est la tentative de First Direct de s’adresser à l’éléphant dans la pièce pour de nombreux citoyens britanniques; l’argent et l’anxiété.

Considéré comme un sujet tabou au Royaume-Uni, #MoneyWellness entend aider à déstigmatiser le discours autour de l’argent, à travers une série de films sociaux de personnes s’ouvrant sur leurs relations personnelles avec l’argent.

Cette initiative est soutenue par la recherche First Direct qui a révélé que la majorité des consommateurs britanniques accordent une plus grande importance à l’argent que les autres domaines du bien-être, tels que l’exercice et le régime alimentaire.

Snapchat et Twitter s’associent à NBC pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020

La société américaine de médias et média NBC s’associera à Snapchat et Twitter aux États-Unis pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, comme indiqué dans Variety.

À la suite de partenariats fructueux lors des derniers Jeux olympiques, NBC vise la génération américaine Z sur Snapchat à proposer quatre émissions quotidiennes exclusives de contenu olympique pour les utilisateurs d’applications de médias sociaux – dont deux seront des émissions phares en «quasi temps réel».

En juillet 2019, NBC a conclu un accord avec Twitter pour produire une émission quotidienne exclusive en studio de 20 minutes couvrant toutes les dernières actualités des Jeux olympiques, avec un sondage interactif pour encourager l’engagement des abonnés.

Facebook donne la priorité à la confidentialité en 2020

Mark Zuckerberg a annoncé trois domaines d’intérêt pour Facebook au cours de la nouvelle année en ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs.

Le jour de la confidentialité des données, le PDG de Facebook a publié un article de blog décrivant comment Facebook incitera les gens à revoir leurs paramètres de confidentialité, avec un appel à l’action via le fil d’actualités Facebook, invitant les utilisateurs à l’outil de vérification de la confidentialité de Facebook pour configurer leurs paramètres personnels.

Facebook donne également aux gens plus d’informations sur leur activité hors Facebook. Grâce à son outil d’activité hors Facebook, les utilisateurs auront désormais accès à un résumé des informations que d’autres entreprises envoient sur Facebook à leur sujet; avec la possibilité de vider leurs comptes.

Enfin, les notifications de connexion (qui ont été lancées le mois dernier) notifient aux utilisateurs de Facebook toute connexion à partir d’applications tierces – par exemple jeux, services de streaming – et donnez aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications qui sont connectées à leur compte Facebook, avec la possibilité de modifier cette liste.

Le Manchester City FC lance #SameGoals

Pour stimuler la participation au football féminin, Manchester City, championne de Premier League anglaise, a lancé sa campagne #SameGoals.

L’activation de cette année vise à encourager une plus grande participation au football via les comptes de médias sociaux du club, les aspirants footballeurs étant invités à partager des vidéos d’eux-mêmes marquant ou enregistrant un but – avec #SameGoals – pour leur chance de gagner un football en édition limitée du club.

Les footballeurs participants auront également la chance de rencontrer certains des joueurs du Manchester City WFC; Ellen White, Georgia Stanway, Gemma Bonner et Keira Walsh organiseront toutes des stages de football spéciaux pour les filles dans leurs villes respectives.

#SameGoals verra également Manchester City organiser un festival à l’Etihad, le mois prochain, où les enfants et leurs familles pourront participer à des jeux et des défis de compétences.

Surface de messagerie Facebook et Cambridge Analytica

Une chaîne de messagerie électronique a fait surface entre Cambridge Analytica et Facebook, via l’ancien employé de Facebook, Brittany Kaiser (de The Great Hack fame), suggérant, comme le rapporte Techcrunch, qu’à la fin de 2015, Facebook n’avait demandé par e-mail à CA que de supprimer les données de l’application du quiz de personnalité – et a seulement demandé à l’entreprise de “nous fournir une confirmation” [i.e. of deletion], sans mentionner un processus spécifique de «certification» », comme le CTO Facebook Mike Schroepfer l’a déclaré plus tard au Parlement britannique en 2018.

Comme le montre clairement Techcrunch, «Ce n’est qu’en janvier 2016 que Facebook a reçu la certification signée du PDG de Cambridge Analytica, Alexander Nix, jurant que la société avait supprimé les données.»

#IsItNormal demande à Bupa

Avec une personne sur quatre aux prises avec des problèmes de santé mentale, Bupa aborde la perception que les gens ont de «normale» avec sa toute nouvelle campagne #IsItNormal.

Selon le communiqué de presse de Bupa sur la campagne, “la marque vise à normaliser la recherche de soutien pour la santé mentale en offrant l’assurance qu’avec plus de sept milliards de versions de la normale sur cette planète, il n’y a pas un seul type de” normal “”.

Bupa lance également son propre «centre de santé mentale» en ligne qui vise à être une source d’informations, d’orientations et de conseils pratiques pour les personnes souhaitant en savoir plus sur leur santé mentale et l’améliorer.