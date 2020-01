Les meilleures prévisions du marché immobilier londonien pour l’année à venir

Nous aimerions tous savoir ce que 2020 nous réserve, et un groupe d’experts du secteur a défini ses attentes concernant le marché du logement à Londres. Faut-il s’attendre à de grands changements?

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, les perspectives du marché immobilier britannique se sentent déjà un peu différentes. La victoire écrasante des conservateurs a au moins ramené un élément de certitude au pays, et au secteur du logement en particulier. Bien que notre position au sein de l’UE ne soit nullement résolue, ceux qui adoptaient une approche «attendre et voir» se préparent maintenant à aller de l’avant.

Le budget du printemps sera annoncé en mars, qui exposera les plans du gouvernement et, espérons-le, détaillera ses propositions pour le marché du logement, y compris les droits de timbre, le secteur locatif privé et l’accession à la propriété.

L’incertitude a sans doute frappé Londres le plus durement, et les investisseurs sont de plus en plus attirés par les régions en dehors de la capitale, en particulier le nord et les Midlands. Il reste à voir si le nouveau paysage politique fera beaucoup pour changer cela, mais voici quelques opinions d’experts de l’industrie sur ce que 2020 réserve, comme indiqué à PropertySolvers Investor Services.

Les loyers pourraient augmenter plus rapidement à Londres

Une pénurie de biens disponibles sur le marché locatif, en particulier dans la capitale, pourrait voir les loyers grimper au cours de 2020. Cela pourrait être plus prononcé à Londres, selon Tarrant Parsons, économiste à la RICS.

“Alors que le secteur continue de faire face à un manque d’approvisionnement, les données de l’enquête RICS suggèrent que les loyers augmenteront de 2,5%”, commente Parsons. “A Londres, les loyers devraient augmenter à un rythme encore plus rapide de 3%.”

Grainne Gilmore, partenaire et responsable de la recherche résidentielle au Royaume-Uni chez Knight Frank, soutient cette opinion.

Elle dit: «La pénurie actuelle d’approvisionnement sur le marché locatif prime de Londres peut être encore exacerbée alors que les propriétaires tentent de capitaliser sur tout« rebond »perçu et d’inscrire leur propriété sur le marché des ventes, ce qui pourrait exercer une pression à la hausse sur les valeurs locatives.»

Londres ressent les effets de la politique

Alors que le marché immobilier londonien est le moins abordable pour les acheteurs, Miles Shipside, directeur et analyste du marché du logement chez Rightmove, estime que le marché pourrait enfin atteindre son plus bas.

“Nous nous attendons à une hausse des prix plus modeste de 1% dans toutes les régions du sud où l’accessibilité des acheteurs reste la plus tendue”, commente-t-il.

Bien que le Brexit ait certainement eu un impact sur de nombreux marchés au Royaume-Uni, il a été ressenti plus profondément à Londres, tandis que de nombreuses zones régionales ont surfé la vague avec plus de succès. Selon Paul Higgs, expert en terres, planification et développement et PDG de Millbank, le résultat des élections sera un énorme résultat positif pour l’industrie – et en particulier pour la capitale.

Il déclare: «Comme pour de nombreuses questions liées à la propriété, cela se ressentira probablement plus à Londres qu’à travers les autres régions du Royaume-Uni. Il existe un léger «décalage» dans l’industrie immobilière, car une grande partie de la valeur de ses investissements et de son développement est basée dans la capitale. Le reste se propage ensuite aux autres régions.

«Cela signifie que Londres supporte initialement le poids de tout boom ou krach du marché. Pour cette raison, tout «rebond» de l’industrie au cours des prochains mois sera plus notable à Londres que dans d’autres parties du Royaume-Uni. »

«D’une manière générale, les régions n’ont pas été affectées de manière significative par l’incertitude qui s’est installée depuis que nous avons voté au départ au Royaume-Uni pour quitter l’UE – et certaines ont en fait plutôt bien réussi. Il est très probable que le marché dans ces domaines continuera simplement à «tourner», tandis que les impacts les plus dramatiques seront – selon toute probabilité – centrés sur Londres. »

L’investissement étranger dans la capitale augmentera

Les investissements étrangers représentent une part importante du marché immobilier londonien, ce qui pourrait connaître une nouvelle impulsion en raison de la nouvelle certitude politique après les élections.

Julie Hanson, directrice de Just Do Property, estime que le marché immobilier londonien avait déjà entamé sa reprise.

«Historiquement, où Londres mène, le sud-est de l’Angleterre suit et cela devrait être une tendance forte en 2020. Nous pourrions également voir une augmentation significative des investissements étrangers à Londres à court terme, avant toute nouvelle reprise dans le valeur de la livre sterling, alors que le chemin vers le Brexit devient un peu plus clair.

«Quelle que soit votre opinion sur le Brexit, il a eu un impact sur le marché immobilier londonien plus que la plupart en raison de son attrait international. L’incertitude a été extrêmement préjudiciable, mais un certain degré de certitude, et beaucoup plus de visibilité que ce que nous avons connu récemment, devraient inciter à un rebond continu à court terme des prix de l’immobilier. »

Cependant, si nous constatons une certaine amélioration du marché immobilier de la capitale, il reste le domaine le plus ouvert aux fluctuations affectées par la situation politique et économique.

Sam Hadfield, directeur général de BuyAssociation au Royaume-Uni, commente: «Je vois les prix de Londres remonter, mais peut-être seulement de manière marginale, les meilleurs gains étant encore réalisés dans des villes comme Manchester, Birmingham, Liverpool et Leeds.»