Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Le FMCG a été identifié comme le secteur le mieux payé en marketing

Les résultats de l’enquête sur les carrières et les salaires de Marketing Week ont ​​révélé que le FMCG est le plus payé des 24 secteurs du marketing, les spécialistes du marketing FMCG ayant en moyenne un salaire annuel de 63 916 £. L’enquête sur les carrières et les salaires a été menée auprès de répondants ayant différents niveaux d’ancienneté, dont la plupart sont originaires du Royaume-Uni (83%).

Les salaires des «jeux et paris» et des «produits de santé et pharmaceutiques» étaient respectivement classés deuxième et troisième. Pendant ce temps, l’éducation a été identifiée comme l’industrie la moins bien payée, les employés de marketing gagnant en moyenne 44 424 £ – 30,5% de moins que leurs homologues FMCG.

Ce n’est cependant pas une bonne nouvelle pour FMCG, car de plus amples informations ont montré qu’il existait un écart de rémunération entre hommes et femmes de 29% dans ce secteur. Bien que ce ne soit pas le pire résultat de l’ensemble – “ la charité / sans but lucratif ” a prétendu que le titre avec un écart abyssal de 47% – ce n’est certainement pas le meilleur, nécessitant beaucoup d’amélioration s’il veut rivaliser avec les principaux secteurs sur ce problème.

Les entreprises britanniques perdent 10 milliards de livres sterling de productivité par an en raison du manque de maîtrise des données

Les entreprises britanniques manquent chaque année 10 milliards de livres sterling de productivité car la main-d’œuvre est mal équipée pour l’ère numérique, selon Accenture.

L’étude attribue cela à un manque de compétences en littératie (la capacité de lire, d’analyser et de travailler avec des données), avec seulement 17% des répondants affirmant avoir confiance en leurs compétences dans ce domaine.

Les entreprises semblent également être incapables de fournir les bons outils de données pour les niveaux de compétence de leurs employés, aggravant la situation et faisant que la majorité (67%) deviennent “dépassées” et “mécontentes” lorsqu’elles travaillent avec les données qui leur sont fournies.

En effet, les résultats de l’enquête suggèrent que seulement 16% des organisations prennent en considération la compétence de maîtrise des données des travailleurs lors de la fourniture de logiciels de traitement des données. En conséquence, un cinquième des employés tergiversent sur des tâches impliquant des données, contribuant ainsi aux 10 milliards de livres sterling de pertes de productivité.

Les détaillants APAC augmentent de 19% l’engagement client avec l’IA

De nouvelles recherches de Microsoft Asia et IDC Asia / Pacific révèlent que les détaillants APAC qui ont adopté l’IA ont constaté des améliorations de 16 à 19% dans l’engagement client, les marges bénéficiaires et la veille stratégique.

La même étude prévoit une augmentation encore plus élevée entre 37 et 44% dans ces mêmes zones d’ici 2021.

Graphique via Microsoft Asia

Après avoir connu une croissance positive et une valeur totale actuelle de 1,5 billion de dollars, le commerce électronique dans la région APAC est un marché très encombré et concurrentiel, ce qui oblige les détaillants en ligne et hors ligne à se tourner vers l’IA pour les aider à prendre le dessus sur leurs pairs.

Selon Microsoft, 71% des décideurs du commerce de détail considèrent l’IA comme très importante en ce qui concerne la compétitivité de leurs organisations, même si seulement 33% ont mis en œuvre l’IA dans le cadre de leurs stratégies marketing. Cela a souvent été cité comme étant dû au manque d’infrastructures et de compétences dans l’industrie nécessaires pour garantir le succès de toute application de l’IA.

La croissance mondiale des dépenses publicitaires devrait atteindre 3,9% en 2020

Un rapport publié cette semaine par Dentsu Aegis Network prévoit une augmentation de 3,9% des dépenses publicitaires numériques mondiales en 2020 (615,4 milliards de dollars), en hausse significative par rapport à 2,6% en 2019.

La prévision est basée sur une variété d’événements populaires qui se déroulent cette année, notamment les Jeux olympiques de Tokyo, les élections présidentielles américaines et les championnats de l’UEFA, entre autres.

Des facteurs tels que la lenteur des progrès économiques ont toutefois affecté certains marchés – en particulier l’Europe, où les dépenses publicitaires en Allemagne, en Espagne et en Italie devraient diminuer de 1,5%, 1,3% et 0,1% respectivement.

Au contraire, quelques pays enregistrent des prévisions de dépenses publicitaires supérieures à celles de la statistique mondiale moyenne. L’Inde, en particulier, devrait augmenter ses dépenses publicitaires de 10,9% cette année alors qu’elle continue d’adopter une économie davantage axée sur le numérique, renforcée par sa grande population consommant des produits et des technologies numériques dans les environnements domestiques.

53% des éditeurs disent que les initiatives de podcasting seront importantes pour eux cette année

Les initiatives de podcasting deviennent de plus en plus importantes pour les éditeurs, selon un récent rapport du Reuter’s Institute.

Dans une étude, 53% des participants des sociétés d’édition traditionnelles et numériques ont déclaré que les podcasts d’actualités quotidiennes et les podcasts d’entrevues de chat étaient d’importantes initiatives audio pour leurs organisations en 2020. Les podcasts sérialisés sont arrivés en troisième position – 47%.

Cela survient lorsque les podcasts connaissent une forte croissance de la popularité et deviennent plus facilement accessibles et mesurables. En conséquence, les marques se tournent vers le médium pour générer de nouveaux revenus et créer un contenu plus diversifié et de haute qualité.

Cependant, malgré le fait que le marché américain du podcasting devrait atteindre 1 milliard de dollars d’ici 2021, de nombreuses entreprises hésitent à adopter le format en raison de l’ambiguïté persistante concernant la monétisation et le retour sur investissement.

Les éditeurs américains de nouvelles ont perdu 2,8 milliards de dollars en 2019 en raison de la mise sur liste noire de mots clés bloquant le contenu sécurisé

Les principales conclusions d’un rapport commandé par l’Université de Baltimore et mené par la société de cybersécurité CHEQ ont démontré le montant d’argent perdu pour les listes noires de publicité numérique erronées (telles que les réseaux d’affichage et de publicité vidéo).

Dans ce contexte, les listes noires recherchent les mots clés et les balises incriminés dans la page Web, puis empêchent la publicité d’apparaître à côté de cette copie si des mots sont signalés.

Le rapport sur les coûts économiques des listes noires de mots clés pour les éditeurs en ligne affirme que, sur un total de 12 milliards de dollars dépensés par les annonceurs américains pour l’inventaire des actualités numériques, 2,8 milliards de dollars sont perdus en raison du blocage des contenus sûrs par les listes noires de mots clés – ce qui équivaut à environ 1 dollar sur 4 dépensé. .

Les listes noires auraient augmenté le nombre de mots clés interdits, car la sécurité des marques devient plus importante pour les entreprises qui font de la publicité en ligne. “ Sexe ”, “ tuer ” et “ mort ” sont quelques-uns de ces mots couramment bloqués, et les sites Web d’actualités en portent le poids lorsqu’il s’agit de signaler la mort d’un personnage de Game of Thrones, ou une mise à jour sur la vie du duc et la duchesse de Sussex, par exemple. Selon le rapport, les éditeurs LGBT sont affectés encore plus négativement; indiquant que la mise sur liste noire de mots comme «lesbienne» cause des dommages importants à leurs revenus publicitaires.

La liste noire accidentelle semble également être un problème mondial, bien qu’à plus petite échelle; Les éditeurs britanniques ont perdu 220 millions de livres sterling de chiffre d’affaires au cours de la même période, ainsi que les éditeurs au Japon (98 millions de dollars) et en Australie (84 millions de dollars).

