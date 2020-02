Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Nous sommes arrivés fin janvier – hourra!

Pour célébrer, il y a une myriade de statistiques pour vous familiariser avec le résumé de cette semaine, y compris des données sur les recommandations des clients, le numérique hors domicile (DOOH) et les résultats financiers de certaines grandes entreprises.

68% des spécialistes du marketing ne comprennent pas ce qu’est l’IA (et pensent que c’est un mot à la mode abusé)

Une enquête menée par Vitreous World et Phrasee a révélé que 68% des spécialistes du marketing mondial estiment ne pas comprendre ce qu’est l’IA et pensent qu’il s’agit simplement d’un mot à la mode surutilisé.

De plus, 67% des personnes interrogées se disent inquiètes de ne pas savoir comment mettre en œuvre l’IA pour fournir des résultats efficaces. Cela montre un grand manque de connaissances en ce qui concerne l’une des plus grandes tendances qui façonnent le monde du marketing aujourd’hui et dans un proche avenir – et on pense que cela coûte aux entreprises des millions de revenus.

En conséquence, 70% des 1 000 répondants ont admis qu’ils n’utilisaient pas l’IA, et 8% supplémentaires ne savaient pas s’ils le faisaient ou non. Même s’ils cherchaient activement à utiliser l’IA dans leurs organisations, 67% pensent qu’ils ne sont pas en mesure d’évaluer et de comparer les différentes technologies connexes à leur disposition.

Afin de combler cette lacune dans les connaissances, Phrasee a lancé «The Phrasee Pledge», qui vise à former 500 spécialistes du marketing en IA au cours de 2020.

65% du trafic de commerce électronique provient du mobile, mais ne représente que 53% des ventes

De nouvelles données de SaleCycle suggèrent que 65% du trafic de commerce électronique en 2019 provenaient du mobile, mais ne représentaient qu’un peu plus de la moitié des ventes globales (53%).

Le commerce électronique de mode a enregistré la plus grande quantité de trafic mobile avec 75%, ainsi que le plus grand pourcentage de ventes (67%) de toutes les industries analysées. En revanche, les résultats ont révélé que les clients de voyages étaient 64% plus susceptibles d’effectuer un achat sur un ordinateur de bureau que sur un smartphone, le mobile ne représentant que 53% du trafic total l’année dernière et représentant encore moins de ventes (29% ).

La démographie généralement plus jeune des consommateurs de mode a incité de nombreux détaillants de vêtements à adopter une approche axée sur le mobile sur leurs sites Web et applications afin de répondre aux attentes des clients. En conséquence, les visiteurs trouvent plus facile de rechercher et de parcourir des vêtements, et finalement de convertir sur un site Web de mode mobile, comme en témoignent les données finales.

D’un autre côté, les voyages sont à la traîne. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela – les clients préfèrent peut-être effectuer une recherche initiale via mobile avant d’utiliser le bureau pour s’assurer que leur achat final est correct et sécurisé. Alternativement, les agences de voyage n’auraient tout simplement pas pu subir la même pression de la part de leurs clients pour optimiser pleinement leurs sites Web pour mobile, ce qui signifie que l’expérience utilisateur sur ces appareils n’est pas si raffinée.

Dans l’ensemble, bien que le mobile continue de dominer le commerce électronique, il semble que les consommateurs restent plus à l’aise pour acheter des articles et des expériences à gros billets – tels que des vacances – via le bureau.

Les ventes d’articles portables, de maison et d’accessoires d’Apple ont atteint 10 milliards de dollars

Apple a révélé cette semaine que ses ventes nettes de “ vêtements, maison et accessoires ” en 2019 ont de nouveau dépassé celles de ses ordinateurs Mac.

Dans ses états financiers du premier trimestre 2020 publiés le 28 janvier, les revenus combinés de ces produits tels que l’Apple Watch, les AirPods, le HomePod et les Beats (entre autres) ont augmenté d’environ 37% sur un an, passant de 7,3 milliards de dollars à plus de 10 milliards de dollars en 2019 – un record absolu pour la catégorie.

Pendant ce temps, les ventes de Mac ont diminué d’année en année d’environ 3,45% pour atteindre «seulement» 7,2 milliards de dollars, mais l’iPhone a bien performé, atteignant près de 56 milliards de dollars.

Le contraste frappant entre les chiffres de vente dans diverses catégories suggère un changement radical du comportement des consommateurs – favorisant des produits plus portables et portables par rapport à la technologie auparavant solide de l’entreprise comme les Mac et les iPad.

L’importance accrue accordée à l’abordabilité et à l’interconnectivité facile peut avoir eu un impact sur ces résultats, car les clients choisissent d’acheter des technologies plus innovantes (et pourtant moins coûteuses) auprès de marques auxquelles ils sont fidèles.

Les revenus publicitaires de Facebook au quatrième trimestre augmentent de 25% en glissement annuel

Le géant social Facebook a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’année en début de semaine, présentant une croissance de 25% en glissement annuel de ses revenus publicitaires pour le quatrième trimestre 2019 – une augmentation de 16,6 milliards de dollars à plus de 21 milliards de dollars.

Parallèlement à ses utilisateurs actifs quotidiens et utilisateurs actifs mensuels, qui ont augmenté en moyenne de 9% et 8% respectivement en glissement annuel en décembre, cela démontre la croissance continue de la société, malgré les nombreux scandales et controverses auxquels elle a été confrontée ces derniers temps.

Cependant, les actions de Facebook ont ​​chuté d’environ 7% après l’annonce, car la croissance en glissement annuel – bien qu’elle reste forte – a montré des signes de ralentissement (les revenus publicitaires pour le quatrième trimestre 2018 ont augmenté de 30% par rapport à la même période en 2017).

Bien que son rapport financier ne détaille pas les détails des dépenses publicitaires des clients, les informations fournies par SocialBakers suggèrent qu’Instagram prend le relais dans les chiffres des revenus publicitaires de l’entreprise, où Facebook a connu une baisse du pourcentage du total des dépenses publicitaires sociales au fil du temps. Il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuit alors qu’Instagram devient une plate-forme de plus en plus populaire pour les spécialistes du marketing.

25% des Britanniques de 18 à 24 ans sont plus susceptibles d’observer des publicités de marque DOOH si elles intègrent du contenu en direct

Selon une nouvelle étude d’Ocean Outdoor, les consommateurs âgés de 18 à 24 ans sont 25% plus susceptibles d’observer des publicités DOOH de marque lorsqu’ils incluent du contenu en direct.

La recherche a montré que 16% des personnes de la même tranche d’âge pensent que le contenu en direct affiché via DOOH est plus susceptible d’être digne de confiance et authentique que le contenu provenant d’autres sources (telles que les médias en ligne et traditionnels). En outre, un sur cinq a déclaré qu’il aurait tendance à agir sur la publicité d’une marque si elle apparaissait à côté d’un tel contenu.

Dans toutes les tranches d’âge interrogées, les dernières nouvelles ont été citées comme le contenu en direct le plus populaire, avec les prévisions météorologiques, les mises à jour sur les transports et les bandes-annonces suivies de près.

Bien sûr, les résultats de DOOH sont beaucoup plus difficiles à mesurer que la publicité en ligne, remettant souvent en question son efficacité et son rapport qualité / prix par impression. Cependant, il a également beaucoup à faire – à savoir la possibilité de cibler le public en temps réel et d’éviter les bloqueurs de publicités embêtants sur les appareils personnels.

Certes, il semble que les jeunes répondent positivement à DOOH, près de la moitié (49%) d’entre eux déclarant qu’ils seraient intéressés à voir plus de contenu en temps réel sur les écrans extérieurs.

51% des consommateurs britanniques considèrent les recommandations d’un ami ou d’un partenaire plus fiables que toute autre publicité

Selon le rapport de recherche sur la défense des clients de Mention Me, 51% des consommateurs britanniques considèrent les recommandations d’un ami ou d’un partenaire plus fiables que toute autre publicité.

Les amis sont en tête de l’enquête en tant que source de recommandation de marque la plus fiable (28%), les partenaires se classant juste derrière (23%). En outre, les répondants étaient 41% susceptibles d’être rebutés d’une marque si un ami d’un membre de leur famille les dissuadait d’acheter à partir de là.

Pendant ce temps, les consommateurs semblent devenir plus méfiants envers les avis en ligne – seulement 11% d’entre eux les ont cités comme dignes de confiance en 2019 contre 17% en 2017. Cela est peut-être attribué à la récente crise de transparence provoquée par les «fausses nouvelles» et les récentes scandales d’entreprise. Encore moins font confiance aux recommandations de célébrités (2%) et, sans surprise, à celles des politiciens (1%).

Il est intéressant de noter ce qui motive ces recommandations. Les consommateurs ont cité la «fiabilité» et le «service client» comme les deux facteurs les plus importants dans leur probabilité d’appuyer une marque auprès d’autres personnes, alors que (légèrement inquiétant) les «Green Credentials» et «Innovative» étaient les moins bien classés.

