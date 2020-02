Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Nous passons au mois de février avec un autre grand tour d’horizon des statistiques de marketing numérique pour votre vendredi après-midi.

Les dépenses publicitaires de Google pour les ordinateurs de bureau augmentent de 12% en glissement annuel

Les dépenses publicitaires Google pour les ordinateurs de bureau ont augmenté de 12% d’une année sur l’autre en 2019, selon les données du dernier rapport de marketing numérique de Merkle. Cela survient alors que la marque a connu la première augmentation des clics sur les annonces de bureau en deux ans au cours du quatrième trimestre 2019.

Parallèlement, la croissance des dépenses publicitaires sur mobile de Google était, comme on pouvait s’y attendre, nettement plus élevée à 33% en glissement annuel, reflétant la domination continue de l’utilisation mobile en ligne. Fait intéressant, les dépenses publicitaires pour les tablettes ont connu une forte baisse de la croissance, passant de -8% au troisième trimestre 2019 à -35% au quatrième trimestre 2019. Une baisse très similaire de -39% a été observée dans les visites de recherche organique (sur tous les moteurs de recherche) à partir de tablettes au cours de la même période. Combinées, ces deux statistiques indiquent un changement important dans les tablettes qui ont été fréquemment moins utilisées par les consommateurs pour effectuer des recherches au cours de la dernière année.

Les dépenses publicitaires globales de Google (États-Unis) en annonces de recherche payante sur tous les appareils se sont améliorées de 16%, et les clics ont enregistré une croissance de 11% en glissement annuel. De plus, la société a vu le CPC augmenter de 4%, malgré une légère baisse au dernier trimestre.

63% des spécialistes du marketing ont connu un regain de créativité à la suite de l’internalisation des opérations de marketing

Grâce au nombre croissant d’entreprises déplaçant leurs activités de marketing en interne, 63% des spécialistes du marketing européens ont connu un regain de créativité, selon un nouveau rapport publié par Bannerflow.

Un cinquième de ces répondants – composé de hauts responsables du marketing – a cité les niveaux accrus de créativité comme un avantage concurrentiel, soulignant l’importance de la créativité en ce qui concerne la réputation et le résultat net d’une marque.

Le rapport révèle également que le logement peut être particulièrement bénéfique lors de l’organisation et de la mise en œuvre de la créativité, avec 45% des spécialistes du marketing internes appliquant des KPI spécifiques aux tâches créatives. 48% supplémentaires testent activement différentes méthodologies de mesure créative au sein de leurs équipes, maintenant qu’elles ont l’avantage d’être hébergées.

Cependant, il existe encore des inconvénients pour les créations internes. Les personnes interrogées ont convenu que le «manque de temps» (22%), le «manque de compétences / talents» (19%) et la «pression pour obtenir des résultats» (17%) étaient les écueils les plus urgents qui doivent être résolus de toute urgence afin de améliorer le retour sur investissement créatif.

La consommation de podcasts Spotify augmente de près de 200% sur un an

Cette semaine, Spotify a publié ses états financiers pour le quatrième trimestre 2019, mettant en lumière l’augmentation de la consommation de podcasts via la plateforme de streaming.

Selon le communiqué, 16% des utilisateurs actifs mensuels de Spotify interagissent avec des podcasts, combinés à une augmentation de près de 200% d’une année sur l’autre des heures consommées de ce type particulier de contenu.

Dans une récente mise à jour, le fondateur Daniel Ek a également révélé que les utilisateurs de podcasts passent plus de deux fois le temps typique, ainsi que plus de temps à écouter de la musique, sur la plate-forme que l’utilisateur moyen de Spotify.

Cette nouvelle intervient après une annonce l’année dernière dans laquelle la marque s’est engagée à investir jusqu’à 500 millions de dollars dans le format tout au long de 2019, en achetant rapidement quelques grands studios dont Gimlet et Parcast. Plusieurs célébrités telles que le rappeur Joe Budden et la comédienne Amy Schumer ont également signé des accords d’exclusivité de podcast avec Spotify, augmentant ainsi l’attrait de la plate-forme parmi les abonnés actuels et potentiels.

Malgré une croissance globale de ses revenus financée par la publicité qui n’a pas été à la hauteur des attentes en 2019, Spotify profite de la popularité de l’industrie du podcasting – une décision qui aura probablement un effet positif sur ses revenus (et sa participation dans le marché du streaming audio). vers l’avant.

54% des consommateurs ont mis fin à un achat en ligne en raison de difficultés à trouver ou à choisir un produit

Malgré l’attention accrue accordée aux expériences en ligne sans friction au cours des dernières années, il semble que certains détaillants ne parviennent toujours pas à se montrer à la hauteur. En effet, selon Zoovu, 54% des consommateurs ont résilié un achat car un produit était trop difficile à trouver ou à décider sur un site Internet.

Il n’est donc pas surprenant que 71% des répondants – un groupe de consommateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Allemagne – aient également déclaré qu’ils étaient passés à une marque concurrente, car il était plus facile de trouver le bon produit pour leurs besoins. Parmi ces trois données démographiques, les clients allemands étaient les plus susceptibles de le faire, avec 59% d’entre eux admettant qu’ils avaient, par le passé, opté pour un site Web offrant une meilleure expérience d’achat.

Fait intéressant, 54% des personnes interrogées ont déclaré que la disponibilité d’un assistant numérique pendant la navigation les rendrait «très ou extrêmement plus confiants» lors de la prise de décisions d’achat via un site Web. En outre, face aux outils de filtrage des produits, la majorité des clients (64%) ont déclaré préférer l’expérience des assistants numériques tels que les robots de chat ou les agents de service client en ligne.

Les consommateurs confrontés à une «surcharge de choix» restent un problème répandu dans le commerce électronique, entraînant une «culture d’indécision», selon le rapport – prouvant à quel point l’expérience utilisateur en ligne est importante lorsqu’il s’agit d’influencer le comportement des consommateurs.

L’industrie alimentaire en ligne en Inde devrait passer de 4 à 8 milliards de dollars d’ici 2022

De nouvelles recherches du Boston Consulting Group ont prédit que l’industrie alimentaire en ligne de l’Inde atteindrait 8 milliards de dollars d’ici 2022 – un taux de croissance de 25% par rapport à sa dernière évaluation de 4 milliards de dollars.

Il existe de nombreuses possibilités pour expliquer pourquoi une croissance et un engagement aussi rapides devraient se produire, et le rapport suggère que cela est en partie dû à des niveaux accrus d’accès à Internet ainsi qu’à une propriété plus répandue des smartphones. Par exemple, les abonnements Internet dans les zones urbaines ont doublé entre 2015 et 2019 (220 millions contre 440 millions) et ont plus que doublé dans les zones rurales (112 millions contre 248 millions) au cours de la même période.

En outre, le prix particulièrement bas des données dans la région (~ 20 cents / Go) et une reprise générale du revenu disponible de la population, qui a augmenté régulièrement d’environ 10% par an depuis 2017, peuvent être d’autres facteurs contributifs.

En conséquence, la portée des applications de technologie alimentaire (telles que les services de livraison de nourriture) dans le pays aurait sextuplé entre les années 2017 et 2019. Entre-temps, le temps moyen passé à parcourir et à commander sur ces applications a plus que doublé pour atteindre 72 minutes par mois. Les deux devraient continuer à augmenter conformément à la croissance attendue de l’industrie des technologies alimentaires à l’approche de 2022.

Seulement 14% des voyageurs de luxe britanniques pensent que les agences de voyages ont une meilleure compréhension de leurs besoins que les détaillants en ligne

Une nouvelle étude de Fresh Pertinence indique que seulement 14% de ceux qui participent à des expériences de voyage de luxe pensent que les agences de voyages ont une meilleure compréhension de leurs besoins que les détaillants en ligne dans d’autres secteurs.

Il semble que les attentes des acheteurs en matière d’expériences en ligne transparentes soient appliquées aux sites Web de voyage, qui semblent être quelque peu en retard.

Certes, le rapport suggère que les vacanciers à revenus plus élevés sont particulièrement impatients d’une commercialisation qui n’est pas adaptée à leurs besoins individuels. Les consommateurs de ce groupe démographique ont cité leurs trois principales frustrations comme des «offres non pertinentes» (30%), «de nombreuses façons de rechercher et de réserver des vacances» (29%) et des «annonces reciblées pour des vacances que j’ai déjà réservées» (22%), démontrant ainsi la prévalence des parcours clients décousus dans le secteur du voyage.

Pour que les entreprises s’alignent plus efficacement sur les attentes des voyageurs de luxe, «le nombre d’options moins nombreuses et plus pertinentes» et plus efficacement le «marketing Web et par e-mail personnalisé» semblent être la voie à suivre. En conséquence, 41% des répondants ont déclaré qu’ils seraient plus fidèles à une agence de voyages qui comprend leurs besoins – une opportunité importante pour les marques de vacances qui s’attaquent efficacement aux frustrations des clients les plus importantes décrites ci-dessus.

