Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Nous terminons la semaine avec des statistiques encore plus intéressantes. Nous couvrirons les problèmes environnementaux, le contenu payant, le marketing d’influence et bien plus encore.

Pour tous les amoureux, il y a aussi un peu de trivia de la Saint-Valentin.

Avant de commencer, assurez-vous de consulter la base de données de statistiques Internet d’Econsultancy pour plus de données sur vos sujets de marketing numérique préférés.

Les influenceurs sociaux américains de moins de 24 ans sont payés au moins 44% de plus par poste que ceux de 25 ans et plus

Les données du rapport d’IZEA «The State of Influencer Equality» prouvent que les influenceurs sociaux américains de moins de 24 ans sont payés au moins 44% de plus par poste (sur toute plateforme sociale) que ceux âgés de 25 ans et plus. Le prix moyen payé pour un poste entre 2014 et 2019 pour les 17 ans et moins était de 850 $, tandis que le prix pour les 18-24 ans était nettement inférieur à 534 $. Leurs pairs de 45 à 54 ans peuvent s’attendre à être payés le plus bas de toutes les tranches d’âge interrogées – un maigre 184 $ – bien que ce chiffre recommence à augmenter pour les personnes plus âgées.

Curieusement, bien que 87% du total des transactions de parrainage aient été contractées avec des femmes influenceuses entre 2015 et 2019, elles ont été payées 45% de moins que leurs homologues masculins au cours de la même période. On pense que cela est largement dû à la large offre d’influenceurs féminins par rapport aux influenceurs masculins, qui sont beaucoup moins faciles à trouver et facturent donc des primes plus élevées pour leur contenu. Par article Instagram, par exemple, il y avait un écart de 56% dans le coût par article, avec des influenceurs masculins, en moyenne, gagnant 2365 $ par rapport aux influenceurs féminins gagnant 1519 $.

L’argument en faveur de la diversité étant de plus en plus présent dans le marketing, il y a eu un changement positif pour les personnes de couleur et les minorités ethniques – les non-blancs ont obtenu 12% supplémentaires du marché du parrainage social au cours des 5 dernières années. Les influenceurs d’origine asiatique étaient le groupe le mieux rémunéré en 2019, tandis que les Afro-Américains et les Hispaniques étaient respectivement les deuxième et troisième plus élevés.

Seulement 8% des consommateurs britanniques ont payé pour du contenu éditorial en ligne en 2019

Selon un récent rapport d’AudienceProject, seulement 8% des consommateurs britanniques ont payé pour du contenu éditorial en ligne en 2019 (contre 12% en 2017), 2% de ces personnes envisageant de s’arrêter dans un proche avenir. Cela classe le Royaume-Uni comme le moins disposé à payer pour ce type de contenu par rapport aux autres régions analysées dans le rapport (États-Unis, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège et Finlande).

Il existe une différence marquée entre la Norvège et le Royaume-Uni en ce qui concerne la consommation de contenu payant. Un pourcentage considérablement plus élevé de 38% des répondants norvégiens ont déclaré qu’ils s’étaient départis de leur argent en 2019 pour obtenir des informations éditoriales premium et 5% supplémentaires ont envisagé de le faire.

Fait intéressant, les hommes semblent être plus disposés à payer pour un tel contenu que les femmes, et cela sonne vrai dans tous les pays étudiés. Au Royaume-Uni, 10% des hommes contre 6% des femmes ont effectué un paiement, tandis qu’en Norvège, ce montant s’élève à 42% des hommes contre 33% des femmes.

Malgré la forte adoption du contenu éditorial payant en Norvège, il semble que son lectorat soit largement axé sur les problèmes locaux qu’internationaux, et le contraire peut être dit pour le Royaume-Uni. Les données recueillies montrent que les lecteurs britanniques sont plus susceptibles de payer pour les informations internationales (68%), même lorsqu’ils sont comparés aux États-Unis (54%), tandis que la Norvège préfère de loin payer les informations locales (70%) plutôt que les informations internationales (42%). ).

22% des organisations artistiques et culturelles affirment que les technologies numériques ont un impact majeur sur leurs revenus et leur rentabilité

Le rapport Nesta sur la culture numérique 2019 révèle que les technologies numériques ont un impact majeur sur les revenus et la rentabilité de 22% des organisations artistiques et culturelles. Bien qu’il s’agisse du résultat en pourcentage le plus élevé depuis le lancement de l’enquête en 2013, il met en évidence un montant significatif de revenus potentiels abandonné par plus des trois quarts des entreprises du secteur.

Moins de la moitié (48%) vendent actuellement des billets sur une plateforme en ligne, ce qui est – plus que jamais – généralement attendu de ces organisations, alors que seulement 41% utilisent la technologie pour permettre la collecte de dons en ligne. Chose inquiétante, ces chiffres ont connu très peu de croissance depuis 2013 – à peine 6% et 3% respectivement.

En outre, le nombre d’organisations adoptant des technologies plus complexes est très faible. Seulement 7% utilisent des systèmes de tarification dynamiques et un nombre encore plus faible de 4% disent contrôler la revente des billets pour éviter les espions.

Cependant, les attitudes envers l’importance de la technologie numérique pour les organisations de ce secteur s’améliorent lentement. Quarante-neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’il était important dans les modèles commerciaux globaux (contre 34% en 2013), mais moins important que dans le marketing, pour lequel 88% ont déclaré qu’il était essentiel ou important.

Ces attitudes changeantes permettront peut-être d’accélérer la croissance de l’adoption des technologies dans les établissements artistiques et culturels.

Burberry ferme plus d’un tiers de ses magasins en Chine continentale en raison de l’impact d’une épidémie de coronavirus

La marque britannique de luxe Burberry a récemment annoncé la fermeture de 24 (un peu plus du tiers) de ses 64 magasins en Chine continentale en raison de l’escalade de l’épidémie de coronavirus. Il a également affirmé que la fréquentation de ses magasins ouverts restants avait chuté de près de 80% depuis le début de l’épidémie, entraînant une réduction des heures d’ouverture.

Il semble que les consommateurs chinois aient délibérément évité les espaces publics, y compris les quartiers commerçants et les centres commerciaux, afin de réduire leur risque d’infection. Et il ne semble pas que les consommateurs de luxe adoptent cette habitude; la marque de mode de rue Uniqlo a déclaré que 350 de ses 750 magasins dans la région ont également fermé à la lumière du virus mortel.

Le marché du luxe en Chine est devenu une grande entreprise ces dernières années et il est estimé à 1,2 billion de yuans (175 milliards de dollars) d’ici 2025 – près du double de sa valeur déclarée en 2019. La fermeture de magasins de luxe pourrait représenter un coup potentiel pour l’économie chinoise, qui a connu une croissance ralentie, affectée par l’épidémie de SRAS similaire (mais maintenant moins importante) en 2003.

La Virginie est le premier État américain à rechercher «l’amour»

Maintenant, pour quelques anecdotes de la Saint-Valentin le jour même. Mardi, Google a publié des statistiques amusantes basées sur les résultats de Google Trends collectés à partir du comportement de recherche américain.

Parmi les données, Virginia était classée comme le premier État américain à rechercher le terme «amour» via Google depuis 2004, suivie de l’Oregon et du Mississippi. Sans surprise, ce terme de recherche a explosé tous les mois de février alors que la Saint-Valentin entre au premier plan de nombreux esprits. Vous pouvez observer le schéma par vous-même ci-dessous:

Graphique via Google Trends

Les résultats comprenaient également une liste des couples de célébrités les plus recherchés au cours de la dernière année. Malgré de nouvelles spéculations qui ne circulent que depuis décembre, «Brad et Jen» récemment réengagé sont en tête de liste, «William et Kate» se classant deuxième et «Ellen et Portia» troisième.

Enfin, si des lecteurs américains souhaitent savoir quels cadeaux ils pourraient recevoir aujourd’hui, vous serez ravi de savoir que Google a fait le travail pour vous. Selon leurs données, les cadeaux les plus recherchés au cours de la semaine précédant le 11 février étaient (dans l’ordre) les «fleurs», les «cartes électroniques», les «ours en peluche», les «ours roses» et les «fraises enrobées de chocolat». Vous êtes les bienvenus.

Plus de la moitié des consommateurs britanniques ne croient pas aux allégations environnementales des entreprises

Selon une étude d’Instinctif Partners, 54% des consommateurs britanniques ne croient pas aux allégations environnementales des entreprises. Le rapport, intitulé «Mind the Sustainability Gap», a interrogé plus de 2 000 consommateurs sur leurs opinions concernant la lutte contre les problèmes environnementaux et ce qui entravait leur capacité à mener une vie plus durable.

Avec l’urgence croissante de la crise du changement climatique, de nombreuses marques apportent des changements pour devenir plus durables et respectueuses de l’environnement, que ce soit en supprimant les matériaux nocifs, en changeant leur emballage ou en offrant des options de livraison plus vertes. Cependant, seulement 17% des répondants pensaient que les entreprises prenaient les mesures appropriées.

Bien que la majorité des consommateurs (60%) affirment vouloir faire de meilleurs choix en ce qui concerne leur impact sur la planète, ils ont du mal à le faire lors de l’achat de produits. Non seulement la moitié d’entre eux ne croient pas ce que les différentes marques prétendent de leurs efforts en matière d’environnement, mais 44% disent qu’ils n’ont tout simplement pas le temps de découvrir à quel point un produit est respectueux de l’environnement. Par conséquent, le plus souvent, ils finissent par acheter ce qu’ils voulaient indépendamment de sa durabilité.

Ces résultats démontrent un grave problème de transparence et de confiance entre les consommateurs et les détaillants à mesure que les préoccupations environnementales et les habitudes d’achat changent. Les entreprises devront déployer beaucoup plus d’efforts afin de prouver clairement leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. Ce n’est qu’alors que les consommateurs pourront prendre de meilleures décisions d’achat, plus confiantes et respectueuses de l’environnement.

Louise McLaren, chef de recherche pour ce rapport, a commenté:

«Nous voyons soudain des entreprises prendre des engagements plus audacieux en matière de développement durable, par exemple en ciblant zéro émission nette de carbone. Mais nos recherches montrent que ces promesses sonnent creux pour une écrasante majorité du public britannique. Alors que des objectifs ambitieux sont les bienvenus, il y a clairement du cynisme et une perception de «greenwashing». »

