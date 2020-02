Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Il y a un tour d’horizon des statistiques pour vous cette semaine.

Deux tiers des consommateurs sont préoccupés par les données personnelles utilisées pour la personnalisation par rapport au piratage

Un récent rapport d’Accenture indique que 66% des consommateurs sont tout aussi préoccupés par les données personnelles utilisées pour les services de personnalisation commerciaux que par le fait qu’elles soient compromises par des tentatives de piratage. Pendant ce temps, 70% conviennent qu’ils sont préoccupés par la confidentialité et le suivi des données en ce qui concerne leurs activités et interactions en ligne.

Ces résultats prouvent l’importance de la transparence entre les consommateurs et les marques, notamment en ce qui concerne les points de contact en ligne dans le parcours client. Ce n’est un secret pour personne que, même si les clients recherchent des expériences en ligne plus personnalisées, ils deviennent de plus en plus sceptiques quant à la façon dont ces expériences sont mises en œuvre. Une statistique de RSA Security, citée dans le rapport, a montré que seulement 17% des consommateurs mondiaux pensaient que les publicités personnalisées étaient éthiques.

Il semble y avoir une corrélation entre l’âge et la perception de la fiabilité, bien que légère. Les baby-boomers et les générations précédentes semblent être les plus préoccupés par la confidentialité / le suivi des données (77%) et l’utilisation des données commerciales (72%), ce qui diminue généralement au fil des générations suivantes. Un plus petit 60% de la génération Z et de la génération Y sont préoccupés par l’utilisation commerciale des données, tandis que la génération Z est légèrement plus préoccupée que leurs pairs de la génération Y par la confidentialité et le suivi des données (67% contre 65%).

Il est donc clair que les internautes pensent que la personnalisation est hors de leur contrôle, et ils souhaitent reprendre ce contrôle afin de faire pleinement confiance aux marques en ligne. Les lois sur la confidentialité des données telles que le RGPD et le CCPA constituent une telle étape vers une relation plus transparente entre les entreprises et leurs consommateurs. Cependant, il reste clairement beaucoup plus à faire pour démontrer exactement comment les données personnelles sont utilisées pour des expériences pertinentes et personnalisées.

42% des entreprises B2B américaines sont «précoces» dans leur parcours de marque

Selon une nouvelle étude du consultant Carol Cone On Purpose, 42% des entreprises B2B basées aux États-Unis affirment qu’elles sont «au début» de leur parcours de marque. Le rapport a interrogé 250 entreprises B2B couvrant divers secteurs, notamment les services financiers, les soins de santé, la fabrication et les télécommunications, entre autres, au sujet de leur objectif de marque.

Les organisations qui ont participé semblent vouloir se concentrer sur l’objectif de la marque, mais ont du mal à le définir. Un énorme 93% des répondants ont déclaré qu’ils sont toujours sur le chemin de l’objectif de marque et ne l’ont pas encore terminé.

Cependant, il apparaît également que les attitudes évoluent vers son importance dans les stratégies marketing globales. Cinquante-sept pour cent affirment que leurs entreprises se concentrent «quelque peu» ou «beaucoup plus» sur l’objectif de la marque aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a 3 ans. La majorité (82%) pense que les organisations à fort objectif de marque connaissent «un plus grand succès que celles qui n’en ont pas», tandis que d’autres disent que cela «soutiendrait le recrutement» (75%) et que cela aiderait à «motiver les équipes de vente» (73%).

Malgré ces affirmations, certaines préoccupations empêchent également la mise en œuvre intégrale de l’objectif par certaines entreprises B2B. Cinquante-six pour cent ont déclaré que l’objectif de la marque ressemblait davantage à un exercice de relations publiques qu’à un engagement authentique. Les problèmes liés à la mesure de l’efficacité et du manque de ressources ont été cités comme autres exemples. Il est important que les entreprises adoptent le but de la marque de manière authentique afin d’en tirer le meilleur parti, sinon cela peut en effet devenir simplement un exercice de relations publiques coûteux.

Les ventes au détail ont chuté au cours des trois mois précédant janvier 2020

Les chiffres de l’Office of National Statistics montrent une baisse continue des ventes au détail totales au cours des trois mois précédant janvier 2020. La valeur (ou le montant dépensé) a diminué de 0,5% et le volume (quantité achetée) a diminué de 0,8% au cours de cette période.

Tous les secteurs ont connu une baisse de la croissance au cours de ces trois mois, bien que certains aient été plus touchés que d’autres. La quantité achetée dans les magasins de textile, d’habillement et de chaussures a diminué de -1,5% 3 mois sur 3 mois, tandis que les magasins d’articles ménagers et les magasins d’alimentation ont enregistré des baisses plus faibles de -0,5% et -0,7% respectivement.

Les ventes en ligne représentaient 19% de l’ensemble du commerce de détail en janvier, en légère baisse par rapport à 19,3% en décembre. Cela peut être dû à une augmentation des dépenses festives vers la seconde moitié de l’année, qui s’est interrompue au début de 2020.

Cependant, il y avait des nouvelles positives parmi les données. Les volumes de vente au détail ont augmenté de 0,9% en janvier, après une baisse en novembre et en décembre. Une croissance positive, quoique modeste, de 1,7% dans les magasins d’alimentation et de 1,3% dans les magasins non alimentaires aurait contribué à cette légère reprise des volumes.

41% de la main-d’œuvre britannique utilise WhatsApp à des fins professionnelles

De nouvelles informations de Guild suggèrent que jusqu’à 41% de la main-d’œuvre britannique utilise WhatsApp à des fins professionnelles.

L’étude, qui a interrogé plus de 1 200 employés de partout au pays, affirme que ce chiffre est encore plus élevé pour les moins de 45 ans (53%). Ils sont encore plus susceptibles d’utiliser la plateforme à des fins professionnelles s’ils vivent dans la région du Grand Londres (58%).

Malgré la politique des conditions d’utilisation de WhatsApp, qui stipule clairement qu’elle ne doit être utilisée que pour la correspondance personnelle, les employés semblent utiliser souvent le service de messagerie sans l’approbation préalable des services informatiques et / ou de conformité de leur entreprise.

Cette pratique – connue sous le nom de «communication fantôme» – pourrait être inquiétante pour les entreprises, en particulier si la tendance continue de s’intensifier, car elles n’ont aucun contrôle sur ce qui est partagé. Les craintes que WhatsApp ne soit pas entièrement conforme au RGPD ajoutent un risque supplémentaire que les informations commerciales confidentielles ou sensibles transmises entre les employés ne soient pas protégées de manière sécurisée.

Divulgation: Ashley Friedlein, fondatrice d’Econsultancy, est également la fondatrice de Guild.

45% des utilisateurs de LinkedIn pensent que la plate-forme se concentre davantage sur le marketing et les ventes que sur le réseautage

Une autre étude de Guild révèle que près de la moitié (45%) des utilisateurs de LinkedIn pensent que la plate-forme se concentre davantage sur les opportunités de marketing et de vente que sur le réseautage professionnel – l’objectif pour lequel elle était initialement prévue.

Plus de 2000 utilisateurs basés au Royaume-Uni ont participé à l’enquête, dont 62% ont plus de 150 connexions via la plateforme.

Parmi les résultats, les répondants ont affirmé que LinkedIn devenait «trop encombré» (38%) et «plein de spam» (28%) pour être fonctionnel pour un réseautage efficace. Fait intéressant, 59% pensent que LinkedIn est principalement destiné au «recrutement, à l’embauche ou à la recherche d’un emploi», et la majorité admet qu’ils ont rencontré moins de 50% de leurs relations.

Toutes ces statistiques montrent un changement dans la façon dont les professionnels perçoivent et consomment le contenu du site Web – en l’utilisant moins pour la collaboration et le réseautage, et plus pour l’autopromotion et la recherche d’emploi. En effet, malgré sa mission de «connecter les professionnels du monde et de leur permettre de réussir», un peu moins de 9% des plus de 55 ans (qui sont plus susceptibles d’occuper des postes de direction) estiment que «LinkedIn est pour le réseautage avec vos relations professionnelles les plus précieuses» .

Les Britanniques âgés de 18 à 34 ans ont passé seulement 8 minutes par semaine à interagir avec des sites Web d’information pendant les élections générales de 2019

Selon . Institute, les Britanniques âgés de 18 à 34 ans ont passé seulement 8 minutes par semaine à interagir avec des sites Web d’actualités pendant les élections générales de 2019. Pendant ce temps, les personnes âgées de 35 ans et plus ont passé près de trois fois plus de temps à le faire (22 minutes en moyenne).

Les médias sociaux semblent avoir eu un effet particulièrement profond sur les habitudes de lecture des informations pendant la période électorale. Les électeurs qui ont utilisé les réseaux sociaux pour les mises à jour de nouvelles ont lu à partir d’une plus grande variété d’éditeurs et de sources que d’autres qui ne l’ont pas fait. En conséquence, ils ont connu une exposition plus élevée à des articles contenant des points de vue politiques opposés par rapport à ceux qui ont utilisé d’autres sources comme les journaux et la télévision (qui peuvent être plus délibérément sélectionnés pour s’aligner sur la position politique d’un individu).

Les électeurs travaillistes étaient légèrement plus susceptibles d’utiliser les médias sociaux comme source d’information que les électeurs conservateurs (67% contre 57%), tandis que plus d’électeurs conservateurs préféraient regarder les informations sur leur télévision que les électeurs travaillistes (59% contre 52%). La télévision était la deuxième source d’informations la plus utilisée après les médias sociaux au cours de la dernière semaine de campagne – se classant bien au-dessus de la radio et de la presse écrite – et elle semblait jouer un rôle important en aidant les individus à choisir le parti pour lequel voter. Trente-cinq pour cent des personnes interrogées qui ont regardé des programmes de débat à la télévision ont déclaré avoir contribué à éclairer leur choix final.

Curieusement, seulement 14% des personnes interrogées ont déclaré avoir vu une publicité politique en ligne, malgré les importants budgets publicitaires des réseaux sociaux mis de côté par les partis politiques. En revanche, 63% avaient lu une brochure imprimée, mais seulement 9% ont été visités à la maison par un représentant avant le jour du scrutin.

Les sites de rencontres reçoivent des niveaux de satisfaction client moyens plus élevés que les applications de rencontres

Malgré leur baisse de popularité au milieu du boom des applications de rencontres, les sites de rencontres semblent recevoir des niveaux de satisfaction client plus élevés, selon Brandwatch. Les données, publiées juste avant la Saint-Valentin, ont révélé les habitudes de rencontres en ligne de la population mondiale au cours des 10 dernières années.

À l’origine, les rencontres en ligne ont commencé avec des sites Web bien connus et dédiés tels que Match et Plenty of Fish. Cependant, depuis que des applications comme Tinder et Bumble ont commencé à saturer le marché, parallèlement à une augmentation de la propriété et de l’utilisation des smartphones, les sites Web ont été quelque peu laissés pour compte dans la recherche de l’amour.

Les termes de recherche pour «datation par application» ont dépassé ceux de «datation en ligne» vers la fin de 2017 et ont prospéré depuis. En octobre 2019, la «datation par application» a reçu un score d’intérêt de recherche d’un peu plus de 70, tandis que la «datation en ligne» en a reçu un peu plus de 30.

Graphique via Brandwatch, à l’aide des données de Google Trends

Néanmoins, bien que les sites de rencontres soient recherchés et utilisés moins fréquemment qu’auparavant, ils semblent avoir reçu plus de mentions positives de la part des utilisateurs que de leurs homologues d’applications. Le site Web le plus positivement mentionné des personnes étudiées était MySingleFriend (83%), suivi par EHarmony (53%) et Doing Something (52%). Pendant ce temps, Bumble a été classé le plus haut pour ses expériences positives, mais a reçu des mentions favorables nettement inférieures à celles du site Web MySingleFriend (seulement 56%). Feeld et Grindr ont été classés deuxième et troisième parmi les applications avec 49% et 46% respectivement.

Il y a toujours une exception à la règle et cette fois, c’est Matchmaker vétéran Match, qui a à la fois des sites Web et des plates-formes d’applications – son site Web a en fait reçu moins de mentions positives que son application (34% contre 41%).

