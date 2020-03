Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

C’est peut-être le vendredi 13, mais vous avez de la chance – nous avons une autre excellente compilation de statistiques de marketing numérique.

Cette fois, nous couvrirons les fausses critiques, les campagnes politiques, la publicité télévisée et plus encore. Si cela ne suffit pas, rendez-vous sur la base de données Internet Statistics.

72% des consommateurs mondiaux exigent de meilleures normes pour s’attaquer aux faux avis

Une étude de Bazaarvoice affirme que 72% des consommateurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Australie pensent que des procédures plus strictes devraient être mises en place pour lutter contre les fausses critiques publiées sur les sites Web de vente au détail.

La règle la plus populaire que les répondants ont déclaré vouloir appliquer est que seuls les clients vérifiés devraient être autorisés à publier des avis (43%). L’obligation pour les acheteurs d’essayer et de tester les produits avant leur lancement, ainsi que l’évaluation quotidienne des avis publiés sur le site Web d’une marque, arrivent respectivement en deuxième et troisième place avec 38% et 34% d’approbation.

Les participants du Royaume-Uni estiment qu’une amende de 12% du revenu total serait la sanction la plus appropriée pour les marques qui enfreignent ces normes, mais cela peut ne pas être aussi sévère par rapport aux ventes perdues par manque de confiance si l’on pense que les avis sont faux ou manipulé d’une autre manière. En effet, d’autres résultats ont montré que 48% des consommateurs britanniques n’achèteraient pas un produit en ligne s’ils soupçonnaient un acte criminel, et 43% ont déclaré que leur confiance dans la marque serait perdue. Par conséquent, 78% des répondants ont déclaré qu’ils cesseraient d’acheter auprès d’une marque après avoir été jugés non fiables.

Les principaux déclencheurs pour les consommateurs qui tentent de repérer les avis suspects ont été identifiés comme une formulation similaire sur plusieurs messages, ainsi que trop de notes 5 étoiles.

Guide des meilleures pratiques

42% des adultes britanniques obtiennent des informations sur les coronavirus à partir des plateformes de médias sociaux

Des données récentes publiées par Brandwatch suggèrent que jusqu’à 42% du public britannique continue d’obtenir des informations sur les coronavirus à partir des plateformes de médias sociaux.

Les résultats, rassemblés à partir des réponses de plus de 2000 adultes britanniques, ont montré que bien que la majorité (69%) utilisent les médias, il reste une proportion inquiétante qui dépend des plateformes sociales pour les mises à jour sur le virus.

Plus tôt ce mois-ci, Facebook, Google et Twitter ont annoncé qu’ils travaillaient avec l’Organisation mondiale de la santé pour réprimer la propagation de la désinformation sur l’épidémie en supprimant les messages faisant la promotion des théories du complot et des faux traitements. Cependant, le déluge d’activités récentes sur ces plates-formes s’est révélé presque impossible à contrôler, malgré les efforts déployés par les plates-formes pour orienter les gens vers des informations correctes et précises.

Il est donc difficile de dire quelle part de ce contenu de coronavirus est factuelle ou conjecturale. Là encore, il est important de noter que, bien que beaucoup plus fiables que les commentaires Twitter non corroborés, certains médias peuvent également être douteux.

Des résultats supplémentaires de l’étude ont affirmé que près d’un quart des répondants ont reçu des mises à jour de leurs amis et de leur famille, ce qui laisse place à de nouveaux niveaux de spéculation et de rumeurs. En revanche, seulement 16% ont déclaré que les professionnels de la santé étaient l’une de leurs sources de mises à jour et de conseils, se classant comme la ressource d’information la moins utilisée de toutes les catégories mesurées dans l’enquête.

Coronavirus: comment les marques de voyages et d’accueil devraient réagir

72% des Américains pensent qu’aucune donnée personnelle ne devrait être partagée avec des campagnes politiques cherchant à cibler les électeurs en ligne

72% des Américains pensent qu’aucune donnée personnelle ne devrait être partagée avec des campagnes politiques cherchant à cibler les électeurs en ligne, selon la marque d’analyse Gallup.

Il est intéressant de noter que ce point de vue est partagé équitablement parmi ceux de différentes allégeances politiques aux États-Unis, avec 69% des démocrates, 72% des indépendants et 75% des républicains tous d’accord.

Un cinquième des personnes interrogées a estimé qu’il était approprié que les campagnes puissent afficher des informations de base sur les utilisateurs d’Internet telles que leur âge, leur sexe et leur code postal, mais restent limitées à ces grandes catégories pour protéger la vie privée. Seulement 7% étaient ravis de divulguer toute information en ligne disponible à leur sujet, y compris des données très précises.

Il semble également que le public américain préfère recevoir des informations sur ceux qui les ciblent que de divulguer quoi que ce soit à leur sujet. Cinquante-neuf pour cent ont déclaré qu’il devrait être obligatoire pour les sites Web de révéler la source des publicités politiques, y compris qui avait payé pour cela, le montant dépensé pour la campagne et son public cible. Cela améliorerait certainement la transparence et la responsabilité si une annonce s’avérait trompeuse ou factuellement incorrecte.

Pendant ce temps, un sur cinq pense qu’aucune publicité politique ne devrait être diffusée sur les sites Web à tout moment, afin d’empêcher les partis politiques de cibler les électeurs en ligne.

48% des adultes britanniques pensent que l’objectivation des femmes dans la publicité est inchangée ou pire qu’elle ne l’était il y a cinq ans

Une étude YouGov publiée à l’occasion de la Journée internationale de la femme a révélé que 48% des adultes britanniques pensent que l’objectivation des femmes dans la publicité est inchangée ou pire qu’elle ne l’était il y a cinq ans.

Tristement, la plus grande proportion de répondants – 36% – affirment que l’objectivation est restée la même qu’en 2015. En outre, parmi ceux qui pensent que la situation s’est améliorée au cours de cette période, 7% seulement ont déclaré que les femmes étaient «beaucoup moins »ont objectivé, tandis que 29% ont dit« un peu moins ».

Les opinions sont plus optimistes en ce qui concerne la représentation globale des femmes dans la publicité, car près de la moitié affirment avoir vu des femmes dépeintes de manière plus positive qu’elles ne l’étaient il y a cinq ans – même s’il convient de noter que seulement 7% ont déclaré qu’il s’agissait d’un “ bien plus ” changement positif (par opposition à un léger changement).

Il semble cependant que la plus grande transformation soit observée dans la représentation des femmes issues des minorités ethniques. Soixante-cinq pour cent ont déclaré avoir observé une représentation «un peu» ou «beaucoup plus» de ce groupe par rapport à 2015, ce qui bien que n’étant pas nécessairement une majorité écrasante semble être un pas beaucoup plus important dans la bonne direction.

Les résultats de ces trois enquêtes suggèrent que les consommateurs ne remarquent pas de changement positif vraiment puissant dans la manière dont les femmes sont représentées dans la publicité; au lieu de cela, ils observent surtout de petits changements sur de longues périodes. Par conséquent, les spécialistes du marketing doivent redoubler d’efforts pour les convaincre qu’ils traitent le problème avec la plus haute importance.

18 femmes intelligentes en SEO à suivre sur Twitter

36% de la génération X trouvent de nouvelles marques grâce à la publicité télévisée

36% de la génération X sont exposés à de nouvelles marques grâce à la publicité télévisée, selon les données de GlobalWebIndex.

Connue comme la «génération oubliée» et prise en sandwich entre les baby-boomers et la génération Y, l’étude a mis en lumière la manière dont les personnes nées entre 1964 et 1982 utilisent différents types de médias et sont donc exposées à la publicité de marque.

Malgré la popularité croissante des services de streaming, la génération X continue de regarder les chaînes de télévision linéaires en moyenne 2 heures par jour – 23 minutes de plus que la génération Y et 45 minutes de plus que la génération Z. En conséquence, leur exposition à la publicité télévisée traditionnelle est accrue par rapport à celle des générations qui les suivent, mais derrière celle des baby-boomers (dont 42% trouvent de nouvelles marques via la télévision).

Alors que la génération X adopte lentement une approche plus numérique lorsqu’il s’agit de regarder la télévision, seulement un quart d’entre eux regardent via des services de streaming en ligne sur des appareils mobiles, préférant plutôt regarder sur des téléviseurs auxquels ils se sont habitués dans leur jeunesse (34%).

Cependant, cela ne veut pas dire que la génération X fuit la technologie. Un sur six déclare être constamment connecté aux plates-formes en ligne et passer environ deux heures en moyenne sur les réseaux sociaux chaque jour – un chiffre qui augmente progressivement.

Ces données prouvent que les spécialistes du marketing devraient cibler le public de la génération X en utilisant une grande variété de canaux pour refléter leur utilisation de la technologie, plutôt qu’une approche axée sur le numérique adoptée pour leurs homologues des jeunes générations.

Les détaillants constatent une augmentation de 42,2% d’une année sur l’autre des téléchargements d’applications pendant la Cyber ​​Week

Un rapport de Poq Commerce indique que les détaillants ont enregistré une augmentation annuelle de 42,2% des téléchargements d’applications au cours de la Cyber ​​Week 2019. Le plus grand nombre de téléchargements a été enregistré au cours des 24 heures couvrant le Black Friday (le lendemain de l’Action de grâces), tombé le 29 novembre dernier. année.

Cette augmentation rapide des téléchargements d’applications fait écho aux changements de comportement d’achat des consommateurs, par lesquels beaucoup préfèrent se tenir au courant des premières ventes de vacances via des appareils mobiles, aidés par des notifications push, etc.

Graphique via Poq Commerce

L’étude a mesuré un total de 387 000 heures passées par les utilisateurs sur des applications de vente au détail uniquement le Black Friday. Les consommateurs ont également été 16% plus rapides que d’habitude pour ajouter un article à leur panier pendant la Cyber ​​Week, ce qui prouve une intention d’achat plus élevée que toute autre semaine de l’année. Sans surprise, les détaillants ont constaté que l’utilisation du mot “deal” dans les notifications push d’application a suscité le plus d’engagement et de ventes par rapport à l’utilisation d’une copie alternative.

Pendant ce temps, le téléchargement d’applications de magasinage (glissement annuel) a augmenté de 33,3% sur l’ensemble du quatrième trimestre 2019, qui couvre une gamme d’événements commerciaux, y compris la Cyber ​​Week, les achats de Noël et les ventes du lendemain de Noël, qui contribuent tous à un volume de ventes plus élevé et dépenser au cours de cette période.

Il est prévu que les applications d’achat représenteront 25% de tout le trafic en ligne pour les détaillants qui en ont un d’ici la fin de 2020.