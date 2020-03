Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Alors que nous nous dirigeons vers mars, nous sommes de retour avec les meilleures statistiques de marketing numérique de la semaine.

Dans cette édition, nous examinerons les données sur DOOH, les fausses critiques, les paiements mobiles et bien plus encore.

Avant de commencer, assurez-vous de consulter notre base de données de statistiques Internet pour obtenir des informations marketing supplémentaires.

Les campagnes DOOH contextuellement pertinentes connaissent une augmentation de 17% de la réponse de l’audience

Un rapport collaboratif de JCDecaux, Clear Channel et Posterscope a été publié cette semaine, dans lequel il a été affirmé que la pertinence contextuelle des campagnes DOOH pouvait améliorer la réponse du public de 17% en moyenne. L’étude approfondie était composée de trois parties, analysant la réponse cérébrale initiale, la capacité de rappeler une annonce à l’esprit et tout comportement d’achat résultant.

Les données de première étape ont révélé que l’affichage d’une annonce à une heure ou un jour de la semaine pertinent entraînait une augmentation moyenne de 12% de la réponse cérébrale des consommateurs. Pendant ce temps, les annonces géolocalisées (comme celles liées à la météo actuelle) ont connu une augmentation moyenne de 18%. Les marques qui ont combiné ces deux contextes ensemble dans une seule annonce ont connu la hausse la plus importante et la plus efficace de 32%.

Lorsque l’on considère les capacités de rappel des téléspectateurs, l’étude a révélé une amélioration moyenne de 17% de la sensibilisation spontanée à l’annonce et un temps global plus long passé à observer une annonce (+ 6%).

Par conséquent, l’utilisation de ces publicités DOOH dynamiques a entraîné une croissance de 16% des ventes par rapport à une étude de contrôle sans OOH. À titre de comparaison, une croissance modeste des ventes de 9% s’est produite lorsque les consommateurs ont été exposés à une campagne créative traditionnelle non dynamique par rapport à l’absence d’OOH.

Glen Wilson, MD à Posterscope a commenté les résultats:

«Nous avons toujours cru au pouvoir de la dynamique et avons vu des résultats étonnants de la part des clients qui l’ont adoptée. Cette recherche prouve hors de tout doute que les campagnes dynamiques fonctionnent, procurant efficacité et engagement, mais peut-être plus important encore, générant une augmentation des ventes. »

L’essor du plein air programmatique: ce que les annonceurs doivent savoir

Le consommateur britannique moyen a gaspillé 63 £ sur ses achats en raison de critiques peu fiables en 2019

Selon un rapport de Trustpilot, le consommateur moyen du Royaume-Uni a gaspillé 63 £ sur des achats entraînés par des critiques peu fiables en 2019.

Au Royaume-Uni, 90% des consommateurs ont déclaré qu’ils examinaient les avis avant de décider d’acheter un produit, ce qui prouve l’étendue de leur influence sur le parcours global de conversion des clients. En fait, les répondants de la région ont cité les commentaires positifs des clients comme un facteur d’achat clé, juste derrière la fiabilité du produit et du service.

En ce qui concerne la fiabilité, les notes et les critiques sont également classées au deuxième rang – juste derrière le plaidoyer direct de la famille et des amis. Cependant, l’étude suggère que les consommateurs prennent conscience de la prévalence des faux commentaires, prenant plutôt des décisions d’achat basées sur l’authenticité perçue plutôt que sur des critiques 5 étoiles parfaites dans tous les domaines.

En conséquence, 62% des personnes interrogées au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles préféreraient acheter auprès d’une entreprise qui a commis une petite erreur et y a répondu rapidement que d’une entreprise qui ne semble jamais avoir commis d’erreur. Le même pourcentage a également admis qu’ils n’avaient pas été immédiatement séduits par les critiques 5 étoiles, choisissant plutôt de faire plus de recherches sur la marque avant de s’engager dans un achat.

À mesure que l’attitude des clients à l’égard de l’authenticité devient plus sceptique, le montant d’argent gaspillé sur des produits entraînés par des critiques non fiables diminuera peut-être avec le temps.

Guide des meilleures pratiques

Les portefeuilles mobiles / numériques devraient représenter 52% des paiements de commerce électronique mondiaux d’ici 2023

Une nouvelle étude menée par FIS Global prédit que les portefeuilles mobiles / numériques représenteront 52% des paiements en ligne d’ici 2023. Parallèlement, le marché mondial du commerce électronique devrait également connaître une augmentation de 53% au cours de la même période, ce qui le valorise à un énorme 5,9 billions de dollars.

Cependant, ce n’est pas seulement les achats en ligne qui connaissent cette forte augmentation des paiements par portefeuille numérique – cela devient rapidement la norme pour les achats quotidiens en magasin. Vingt-deux pour cent des transactions dans les magasins de détail physiques ont été effectuées à l’aide d’un portefeuille mobile / numérique en 2019, une augmentation par rapport à 16% en 2018.

Il est intéressant de noter l’augmentation de la popularité des programmes «Achetez maintenant, payez plus tard» au cours des dernières années, tirée par la demande et les attentes des consommateurs. Par conséquent, les données de cette étude indiquent que ce sera la préférence de paiement à la croissance la plus rapide au cours des cinq prochaines années, augmentant à un taux annuel composé de 28%. Actuellement, la région EMEA ouvre la voie en ce qui concerne l’utilisation de programmes Buy Now Payer plus tard à 5,8% de tous les achats de commerce électronique, tandis que l’Amérique du Nord représente moins de 1%. Les deux devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années.

Ces statistiques soulignent l’importance que les marques (qui ne l’ont pas encore fait) doivent commencer à proposer ce mode de paiement et l’utilisation de portefeuilles numériques ou risquent de se laisser distancer par leurs concurrents.

Les spécialistes du marketing américains identifient les «relations de confiance» comme la priorité absolue des clients pour 2020, dépassant «l’excellent service»

Les spécialistes du marketing ont prédit que les «relations de confiance» seront la priorité absolue des consommateurs pour 2020, dépassant «l’excellent service», selon la dernière édition de The CMO Survey.

Vingt-sept pour cent des 2631 spécialistes du marketing américains interrogés ont convenu en février que les «relations de confiance» étaient plus importantes pour les clients maintenant qu’elles ne l’étaient en août 2019 (avec 19,4% à l’époque). Au lieu de cela, «l’excellent service», qui était classé comme la plus haute priorité en août avec 26,5%, a été éliminé de la première place car il a baissé à 24% selon les données les plus récentes de 2020.

Graphique via l’enquête CMO

En conséquence, 67,7% des personnes interrogées prédisent qu’une amélioration de la fidélisation de la clientèle sera à l’horizon pour les marques qui se concentrent sur les priorités les plus élevées déterminées, suscitant une fidélisation accrue de la clientèle.

En outre, la pression pour offrir aux clients le prix le plus bas semble avoir considérablement diminué. En fait, c’était la seule priorité qui a connu une baisse d’une année sur l’autre des cinq mesures – 21,3% en février 2019 à 10,4% en février 2020. Cela suggère que les acheteurs sont de plus en plus préoccupés par des questions telles que la qualité des produits et service à la clientèle que d’ensacher une bonne affaire, comme en témoignent les autres tendances signalées dans le comportement d’achat.

Petit guide sur la confiance, la transparence et la sécurité des marques

Fashion Nova se classe au premier rang des dépenses sur le marketing d’influence Instagram en 2019

D’après Insascreener, l’outil d’analyse d’influenceurs, Fashion Nova a dépensé 40 millions de dollars en marketing d’influence Instagram en 2019, l’investissement le plus élevé de tout annonceur sur la plate-forme sociale cette année-là. Les autres principaux consommateurs de telles annonces en 2019 incluent Flat Tummy Co (13 millions de dollars), Ciroc (11 millions de dollars) et Walmart (9 millions).

Fashion Nova, la marque mondiale de mode en ligne, comptait 17,4 millions d’adeptes sur Instagram au moment de la rédaction de cet article, et est particulièrement connue pour ses mentions et collaborations de célébrités. L’un de ces défenseurs est Kylie Jenner, qui facturerait en moyenne 1,2 million de dollars par annonce Instagram. Pas étonnant, alors, que la marque ne semble pas avoir peur d’éclabousser l’argent.

Cependant, malgré son classement en termes de dépenses, Fashion Nova n’a même pas figuré parmi les dix premiers en ce qui concerne l’engagement authentique des utilisateurs sur la plate-forme. Au lieu de cela, Audi a remporté cette couronne avec un taux d’engagement impressionnant de 9,3% dans ses publications sponsorisées, tandis que Sambazon et Clearblue se classaient respectivement deuxième et troisième à 8,7% et 8,2%.

Parallèlement, les dépenses totales de marketing d’influence d’Instagram aux États-Unis et au Canada ont atteint 434 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, contre 234 millions de dollars au trimestre équivalent en 2018, selon les données.

Le “Buzz” de la bière Corona souffre grâce au coronavirus

Une nouvelle recherche de YouGov a révélé que le sentiment de la marque autour de la bière Corona a fortement diminué au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Bien qu’ils n’aient absolument rien à voir avec la maladie (à l’exception d’une similitude malheureuse dans le nom), des rapports ont largement circulé selon lesquels les consommateurs hésitent désormais à acheter de la bière Corona en raison d’un lien perçu avec le virus – ou peut-être simplement d’une aversion pour les blagues en cours sur le lien.

Bien que bon nombre de ces statistiques aient été mal déclarées, elles semblent avoir eu un impact réel sur la perception de la marque pour la bière Corona. Le score «Buzz» de YouGov – qui mesure si les consommateurs ont entendu quelque chose de positif ou de négatif sur une marque – pour la bière Corona Extra a connu une baisse significative à mesure que les nouvelles sur le coronavirus se sont propagées. Il est désormais à un niveau record de 51, contre un score de 75 début janvier.

Données via YouGov

YouGov a également signalé que l’intention d’achat de la bière Corona a atteint son plus bas niveau en deux ans, bien qu’il admette que «la boisson estivale qui est étroitement associée aux vacances à la plage connaît des fluctuations saisonnières importantes».

Constellation Brands, la société mère propriétaire de la bière Corona, a nié que la couverture médiatique continue du virus ait un impact sur ses revenus. Bien que des rapports aient fait état de la marque mère de Corona qui a connu son trimestre de vente le plus bas dans une décennie après l’épidémie, cela est lié à une chute des ventes en Chine en raison du nombre moins élevé de personnes qui s’aventurent en public – plutôt que du nom de la bière.

Nouvelle éclosion de coronavirus: comment Clorox et Lysol utilisent le marketing à réponse rapide