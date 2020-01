Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Nous avons un bref résumé mais doux pour vous faciliter la nouvelle année, y compris des nouvelles sur les retours en ligne, les jeux mobiles et les habitudes d’écoute de la génération Z.

N’oubliez pas de consulter la base de données Internet Statistics pour en savoir plus.

La fréquentation au Royaume-Uni chute de 4% pendant les ventes après Noël

Les ventes de Noël n’ont pas suscité l’intérêt des acheteurs britanniques cette année, car la fréquentation des grandes rues du Royaume-Uni a chuté de 4% du 26 décembre au 1er janvier par rapport à la même période en 2018.

Selon les données de Springboard, la fréquentation a diminué tous les jours sauf un au cours de cette période. Il a augmenté de 11,1% sur toutes les destinations au 30 décembre, mais cela était probablement dû au fait que c’était un lundi (plutôt qu’un dimanche en 2018), ce qui permettait de prolonger les heures de négociation.

Malgré la baisse globale de la fréquentation, le Boxing Day a mieux résisté cette année qu’en 2018. Le 17 a connu une baisse de 2,3%, contre une baisse de 8,6% l’année précédente.

Clics ou briques? Quatre experts numériques sur l’avenir du commerce de détail

84% des clients considèrent l’éthique d’une entreprise avant d’effectuer un achat

Plus de huit consommateurs sur dix considèrent l’éthique et les valeurs commerciales avant d’effectuer un achat, a révélé une nouvelle étude de TollFreeForwarding.com.

Dans une enquête auprès de 2000 consommateurs américains – qui a interrogé les répondants sur la façon dont les entreprises peuvent fidéliser les entreprises au début de la nouvelle décennie – la responsabilité environnementale (45%), le soutien des droits des travailleurs (44%) et la fin des tests sur les animaux (44%) ont été cités comme les trois questions éthiques les plus importantes.

Un nombre impressionnant de 84% des consommateurs ont déclaré qu’ils considéraient l’éthique et les valeurs d’une entreprise avant de faire un achat, 48% déclarant également qu’ils considéraient que cela avait une importance égale pour le prix de leurs produits. Quarante et un pour cent des consommateurs ont révélé qu’ils avaient auparavant boycotté une entreprise dont l’éthique ou les valeurs ne leur convenaient pas.

Enfin, lors de la visualisation de publicités sur diverses plates-formes, les formats numériques étaient considérés comme plus dignes de confiance que les formats physiques. 38% considèrent que la publicité par e-mail n’est pas fiable, tandis que 35% disent la même chose avant les médias sociaux. Les plateformes traditionnelles telles que la télévision (27%), la radio (24%) et les journaux physiques (22%) ont obtenu la plus grande confiance.

Comment les marques de mode éthiques font du marketing auprès de consommateurs conscients

Les fans de sport de la génération Z ont une durée d’attention plus longue que ne le pensent les spécialistes du marketing

Un nouveau rapport de Nielsen a brisé quelques mythes concernant les fans de sports de la génération Z et leur durée d’attention, leur fidélité et leur consommation de contenu.

En se basant sur Nielsen Fan Insights de Chine, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, d’Espagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, il a constaté que la génération Z n’avait pas collectivement une courte durée d’attention. Malgré la popularité du contenu abrégé, les jeunes sont également disposés à regarder de près si le contenu est de haute qualité. Selon une enquête auprès des téléspectateurs de contenu vidéo de jeu, 29% des répondants de moins de 25 ans ont déclaré qu’ils regardaient en continu pendant une à deux heures, et 14% regardaient trois à quatre heures à la fois.

Un autre mythe est que la génération Z préfère les sports en streaming, cependant, Nielsen a également constaté que la télévision reste la principale forme d’information sportive quel que soit son âge, avec 64,9% de la génération Z déclarant utiliser la télévision pour cela.

Fait intéressant, le rapport note également que les athlètes individuels sont un tirage beaucoup plus important pour la génération Z que les équipes ou les ligues. Un exemple de ce phénomène est Cristiano Ronaldo, qui compte trois fois plus de followers sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter que son équipe la Juventus et la ligue de Serie A réunis. Un autre est le basketteur LeBron James, qui compte trois fois plus de followers sur Facebook, Twitter et Instagram que son équipe actuelle, les Los Angeles Lakers.

Les jeux mobiles ont généré 60% des revenus mondiaux des jeux vidéo en 2019

De nouvelles statistiques publiées par GoldenCasinoNews indiquent que le marché mondial des jeux vidéo a généré 83 milliards de dollars de revenus en 2019 et devrait atteindre 95,3 milliards de dollars d’ici 2024.

Les jeux sur mobile représentaient 60% (ou 49 milliards de dollars) des 83 milliards de dollars générés l’année dernière, tandis que les jeux en ligne étaient le deuxième marché en importance avec 16,9 milliards de dollars de bénéfices. Le téléchargement de jeux était le troisième marché le plus lucratif avec 15,1 milliards de dollars de revenus.

En termes de sources de revenus générés par les jeux, la Chine a été la première avec un bénéfice déclaré de 18 milliards de dollars, tandis que les États-Unis étaient le deuxième plus grand marché du jeu mobile au monde avec 9,9 milliards de dollars de revenus. Le Japon se classe au troisième rang avec 6,5 milliards de dollars de revenus, suivi par la Corée du Sud et le Royaume-Uni comme autres principaux marchés.

Guide des meilleures pratiques de marketing mobile

52% des consommateurs ont abandonné un achat en ligne par crainte d’un processus de retour difficile

Une nouvelle enquête réalisée par Splitit a mis en évidence la manière dont une mauvaise politique de retour peut affecter la conversion Web ainsi que le résultat net d’un détaillant. L’enquête (sur 500 consommateurs américains) a révélé que 60% des répondants ont retourné un achat en ligne, 38% ayant retourné jusqu’à 10% de tous les achats en ligne qu’ils ont effectués.

Douze pour cent des répondants ont déclaré avoir retourné un achat au cours du dernier mois, 11% au cours des six derniers mois et 18% au cours de la dernière année. De plus, 48% des répondants ont déclaré avoir acheté plusieurs variantes d’un article avec l’intention de retourner un ou plusieurs articles.

Enfin, l’enquête a révélé que 52% des consommateurs ont abandonné un achat en ligne par crainte d’un processus de retour difficile, ce nombre passant à 67% pour les répondants âgés de 25 à 34 ans.

Les détaillants devraient-ils adopter la culture des retours?