Les meilleures statistiques de marketing numérique que nous avons vues cette semaine – Econsultancy

Bienvenue dans le résumé des statistiques d’Econsultancy pour la dernière semaine de février.

Aujourd’hui, je couvrirai les téléchargements d’applications mobiles en Chine, le marketing par e-mail, le CX dans le secteur du voyage et bien plus encore.

Rendez-vous sur la base de données de statistiques Internet lorsque vous avez terminé pour obtenir des données plus détaillées sur vos sujets de marketing numérique préférés.

45% des plus de 65 ans préfèrent retarder leurs achats via le marketing par e-mail jusqu’à ce qu’ils soient sur un ordinateur de bureau

Les informations du dernier rapport du DMA, Consumer Email Tracker 2020, indiquent que 45% des plus de 65 ans préfèrent retarder un achat via le marketing par e-mail jusqu’à ce qu’ils soient sur un ordinateur de bureau.

La majorité des consommateurs âgés de 45 ans et plus vérifient leurs e-mails une fois par jour ou plus et le font le plus souvent en utilisant leur ordinateur, plutôt que des appareils mobiles, alors que le contraire peut être dit pour leurs homologues plus jeunes.

En ce qui concerne l’action par e-mail marketing, les 45-54 ans sont plus à l’aise de cliquer directement sur le site Web d’une marque pour effectuer un achat (36%) que de passer à un ordinateur de bureau (18%) ou à une tablette (2 %). En revanche, ceux qui appartiennent à la catégorie des 65 ans et plus préféreraient de loin avoir un ordinateur de bureau sous la main (45%) plutôt que d’effectuer un achat direct via le site Web de la marque via un CTA (15%).

De toute évidence, le RGPD n’a pas non plus rassuré les consommateurs de cette tranche d’âge. Lors de l’enquête, 48% des plus de 65 ans ont déclaré qu’ils n’étaient plus confiants dans l’utilisation de leurs informations personnelles et 39% ont dit qu’on se demandait «souvent» comment une marque avait obtenu son adresse e-mail. Ces chiffres diminuent avec l’âge, mais les 45-54 ans sont nettement plus préoccupés par les données personnelles que ceux des catégories d’âge plus jeunes, selon le rapport.

Huit exemples efficaces de formulaires d’inscription par e-mail

Les téléchargements d’applications bondissent de 40% en Chine au cours des deux premières semaines de février

Selon le Financial Times, les téléchargements hebdomadaires d’applications chinoises ont augmenté de 40% au cours des deux premières semaines de février par rapport aux téléchargements moyens pour l’ensemble de 2019. Plus de 220 millions de téléchargements ont été signalés via l’App Store d’Apple en Chine au cours de la semaine commençant le 2 février seulement.

Ces chiffres records seraient attribuables au fait que les consommateurs chinois restent chez eux dans les régions les plus touchées du pays alors que l’épidémie de coronavirus s’aggrave.

Les applications éducatives étaient particulièrement en demande, enregistrant des téléchargements de plus du double du taux moyen pour 2019, car de nombreuses écoles de la région restent fermées. Pendant ce temps, les applications de jeu se classaient en tête avec près de 70 millions de téléchargements par semaine au 20 février, provoquant ainsi un coup de pouce inattendu pour l’industrie mondiale du jeu. Dans les circonstances habituelles, les développeurs d’applications ont l’habitude de voir une baisse des téléchargements globaux après les célébrations du nouvel an lunaire, car les gens retournent au travail et ont moins de temps à perdre.

Les actions de Tencent, le géant chinois du jeu mobile, ainsi que New Oriental Education (un fournisseur d’éducation en ligne) ont augmenté grâce à ce comportement. Cependant, des sociétés telles que Nintendo, qui dépendent davantage du matériel, ont connu une baisse des actions en raison de préoccupations concernant les fermetures d’usines et les problèmes de chaîne d’approvisionnement provoqués par le virus.

Nouvelle éclosion de coronavirus: comment Clorox et Lysol utilisent le marketing à réponse rapide

61% des organisations de voyage disent que leurs efforts pour améliorer CX sont inférieurs à la moyenne

Près des deux tiers des agences de voyages mondiales disent que leurs efforts pour améliorer CX sont soit «moyens», soit «terribles», a découvert un rapport de . Events. Seulement 6% ont déclaré que leurs efforts dans la région étaient «exceptionnels».

Les répondants ont cité les «contraintes budgétaires» comme leur principal obstacle à la prestation de CX efficaces, car seulement 49% ont déclaré que davantage de budget était alloué à cette fin, tandis que 42% ont déclaré qu’il restait le même. En fin de compte, la majorité des organisations estiment que la responsabilité revient aux individus C-Suite lorsqu’il s’agit d’offrir une expérience client exceptionnelle.

Ainsi, malgré 62% déclarant prendre le CX au sérieux, il semble y avoir une certaine déconnexion entre les attitudes et les objectifs, principalement due au manque de ressources, de financement et de systèmes hérités obsolètes, entre autres défis.

Cependant, les organisations de voyage semblent avoir de l’espoir pour l’avenir. Quarante-huit pour cent des répondants ont déclaré s’attendre à ce que l’IA soit la technologie émergente la plus impactante pour l’amélioration de l’expérience client globale, suivie par les assistants virtuels (29%) et les solutions d’engagement omnicanal (26%).

Six excellents sites Web d’hôtels (et comment ils encouragent la réservation directe)

Le commerce électronique enregistre les ventes les plus élevées le jeudi

Les acheteurs en ligne étaient plus susceptibles de faire un achat le jeudi que tout autre jour de la semaine en 2019, selon Salecycle.

Le rapport, 2020 Ecommerce Stats, a collecté des données mondiales auprès des clients de Salecycle pour révéler des informations sur le paysage du commerce électronique tout au long de 2019, menant à 2020.

Le volume de vente moyen des jeudis a été mesuré à environ 15%, les consommateurs achetant plus de trois millions de fois plus qu’un samedi, qui se situait au plus bas, à environ 12,5%. De plus, 21h était le moment le plus populaire de la journée pour faire du shopping, représentant un peu plus de 6% du volume total des ventes.

Sans surprise, le 29e jour de chaque mois a vu le volume d’achat le plus élevé, tandis que le 21e a vu le plus bas, car la plupart des acheteurs limitent leurs dépenses jusqu’au jour de paie.

Fait intéressant, l’APAC et l’Amérique du Sud ont enregistré la plus forte croissance des ventes de commerce électronique en 2019 – 25% et 21,3% respectivement, mais des marchés plus établis comme l’Europe et l’Amérique du Nord ont quelque peu ralenti. Le Mexique est arrivé en tête en tant que région avec la plus forte croissance du commerce électronique avec 35%, l’Inde (31,9%) et les Philippines (31%) venant en deuxième et troisième place, contribuant de manière significative aux résultats globaux sur leurs continents respectifs.

Des événements comme la «Journée des célibataires» en Asie ont également joué un rôle dans ces figures géographiques. Les achats du 11 novembre 2019 ont représenté 38,4 milliards de dollars de ventes en ligne dans la région, contre 30,8 milliards de dollars à la même date en 2018 (plus du double des ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday combinés).

35% des PME ne boostent pas leurs vidéos en ligne

Une étude mondiale sur les tendances marketing des petites entreprises de Promo affirme que 35% des petites et moyennes entreprises (PME) ne renforcent pas leurs vidéos en ligne, mais s’appuient plutôt sur une portée organique. Cependant, ceux qui le font sont les plus susceptibles de dépenser jusqu’à 500 $ par mois (41% des répondants), et 12% dépensent entre 500 $ et 2000 $.

Facebook se classe comme la chaîne la plus utilisée, avec 83% des PME déclarant qu’elles l’utilisent pour publier des vidéos et 54% déclarant qu’il s’agit de la chaîne la plus performante pour leurs stratégies de contenu. Au lieu de cela, Instagram est arrivé en deuxième position, malgré sa popularité et sa quantité de contenu visuel, avec 63%, suivi par les sites Web de marque (55%) et YouTube (52%).

En ce qui concerne la fréquence, 30% des PME ont déclaré avoir publié un élément de contenu vidéo par semaine sur leurs canaux marketing et 26% en publier un sur une base mensuelle. Seulement 7% des personnes interrogées ont déclaré avoir publié des vidéos quotidiennes.

Peut-être le plus surprenant, seulement 2% des entreprises ont déclaré qu’elles utilisaient l’application vidéo courte TikTok, et encore moins utilisaient Snapchat (1%). Les deux sont deux des plateformes sociales les plus appréciées des jeunes consommateurs de la génération Z, et ces données soulèvent des inquiétudes quant au fait que les PME pourraient ne pas être en mesure d’atteindre ces publics aussi efficacement qu’elles le pourraient potentiellement en l’ajoutant à leur arsenal marketing.

Les meilleures histoires et campagnes sur les réseaux sociaux de février 2020

70% des internautes américains et britanniques pensent que la technologie les aidera à gérer leur santé et leur bien-être à l’avenir

Les données de GlobalWebIndex suggèrent que jusqu’à 70% des utilisateurs d’Internet aux États-Unis et au Royaume-Uni pensent que la technologie les aidera à gérer leur santé et leur bien-être dans un avenir proche.

En moyenne, 36% des consommateurs de toutes les tranches d’âge ont déclaré qu’ils utilisent actuellement Internet pour rechercher des problèmes de santé. La réduction à zéro, ce sont les 55-64 ans qui ont le plus utilisé Internet à cette fin (42%), tandis que moins de personnes de groupes d’âge plus jeunes l’ont fait (par exemple, 31% des 16-24 ans). La recherche a également révélé que les répondants plus matures dans la catégorie des 55 à 64 ans fondent leurs décisions d’achat de médicaments sur des informations en ligne et des recommandations / évaluations.

Parmi les résultats, les répondants ont déclaré qu’ils trouveraient utile de prendre rendez-vous avec un médecin en ligne (51%), d’accéder à leurs informations de santé antérieures (50%) et de pouvoir parler à un médecin par téléphone ou par appel vidéo en ligne (50%) , entre autres. Un petit 6% ne pense pas que les technologies les aideraient à gérer leur santé et leur bien-être plus efficacement.

Bien que la prise de rendez-vous par vidéoconférence soit désormais une option disponible pour les individus dans certaines régions, 55% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne l’avaient pas encore essayé, mais qu’elles souhaitaient le faire à l’avenir. L’un des avantages les plus attrayants de le faire était, sans surprise, qu’il était plus pratique qu’un rendez-vous en tant que lieu physique (63%), ainsi que cela «libère leur temps» (55%) et offre «un meilleur rendez-vous» flexibilité »(52%).

Il semble que la demande de technologies de santé en ligne meilleures et plus répandues soit élevée, les consommateurs notant les nombreux avantages qu’ils procurent. Cela incitera peut-être les entreprises de soins de santé à faire en sorte que leurs services en ligne deviennent tout aussi courants que, par exemple, l’épicerie en ligne.